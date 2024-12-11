「翻版王浩信」突晒婚紗相宣布閃婚？新娘子曝光 袁偉豪祝福：都恭喜你哋
「翻版王浩信」突與港姐季軍閃婚？袁偉豪：都恭喜你哋
前港姐季軍邵初早前在台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》化身「眼鏡娘」，演七爺（胡定欣飾）身邊四大金剛之一，表現不俗，令人眼前一亮。昨日（10日）她突然宣布「結婚」，新郎是林俊其，二人更拍了多張照片，見他們互相深情對望又頭貼頭合照，認真甜蜜！
不過各位粉絲可以放心，其實二人只是為節目《一個香港．十種玩法 過節篇》宣傳，皆因他們今集介紹到愉景灣的海濱禮堂拍婚照，因此二人飾演一對新人。邵初發文：「We say yes!!! for 我們結…………婚了一天 美儀姐姐拍得很美，記下最美的每一瞬間 最強攝影師」雖然他們只是宣傳節目，亦獲不少圈中人祝賀，網民更大讚美儀拍攝技術高超，捕捉二人最美的一面。袁偉豪亦笑指：「都恭喜你哋」、前港姐冠軍黃嘉雯表示：「Congratulations!!!!見到就想恭喜」
《黑色月光》林俊其飾演「年輕版」馬志威
早前播畢的《黑色月光 》找來林俊其飾演馬志威的年輕版。現年28歲的林俊其，由入行以來就一直獲封為「翻版王浩信」，不少網民更指林俊其比王浩信親弟弟王瑋彤更似王浩信。不過今次林俊其在劇中竟然飾演馬志威的年輕版，惹來不少網民不滿：「選角最離譜的是長得像王浩信那個年輕人居然不是演王浩信的青年時代」、「我都覺啊，不過王浩信無年輕既鏡頭，強x果個時候懟臉拍仲更加似啊」。
林俊其被封「翻版王浩信」曾加入Super Tiger
林俊其身高183cm，無論樣貌還是聲線都與王浩信非常相似，早年都多次做過對方替身，所以有「A貨王浩信」之稱，2020 年曾經在《愛回家》中飾演「藍浩信」，一度惹來網民熱議。不過之後都沒有太大發展，主要都是在TVB劇集做配角，更成為Super Tiger組合的失蹤人口之一。
林俊其係「御用年輕版王浩信」
其實除了蔡潔之外，TVB內還有很多撞臉的藝人令人傻傻分不清。例如2018透過無綫電視藝員訓練班入行的林俊其，他因為與王浩信身高五官都高度重合，分別三次在劇集《兄弟》、《反黑路人甲》及《踩過界II》中，飾演其年輕版和替身。2020年，他在《愛．回家之開心速遞》裡飾演藍浩信（Signal）一角再次令人笑爆嘴。