內地女醫生90%還原全盛時期邱淑貞 比親生女兒沈月更加神似！
現年53歲的邱淑貞，以往一直是香港電影界最性感的女神之一，可惜1999年與I.T創辦人沈嘉偉結婚後息影，令香港少了位最索女明星。不過最近內地有位女醫生出現，外貌似足邱淑貞，可以做完美替補。
比親生女沈月更似邱淑貞
與邱淑貞撞樣的女醫生叫周勤，本身係重慶醫科大學附屬第二醫院臨床營養科主治醫師，日前周勤為「人民網」拍片，主要教人補充水份，見片飲水！而網民睇完片，在飲水之前都留言狂讚周勤靚樣：「醫生長得好像邱淑貞」、「比她女兒沈月還像她」、「我要去重慶掛號看營養科」。
無端端爆紅的的周勤，在微博發文回應大量關注：「說實話我自己挺意外的，能上微博熱搜可能是我做夢都沒想到的事。非常感謝大家的喜歡和支持，以後我也會努力輸出靠譜的營養知識。」又透露年齡未過40歲，仍處於輕熟女階段，短短幾日已經儲夠4.6萬粉絲。
翻版邱淑貞周勤教人唔食晚餐
周勤經常在網上宣揚飲水的訊息，留tag「#跟着我喝水打卡」，她亦都發揮營養科本色，解釋不食晚餐可以減體重，原因是晚上限食可以改善胰島素抵抗，降低空腹血糖，從而體重減輕，甚至是改善情緒狀況，相反，就算不吃早餐同樣都是限食，就沒有減肥效果，所以並不建議。
台灣「小邱淑貞」唔介意全裸
台灣都女藝人陳映璇都有「小邱淑貞」稱號，不過相比起周勤，樣貌相似度就大幅下降，但身材方面，就有條件對得住稱號。陳映璇擁有32D上圍，曾以藝名陳妍綺拍過《雨後驕陽》、《甘味人生》、《炮仔聲》等作品，之前在大陸開直播，被讚是「小邱淑貞」，轉眼間有6萬人湧收睇。而呢位「小邱淑貞」，更表示願意全祼演出：「因為本身就是戲劇科班的，我覺得戲劇是一種藝術、一種文化傳遞，只是你從甚麼角度去把它演好，讓人去看！」
撰文：東方新地圖片來源：微博＠臨床營養師周勤、《賭神2》劇照、[email protected]、微博@人民網、[email protected]陳映璇
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