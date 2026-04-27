愛回家「Minnie」邵初酒店床戰震撼流出 孖伍韻婷激罕性感內衣上陣惹遐想

憑《愛．回家之開心速遞》「Minnie」一角成功入屋的2021年港姐季軍暨友誼小姐邵初，向來形象清純乖巧，近日竟然破天荒大解放！她與同屆港姐好友伍韻婷（Juliana）孖住為意大利內衣品牌拍攝廣告，更在五星級酒店上演一場火辣辣的「床上大戰」，激罕曝光的「噴血身材」及閨密間的私密互動，瞬間引爆全城熱話，究竟螢幕下的「Minnie」可以有幾顛覆想像？