54歲邱淑貞素顏被捕獲 被嘲樣貌發福虎背熊腰似師奶
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54歲的邱淑貞是90年代的性感女星，而王晶塑造最成功的「晶女郎」之一可能就是邱淑貞了，無論是《赤裸羔羊》還是《賭神2》，有過不少性感火辣演出的邱淑貞都是男士心目中完美的化身！可惜女神封盤嫁人之後，鮮有亮相幕前，最近就有內地網民捕獲邱淑貞素顏外出，仲話佢完全走樣發福似足街市師奶，點搞啊？
54歲邱淑貞素顏出沒 被鬧：太沒氣質！
邱淑貞與沈嘉偉結婚後便淡出娛樂圈，專心於幕後的生活，而大女沈月更是被譽為「最美星二代」並成為爸爸IT集團的譽用Model。不過近日有網民捕獲到在迪士尼野生出沒的54歲邱淑貞及其家人。只見她身穿黑色間條T-Shirt、黑色緊身牛仔褲以及Hoka One One波鞋，側孭Hermès Kelly款手袋兼戴埋副黑超，夠晒低調。
體態問題成話題
不過最引起熱話的便是邱淑貞的體態問題，只見邱淑貞露出虎背熊腰，身形明顯比以往圓潤不少。不過戴上黑超的她，都能夠看得出今次家庭樂是全素顏上陣，皮膚依舊白滑充滿骨膠原蛋白，睇嚟平時保養得相當不錯。
有網民懷疑非邱淑貞本人
由照片可見，相信邱淑貞是陪次女沈日同細女沈晨去迪士尼遊玩。不過都有網民質疑事主所影的並非邱淑貞本人，直指照片中人毫無氣質：「怎麼駝背的，一點氣質都沒有」。但都有網民為邱淑貞發聲，認為只是因為裝扮問題以及樂園排隊排到攰，先會出現「虎背熊腰」的體態。
網民撐「明星也是普通人」
亦有網民認為「明星也是普通人」，所以平日低調出遊其實都不需要保持著如「紅地毯」的高姿態。而且明星都應該享有普通人的權利，當日邱淑貞作低調的打扮，便是希望不受到外界打擾去享受天倫樂。
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撰文：東方新地（部份內容轉載自New Monday）圖片來源：《賭神》劇照、小紅書截圖、東方新地資料庫資料或影片來源：東方新地資料庫