邵氏搶藝訓班參加者 極速簽3索女 落選港姐、前幼稚園教師、多才女編劇收歸旗下
邵氏兄弟國際影業近年開拍劇集和電影以外，亦力捧不少藝員，例如胡定欣、蔡潔、李施嬅、陳瀅、林夏薇、馬德鐘、黃宗澤等，眾人無論在香港或內地都發展理想。早前無綫公開招募藝訓班新學員有近二千人報名，但原來未等無綫揀人，邵氏已經搶走其中3位索女簽約成旗下藝人。肥水不留別人田，無綫同邵氏一家親就冇所謂啦！
撰文：東方新地 圖片：邵氏官方網頁、鄺靜汶IG、江貴璧IG、符曦月IG
邵氏官網宣布新女加盟
早前無綫招募藝訓班新學員，一心為無綫注入新面孔，不過仍未有落實學員名單之前，有傳邵氏已搶先與其中最出色的3位參加者簽約，正式點名力捧。日前邵氏的官方網頁已有3人的靚相和資料，分別是鄺靜汶（Cindy）、江貴璧（Bobo）及符曦月（Valerie）。
去年落選港姐鄺靜汶
鄺靜汶（Cindy）是三位邵氏新人之中知名度較高的一位，因她曾經參選《2020香港小姐競選》，首輪面試之中還被評為大熱人選，不過最後卻唔入圍。27歲的鄺靜汶中學畢業後曾做助護，是19屆港姐冠軍黃嘉雯的朋友。本身就是模特兒的她，有十分豐富的幕前演出經驗，曾經參演電影《猛鬼愛情故事》、《我愛香港萬歲—喜上加喜》、港台電視劇《 RTHK港台節目—我未成年》、MV《明明—蔡卓妍》等，同時拍過近20個電視及平面廣告，可說是廣告界的寵兒。
有家底有後台江貴璧
被指是素人的江貴璧（Bobo）未入行前曾經任職過任幼稚園老師，有愛心之餘，外形也帶有幾分韓星氣質，有樣有身材，更充滿了音樂細胞，識唱歌又識吹長笛，也有潛水牌照，於求學時期更是籃球隊隊長，入水能游出水能跳。不過有傳她來自大富之家，而且更有猛料後台，無綫其中一位董事盧永仁博士，被江貴壁視為mentor(人生導師)，而當日拍攝邵氏造型照，不單止有母親陪同，就連曾志偉都現身與她合照，可見江貴壁絕對不是素人咁簡單。
多才多藝女編劇符曦月
另一位早已半隻腳踏入娛樂圈的符曦月（Valerie）履歷同樣出色，畢業於北京中央戲劇學院表演系的她，除了有幕前經驗，參演過《黑金風暴》及《12日》 之外，亦參演過ViuTV劇集《好人好姐》和舞台劇 《 APPER1人性遊戲》，她充滿文藝氣息，曾幫過一系列的電影、電視劇及卡通片編寫劇本，十分多才多藝。