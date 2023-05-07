邵初踢走「波波」極速上位成曾志偉新寵 獲無綫力捧工作不斷
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21年香港小姐季軍邵初參選時已被指有強勁後台，當時更獲總經理曾志偉親自出面洗白，有Uncle照住的邵初入行兩年job接job，除了拍住曾志偉表哥馬時亨主持《馬時亨 香港情》，日前仲傍實曾志偉到珠海出席樓盤活動，能夠極速上位踢走總經理曾經喜愛的「波波」黃婧靈，邵初絕對唔係省油燈。
邵初風騷陪曾志偉出Trip
過完70大歲的無綫總經理曾志偉，大肆慶祝完即回歸工作，日前到珠海出席一個樓盤活動，今次除了帶同姚子羚之外，還有21年港姐季軍邵初，其後邵初在社交網上載當日的照片，留言：「珠海工作，感恩能參與其中，能與曾生和子羚搭檔學到很多！還要謝謝每一位的照顧和指導！#記錄一下第一次演唱」有幸陪住曾志偉出Trip，邵初全程表現風騷，受寵程度可見一斑。
極速上位取代「波波」
今時今日的曾志偉在無綫呼風喚雨，能被總經理睇得起就有前途，之前有身材出眾的「波波」黃靖靈，一次《後生仔傾吓偈》探班令曾志偉留下深刻印象，此後工作量大增，如今邵初獲曾志偉欽點一齊出席活動，被指極速上位，受寵程度已超越「波波」，事實上「波波」近月人氣向下滑，3月中現身《健康必殺食》其中一集嘉實後已沈寂了一段時間。
向主持方向發展 被馬時享欽點開新節目
29歲的邵初是中、越混血兒，在《2021香港小姐競選》奪得季軍及友誼小姐，入行初期已被安排跟黎芷珊拍節目《青年灣區職fun班》，之後又主持過不少節目，最離奇是去年獲提名《萬千星輝頒獎典禮2022》的「飛躍進步女藝員」。早前無綫更公布邵初與曾志偉表哥馬亨一同主持《馬時亨 香港情》，二人初次合作，馬時亨對她有讚無彈，仲親解搵邵初做拍檔原因：「邵初喺TVB已經做咗好多綜藝節目，人靚、口齒伶俐，我要搵個女士去主持呢個節目，同我一齊拍檔，梗係非佢莫屬啦！」邵初即時賣口乖：「多謝馬生，可以馬生合作絕對係我嘅榮幸！」
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected] krysellawong、[email protected] kristyshaw.c