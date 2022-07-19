邱淑貞

54歲邱淑貞最新近況曝光 偕黎思嘉為甄楚倩慶生 網民誤會沈月現身！

最新娛聞
東方新地

廣告

51歲前歌手甄楚倩退出娛樂圈後久未露面，不過在最近的7月14日，好54歲友邱淑貞、1995年亞姐季軍黎思嘉特別前來相約食飯為她慶祝生日，後者更在網上大方分享當晚飯局的照片。

54歲邱淑貞最搶眼球

三位美魔女同場出現，令網民大感驚喜，54歲的邱淑貞結婚之後就十分低調，而1995年的亞姐季軍黎思嘉婚後跟老公移居馬來西亞生活，育有一子一女；從照片可見三位女士都過著幸福美滿的豪華生活。在三位靚媽當中，邱淑貞雖然是最年長的一位，但依然有少女感，她更不懼年齡，穿上一條低胸的上衣，頗為性感！更戴上搶眼的鑽戒、耳環和名錶，盡顯貴氣！有網民更留言指邱淑貞靚到似是20歲的女女沈月，非常誇張。

45黎思嘉保養最好

現年45歲的黎思嘉於1995年選完亞姐之後於亞視拍過多部電視劇，不過2003年約滿後轉成自由身工作，後更低調嫁人做少奶奶並移居馬來西亞。近年她重返社交平台，表現活躍，更大曬自己在馬來西亞住的豪宅，內有私人花園和泳池，更經常為大派網友福利，可見她大把資源可以養生keep fit。黎思嘉仍然眼大大，同當年一樣可愛，而她似乎特別鍾愛Hermès手袋，非常富貴。

51歲甄楚倩仍然有同歌迷聯絡

甄楚倩雖然離開樂壇有一段日子，不過每年的生日她除了跟朋友、家人慶祝外，更有一班支持多年的粉絲為她大搞生日派對。而今年DITA生日蛋糕上，更加有特別設計，伴碟的白朱古力塊上有她推出過的雷射唱片封面。而甄楚倩亦會為粉絲的珍藏CD、卡式帶簽名留念。

邱淑貞 甄楚倩常有跟歌迷互動
（甄楚倩常有跟歌迷互動 圖片來源：[email protected]_cecilialai）

美魔女最強基因曬冷？

除了三位靚媽外，見邱淑貞疑似有帶囡囡出席，她的囡囡們經常被認為盡得邱淑貞「真傳」，其中大女沈月更是有最強星二代之稱。而甄楚倩的囝囝，過往多次被傳媒影到，如今21歲的他非常高大有型，甩去小時候的「Baby Fat」，變成小鮮肉，她為媽咪的生日蛋糕拍照，表情多多，相信母子出街時，被誤認是兩姊弟也唔出奇！

邱淑貞 沈月 沈月透露和韓國知名模特兒Irene Kim已非首次見面。
沈月早前和韓國知名模特兒Irene Kim見面。（圖片來源：[email protected]
邱淑貞 甄楚倩仔仔右一）
甄楚倩仔仔（右一）（圖片來源：[email protected]_cecilialai）
邱淑貞 沈月今日就滿20歲！
沈月現年20歲。（圖片來源：[email protected]

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_cecilialai資料或影片來源：[email protected]_cecilialai

讀者留言

熱門文章

 