31歲邵初海島遊自爆「冇帶底褲」 性感水著放題大騷fit爆身材

31歲前港姐季軍邵初近日在社交平台分享海島遊靚相，一改平時在《愛．回家之開心速遞》中專業律師Minnie的形象，大膽展現性感一面！她搞笑表示今次是「不用帶內褲的旅行」，因為每日都着泳衣，並換上多套不同款式泳裝大騷索爆身材。其中一套黑色喱士一件頭最為矚目，露出胸前大片雪白肌膚，腰間透視設計令纖腰若隱若現，玲瓏浮凸身材表露無遺，網民紛紛驚呼「禾稈冚珍珠」，對這位平時專業形象的律師刮目相看！