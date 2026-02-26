31歲邵初海島遊自爆「冇帶底褲」 性感水著放題大騷fit爆身材
31歲前港姐季軍邵初近日在社交平台分享海島遊靚相，一改平時在《愛．回家之開心速遞》中專業律師Minnie的形象，大膽展現性感一面！她搞笑表示今次是「不用帶內褲的旅行」，因為每日都着泳衣，並換上多套不同款式泳裝大騷索爆身材。其中一套黑色喱士一件頭最為矚目，露出胸前大片雪白肌膚，腰間透視設計令纖腰若隱若現，玲瓏浮凸身材表露無遺，網民紛紛驚呼「禾稈冚珍珠」，對這位平時專業形象的律師刮目相看！
邵初「解放自我」換多套泳裝展現好身材
邵初在Instagram分享的海島遊相片中，可見她換上多套不同風格的泳裝，每一套都完美展現她的好身材。最搶眼的黑色喱士一件頭泳衣，胸前大片鏤空設計露出雪白肌膚，腰間的透視網紗若隱若現，將她的纖腰完美呈現。另外還有其他款式的泳裝造型，每一套都散發出不同的魅力，與平時在劇集中的專業律師形象形成強烈對比。邵初更幽默地在貼文中寫道這是「不用帶內褲的旅行」，因為每日都穿着泳衣，輕鬆搞笑的語調令網民會心一笑。
2021年港姐季軍憑Minnie一角成功入屋
現年31歲的邵初在2021年參選香港小姐奪得季軍兼「友誼小姐」雙料獎項後簽約TVB，正式踏入演藝圈。2022年她加入長壽處境劇《愛．回家之開心速遞》，飾演接龍法律部的律師Minnie，初期角色未算突出。直至2023年劇情安排她與KC歐瑞偉發展感情線，組成「KC & Minnie」這對歡喜冤家CP，兩人的搞笑互動成功引起觀眾注意，令邵初人氣急升，專業律師形象成功入屋。今次罕有性感示人，展現出與平時截然不同的一面，令不少觀眾都大感意外。
網民洗版激讚「禾稈冚珍珠」刮目相看
邵初今次的性感造型在網上討論區引起熱烈討論，網民幾乎一面倒大讚她的好身材。不少人都表示對她刮目相看，留言大讚「平時睇愛回家真係唔覺，原來Minnie禾稈冚珍珠！」、「呢個look好有氣質，完全carry到！」、「白到發光，對腳好靚！」。亦有網民將焦點放在她與歐瑞偉的互動上，留言「KC個留言好好笑，好有愛！」、「求編劇寫多啲KC Minnie線！」。大家都對這位平時專業形象的律師能夠如此性感地展現自己感到驚喜，紛紛大讚她的勇氣和好身材。
圖片來源：[email protected]、邵初IG資料或影片來源：原文刊於新假期