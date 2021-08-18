邵氏搶藝訓班參加者 極速簽3索女 落選港姐、前幼稚園教師、多才女編劇收歸旗下

邵氏兄弟國際影業近年開拍劇集和電影以外，亦力捧不少藝員，例如胡定欣、蔡潔、李施嬅、陳瀅、林夏薇、馬德鐘、黃宗澤等，眾人無論在香港或內地都發展理想。早前無綫公開招募藝訓班新學員有近二千人報名，但原來未等無綫揀人，邵氏已經搶走其中3位索女簽約成旗下藝人。肥水不留別人田，無綫同邵氏一家親就冇所謂啦！

撰文：東方新地 圖片：邵氏官方網頁、鄺靜汶IG、江貴璧IG、符曦月IG