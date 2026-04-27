愛回家「Minnie」邵初酒店床戰震撼流出 孖伍韻婷激罕性感內衣上陣惹遐想
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憑《愛．回家之開心速遞》「Minnie」一角成功入屋的2021年港姐季軍暨友誼小姐邵初，向來形象清純乖巧，近日竟然破天荒大解放！她與同屆港姐好友伍韻婷（Juliana）孖住為意大利內衣品牌拍攝廣告，更在五星級酒店上演一場火辣辣的「床上大戰」，激罕曝光的「噴血身材」及閨密間的私密互動，瞬間引爆全城熱話，究竟螢幕下的「Minnie」可以有幾顛覆想像？
31歲邵初拋開Minnie形象盡顯女人味
現年31歲的邵初今次徹底拋開「Minnie」的清純包袱，在奢華的酒店房間內，散發出成熟優雅的極致女人味。相中見她換上多套性感內衣，包括一套嫵媚的碎花款式，以及一套高貴的淺藍色絲質內衣，配上絲滑晨袍，自信地在床上擺出誘人甫士，其纖細均勻的身材表露無遺，性感指數簡直爆燈，與劇中形象形成極強烈反差，令人眼前一亮。
伍韻婷甜美誘惑散發純真魅力
同場的伍韻婷亦唔輸蝕，穿上一身米白色的蕾絲內衣，完美演繹健康性感。無論是輕跪在床上，還是在花團錦簇的浴缸旁倚靠，臉上總是掛著燦爛笑容，散發出一種純真與誘惑交織的獨特魅力。兩人同為2021年港姐出身，私下關係密切，這次合作更見合拍，將閨密間的親密感昇華至另一層次。
邵初伍韻婷床上嬉戲火辣爆燈
整輯相片最震撼網民眼球的，莫過於邵初與伍韻婷在床上嬉戲打鬧，大玩枕頭大戰的場面。二人時而互望甜笑，時而親密互動，畫面充滿故事感，火辣程度爆錶，猶如一場私密的閨密Staycation派對。這對好姊妹將工作化為玩樂，展現出最真實自然的性感美態，難怪被形容為「噴血級」畫面。
歐瑞偉都讚女神 網民留言睇到嘩嘩聲
照片一出，大批網民立即湧入二人的社交平台瘋狂洗版，熱烈留言激讚：「嘩，女神啊！」、「好美，又健康」、「兩位好正呀！」、「靚到不得了」。就連邵初在《愛．回家》的拍檔「大龍生」歐瑞偉也忍不住留言大讚「女神」，可見這次性感大變身極之成功，連同事都忍不住要派Like！
邵初伍韻婷搞笑互動惹無限聯想
除了靚相吸睛，兩位主角在社交平台上的互動更是充滿玩味，惹人遐想。邵初在伍韻婷的帖文下以英文留言，笑稱要為對方「跪下」，伍韻婷則搞笑回覆：「hahha 腳軟」。這種猶如「打情罵俏」的對話，加上兩人私下經常結伴做遊艇瑜伽等親密互動，讓這段深厚的姊妹情更添話題性，引發網民無限聯想。
圖片來源：[email protected]、IG@julianayng資料或影片來源：原文刊於新假期