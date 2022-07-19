54歲邱淑貞最新近況曝光 偕黎思嘉為甄楚倩慶生 網民誤會沈月現身！
54歲邱淑貞最搶眼球
三位美魔女同場出現，令網民大感驚喜，54歲的邱淑貞結婚之後就十分低調，而1995年的亞姐季軍黎思嘉婚後跟老公移居馬來西亞生活，育有一子一女；從照片可見三位女士都過著幸福美滿的豪華生活。在三位靚媽當中，邱淑貞雖然是最年長的一位，但依然有少女感，她更不懼年齡，穿上一條低胸的上衣，頗為性感！更戴上搶眼的鑽戒、耳環和名錶，盡顯貴氣！有網民更留言指邱淑貞靚到似是20歲的女女沈月，非常誇張。
45黎思嘉保養最好
現年45歲的黎思嘉於1995年選完亞姐之後於亞視拍過多部電視劇，不過2003年約滿後轉成自由身工作，後更低調嫁人做少奶奶並移居馬來西亞。近年她重返社交平台，表現活躍，更大曬自己在馬來西亞住的豪宅，內有私人花園和泳池，更經常為大派網友福利，可見她大把資源可以養生keep fit。黎思嘉仍然眼大大，同當年一樣可愛，而她似乎特別鍾愛Hermès手袋，非常富貴。
51歲甄楚倩仍然有同歌迷聯絡
甄楚倩雖然離開樂壇有一段日子，不過每年的生日她除了跟朋友、家人慶祝外，更有一班支持多年的粉絲為她大搞生日派對。而今年DITA生日蛋糕上，更加有特別設計，伴碟的白朱古力塊上有她推出過的雷射唱片封面。而甄楚倩亦會為粉絲的珍藏CD、卡式帶簽名留念。
美魔女最強基因曬冷？
除了三位靚媽外，見邱淑貞疑似有帶囡囡出席，她的囡囡們經常被認為盡得邱淑貞「真傳」，其中大女沈月更是有最強星二代之稱。而甄楚倩的囝囝，過往多次被傳媒影到，如今21歲的他非常高大有型，甩去小時候的「Baby Fat」，變成小鮮肉，她為媽咪的生日蛋糕拍照，表情多多，相信母子出街時，被誤認是兩姊弟也唔出奇！
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