邵初踢走「波波」極速上位成曾志偉新寵 獲無綫力捧工作不斷

21年香港小姐季軍邵初參選時已被指有強勁後台，當時更獲總經理曾志偉親自出面洗白，有Uncle照住的邵初入行兩年job接job，除了拍住曾志偉表哥馬時亨主持《馬時亨 香港情》，日前仲傍實曾志偉到珠海出席樓盤活動，能夠極速上位踢走總經理曾經喜愛的「波波」黃婧靈，邵初絕對唔係省油燈。