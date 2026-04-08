導演邱禮濤自揭讀博士真正原因！「讀咗先嚟X你」金句連環爆獲網民激讚
邱禮濤爆讀博士真正原因：「讀咗先嚟X你」
邱禮濤在訪問中坦言，自己的「讀書癮」其實源於一種不服氣的心態。「讀書癮是因為覺得自己入面乜都冇，好冇嘢，肉麻地講，係追求學問，知識係好有魅力。仲有一樣，香港社會充斥好多好廢嘅博士，你話佢唔得，人哋會話你葡萄，話你都唔係，我就讀咗先嚟X你！」這番話可謂相當直接，反映出邱導一貫的真性情。他更補充道，當你不是什麼時講句說話都冇力，但當你是什麼時就鬧人都理直氣壯。
實牙實齒6年半完成碩博學位拒收榮譽博士
以邱禮濤的電影成就，包括《八仙飯店之人肉叉燒包》（1993）、《的士判官》（1993）、《伊波拉病毒》（1996）、《陰陽路》（1997）、《性工作者十日談》（2007）等經典作品，大可坐定定等各大學頒發榮譽博士學位。但他偏偏選擇實牙實齒讀書，先於2008年完成嶺南大學文化研究碩士，再花4年半時間於2015年完成文化研究哲學博士。原來早在畢業不久，他已有興趣繼續進修，當時更準備到巴黎讀硬照攝影及哲學，正開始學法文，但因為工作不斷又想留港發展而放棄。直到2000年後，這個未完成的學業成了心中一根刺，於是決定認真完成這個夢想。
比喻合拍片年代如五星酒店：「現在變茶餐廳唔識嗌嘢」
談到近年港片轉型，邱禮濤用了一個相當貼地的比喻來形容業界現況。「大家要有適應過程，合拍片年代就似去五、六星級酒店，而家突然去茶餐廳，唔識睇餐牌嗌嘢。大家食大咗，以前坐落去就魚翅撈飯，而家菠蘿油又唔係，你都唔知食乜？」這個比喻生動地道出了電影人在製作規模轉變下的適應困難。他更分享了一次「幼稚」的體驗，話說有日在片場想請大家食嘢，叫製片計算現場人數，製片回覆竟然有800人，連他都當場嘩一聲，原來光是司機已經100個，可見昔日合拍片的製作規模有多龐大。
自資1,000萬拍攝《我們不是什麼》展現電影人火氣
邱禮濤今次自資1,000萬拍攝《我們不是什麼》，可見他對作品的堅持和那團不滅的電影火。從1984年畢業後翌日已在片場開工，3年後當上導演，一路走來拍過無數經典作品，如今面對影壇轉型期仍然保持創作熱誠。他在訪問中展現的真性情和辛辣言論，正好反映出資深電影人在行業變遷中的生存哲學，既要適應新環境，又要保持自己的風格和火氣。
網民激讚邱禮濤金句真性情獲網民支持
邱禮濤的訪問片段在網上廣泛流傳，網民紛紛讚賞他的真性情和金句連環。有網民留言表示「邱導講嘢真係好直接，冇包裝過」，亦有人認為「讀書為咗有資格鬧人呢句真係經典」。不少網民都認同他對合拍片年代的比喻，「五星酒店變茶餐廳真係好貼切」、「而家啲電影人真係要重新學點樣拍戲」等留言反映出業界人士的共鳴。