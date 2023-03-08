邵氏爆逃亡潮 馬德鐘拎完視帝照唔俾面走佬 藝人紛紛離巢人才凋零
馬德鐘棄包薪離開邵氏 力稱自己對TVB無不滿
疫情期間馬德鐘簽約邵氏，成為有包薪的親生仔藝人，惟近年只被安排拍攝無綫電視劇，而且他有份參演的《雙生陌生人》收視率直插谷底，連累無綫需要刪減部份集數救亡，當時有傳馬德鐘深感不滿無綫做法，以「冷暖自知」四字回應記者！偶然馬德鐘都會被公司安排往返內地，參加一些綜藝節目和直播帶貨，有傳馬德鐘不太滿意安排，認為自己大才小用，簽約都沒什麼用處，即使曾經獲得視帝都決心離巢！
有記者曾就此事訪問馬德鐘，他坦言在今年初已經約滿離開邵氏，更指自己對舊公司沒有任何不滿，認為這些說話不是出自自己口中。他續說自己和TVB關係良好，轉個形式第時會再合作！馬德鐘認為是Timing問題，想有新的嘗試，即使是電台DJ、舞台劇、拍攝電影都會試吓！
好戲之人張兆輝離巢有路數自組公司投資新導演作品
張兆輝向來都以好戲見稱，1982年起加入無綫電視，曾一度離開又再回巢，接拍電影期間亦曾經憑《大隻佬》獲提名金像獎最佳男配角！最近張兆輝向傳媒坦言自己已經離開邵氏，表示觀眾短時間內不會在翡翠台看到他的演出。張兆輝笑言離開後會好好運用時間，會和拍檔成立製作公司，主力負責綜藝節目、發展AI市場及短視頻，仲明言會投資新導演作品，回饋影視界咁話！
吳岱融夫婦突被邵氏網站下架懵然不知指等公司安排
吳岱融、鍾淑慧夫婦向來都以掛名形式同邵氏合作，並非馬德鐘那種有包薪的親生仔藝人，惟近日邵氏官網藝人名單突然把吳岱融夫婦的名字刪除，而兩人對此事懵然不知！有記者就此詢問吳岱融夫婦，吳岱融只以短訊作簡單回覆，稱他和妻子正等待公司的安排。
有份量藝員紛紛告別邵氏 人才變得凋零
隨着馬德鐘、張兆輝等有份量的演員紛紛宣布離巢，邵氏留低的一線藝人只有黃宗澤、王浩信、郭晉安、陳山聰、胡定欣和陳瀅，大部份藝人都已經主力集中內地工作，觀眾又少了機會在電視機上目睹好戲之人演出！
邵氏近年較少成功捧到新藝員「入屋」，隨着活躍幕前的有份量演員相繼離巢，邵氏「有睇頭」的藝員亦賣少見少，人才開始變得凋零！
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：方皓玟、西九音樂節、黃妍、五月天、BLACKPINK澳門站、林敏驄、周杰倫、COLLAR、Twins、鄭秀文、鄭欣宜、許冠傑、Backstreet Boys；喜歡K-pop的你亦有福了，ITZY和NCT DREAM亦在香港開演唱會、Apink！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
《財政預算案2023》有什麼新財政措施？如何申請居屋、有什麼申請條件？
政府已發表本屆政府首份《財政預算案2023》，一文即睇派錢措施，如電子消費券、寬減利得稅、交通津貼、綜援、電費補貼等。同時為條整合最新電子消費券2023派錢金額和形式、申請和領取消息；《財政預算案2023》亦有公布調低買樓印花稅，首置置業者可以藉此機會省下一筆可觀的開銷，為置業提供更多支援。而居屋申請一般於2月至3月左右推出，攪珠日期通常定於6月份進行。有意申請2023年居屋的人士可以提前了解居屋地點位置、申請程序及收費、入息和資產限額等相關信息。即看：居屋2023全攻略
讀者留言