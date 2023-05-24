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29歲邵初被嫌老曬素顏照反擊 遭網民寸爆：還不過30就優雅的老去

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2021年港姐季軍邵初（Kristy）近日因陪曾志偉到珠海出差，而引來網民熱議，指她取代「波波」黃婧靈成為曾志偉的新寵，不過比起邊個更受寵，原來邵初更介意網民留言時批評她的樣子太顯老。

邵初 邵初是中越混血兒，於英國杜倫大學畢業。
邵初是中越混血兒，於英國杜倫大學畢業。（圖片來源：[email protected]

邵初 被指踢走「波波」成曾志偉新寵

邵初是中越混血兒，最近剛踏入29歲，加入TVB僅兩年，未曾拍劇，但主持過不少節目，包括與曾志偉表哥馬時亨一起主持《馬時亨 香港情》，以及早前陪曾志偉到珠海出席樓盤活動等，因此被指取代「波波」黃婧靈成為曾志偉的新寵。

邵初 邵初早前與姚子羚傍實總經理曾志偉到珠海出席樓盤活動，有幸陪住曾志偉出Trip，邵初全程表現風騷，受寵程度可見一斑。
邵初早前與姚子羚傍實總經理曾志偉到珠海出席樓盤活動，有幸陪住曾志偉出Trip，邵初全程表現風騷，受寵程度可見一斑。（圖片來源：[email protected]

網民狠批：姚子羚個樣仲後生過佢

這些報道增加了邵初的曝光率，但也因此引來不少網民爭議，指她參選港姐時已27歲，屬於「老餅」港姐，又紛紛狠批她外表比真實年齡更成熟：「個樣老到最少34」、「阿嬸樣仲要唔大波」、「姚子羚個樣仲後生過佢」等等。

邵初 邵初獲曾志偉欽點一齊出席活動，被指極速上位，受寵程度超越工作越來越少的「波波」，不過站在42歲姚子羚身邊，29歲邵初竟被網民指個樣更顯老。
邵初獲曾志偉欽點一齊出席活動，被指極速上位，受寵程度超越工作越來越少的「波波」，不過站在42歲姚子羚身邊，29歲邵初竟被網民指個樣更顯老。（圖片來源：[email protected]
邵初 邵初除了口材了得，仲識唱歌。
邵初除了口材了得，仲識唱歌，原來她參選時已被指有強勁後台，當時更獲總經理曾志偉親自出面洗白。（圖片來源：[email protected]

邵初曬素顏照反擊：心態決定狀態

邵初近日就在社交網分享自己的素顏照作出反擊，並表示：「他們說我老，但我不這麼覺得，心態決定狀態，心胸決定格局，眼界決定境界。」引來不少網民支持，大讚她的素顏Look比平日更美更年輕，也更有氣質和「愈來愈有味道了。」

邵初 被網民狂批個樣太老，邵初忍唔住曬出素顏照反擊。
被網民狂批個樣太老，邵初忍唔住曬出素顏照反擊。（圖片來源：小紅書@邵初）

網民狂寸：優雅地接受歲月流逝

不過有網民就持反對意見，取笑邵初：「還不過30就優雅的老去」、「優雅地接受歲月流逝也是一件很美好的事」等等，也有網民力撐邵初：「初印象成熟，但是了解就覺得可愛和潮」、「一點都不老，要求所有人符合他們白幼瘦的審美真的沒有必要。」

邵初 邵初本月初剛踏入29歲。
邵初本月初剛踏入29歲。（圖片來源：[email protected]
邵初 邵初是2021年度港姐季軍兼友誼小姐，卻比冠軍宋宛穎右二）、亞軍梁凱晴左二）及最上鏡小姐楊培琳左一）有更多發展機會。
邵初是2021年度港姐季軍兼友誼小姐，卻比冠軍宋宛穎（右二）、亞軍梁凱晴（左二）及最上鏡小姐楊培琳（左一）有更多發展機會。（圖片來源：[email protected]

向主持方向發展 被馬時亨欽點開新節目

29歲的邵初在《2021香港小姐競選》奪得季軍及友誼小姐，入行初期已被安排跟黎芷珊拍節目《青年灣區職fun班》，之後又主持過不少節目，去年更離奇地獲提名《萬千星輝頒獎典禮2022》的「飛躍進步女藝員」。早前無綫更公布邵初與曾志偉表哥馬亨一同主持《馬時亨 香港情》，二人初次合作，馬時亨對她有讚無彈，仲親解搵邵初做拍檔原因：「邵初喺TVB已經做咗好多綜藝節目，人靚、口齒伶俐，我要搵個女士去主持呢個節目，同我一齊拍檔，梗係非佢莫屬啦！」邵初即時賣口乖：「多謝馬生，可以同馬生合作絕對係我嘅榮幸！」

邵初 去年港姐準決賽邵初本來是司儀之一，可以拍住曾志偉做節目，可惜最後因疫情而取消。
去年港姐準決賽邵初本來是司儀之一，可以拍住曾志偉做節目，可惜最後因疫情而取消。（圖片來源：[email protected] kristyshaw.c）
邵初 馬時亨搵邵初一齊擔任節目《馬時亨 香港情》嘅主持，呢日佢哋就為節日拍攝外景，雖然係初次合作，但係兩人默契好好。
馬時亨搵邵初一齊擔任節目《馬時亨 香港情》嘅主持，呢日佢哋就為節日拍攝外景，雖然係初次合作，但係兩人默契好好。（圖片來源：[email protected] kristyshaw.c）
邵初 主持節目《青年灣區職fun班》令邵初成功打入內地市場。
主持節目《青年灣區職fun班》令邵初成功打入內地市場。（圖片來源：[email protected]
邵初 入行短短兩年的邵初已上過《獎門人》做嘉賓。
入行短短兩年的邵初已上過《獎門人》做嘉賓。（圖片來源：[email protected]
邵初 邵初去年獲安排主持冬季奧運會。
Job接job的邵初，去年獲安排主持冬季奧運會。（圖片來源：[email protected]
邵初 又有機會與Do姐一齊主持《識貨2》。
又有機會與Do姐一齊主持《識貨2》。（圖片來源：[email protected]

將來還有什麼演唱會值得留意？

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、小紅書@邵初

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