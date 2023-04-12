54歲邱淑貞素顏被捕獲 被嘲樣貌發福虎背熊腰似師奶

54歲的邱淑貞是90年代的性感女星，而王晶塑造最成功的「晶女郎」之一可能就是邱淑貞了，無論是《赤裸羔羊》還是《賭神2》，有過不少性感火辣演出的邱淑貞都是男士心目中完美的化身！可惜女神封盤嫁人之後，鮮有亮相幕前，最近就有內地網民捕獲邱淑貞素顏外出，仲話佢完全走樣發福似足街市師奶，點搞啊？