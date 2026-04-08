導演邱禮濤自揭讀博士真正原因！「讀咗先嚟X你」金句連環爆獲網民激讚

65歲的邱禮濤導演為宣傳新片《我們不是什麼》四出受訪，日前上金成頻道節目《叔叔‧評》時連環爆金句，除了大爆自己讀博士的真正原因竟然是「為咗有資格鬧人」，更將昔日合拍片年代比喻成「食慣五星級酒店，突然去茶餐廳唔識叫嘢食」，辛辣言論引起網民熱議。這位以《八仙飯店之人肉叉燒包》、《陰陽路》等經典作品聞名的導演，原來讀書都帶住一團火，實牙實齒花6年半時間完成碩士及博士學位，背後動機竟然如此「有性格」。