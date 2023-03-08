邵氏 藝人離巢潮

邵氏爆逃亡潮 馬德鐘拎完視帝照唔俾面走佬 藝人紛紛離巢人才凋零

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隨着疫情緩和，內地與香港正式通關，一些香港資深的藝人變得吃香，通通北上搵真銀！據知最近邵氏爆發藝人離巢潮，一些有份量的藝員，例如：關菊英、張兆輝、黃淑儀及馬德鐘相繼宣布告別邵氏，好戲之人買少見少…當中馬德鐘即使無綫待他不薄，劇集一齣接一齣，2018年也獲頒視帝獎項都一樣無情講宣布離開邵氏！

邵氏 藝人離巢潮 關菊英離巢邵氏！
關菊英離巢邵氏！（圖片來源：東方新地資料庫）
邵氏 藝人離巢潮 黃淑儀72年起效力TVB，如今都一樣走人！
黃淑儀72年起效力TVB，如今都一樣走人！（圖片來源：東方新地資料庫）

馬德鐘棄包薪離開邵氏 力稱自己對TVB無不滿

疫情期間馬德鐘簽約邵氏，成為有包薪的親生仔藝人，惟近年只被安排拍攝無綫電視劇，而且他有份參演的《雙生陌生人》收視率直插谷底，連累無綫需要刪減部份集數救亡，當時有傳馬德鐘深感不滿無綫做法，以「冷暖自知」四字回應記者！偶然馬德鐘都會被公司安排往返內地，參加一些綜藝節目和直播帶貨，有傳馬德鐘不太滿意安排，認為自己大才小用，簽約都沒什麼用處，即使曾經獲得視帝都決心離巢！

有記者曾就此事訪問馬德鐘，他坦言在今年初已經約滿離開邵氏，更指自己對舊公司沒有任何不滿，認為這些說話不是出自自己口中。他續說自己和TVB關係良好，轉個形式第時會再合作！馬德鐘認為是Timing問題，想有新的嘗試，即使是電台DJ、舞台劇、拍攝電影都會試吓！

邵氏 藝人離巢潮 馬德鐘
馬德鐘即使無綫待他不薄，2018年曾經獲頒視帝，一樣宣布離開邵氏！（圖片來源：東方新地資料庫）
邵氏 藝人離巢潮 馬德鐘 最近TVB推出的《雙生陌生人》成績慘不忍睹，收視率只錄得13.5點。
馬德鐘有份參演的《雙生陌生人》收視率插谷底，連累無綫刪減部份集數救亡，有傳馬德鐘深感不滿！（圖片來源：TVB《雙生陌生人》劇照）
邵氏 藝人離巢潮 觀眾認為馬德鐘未能演活基層市民的角色，格格不入的演技令大部分觀眾「尷尬癌」發作。
觀眾認為馬德鐘未能演活基層市民的角色，格格不入的演技令大部分觀眾「尷尬癌」發作。（圖片來源：TVB《雙生陌生人》劇照）

好戲之人張兆輝離巢有路數自組公司投資新導演作品

張兆輝向來都以好戲見稱，1982年起加入無綫電視，曾一度離開又再回巢，接拍電影期間亦曾經憑《大隻佬》獲提名金像獎最佳男配角！最近張兆輝向傳媒坦言自己已經離開邵氏，表示觀眾短時間內不會在翡翠台看到他的演出。張兆輝笑言離開後會好好運用時間，會和拍檔成立製作公司，主力負責綜藝節目、發展AI市場及短視頻，仲明言會投資新導演作品，回饋影視界咁話！

邵氏 藝人離巢潮 張兆輝 一有時間都會抽空陪前世情人。
張兆輝近年經常陪女兒，好少拍劇！（圖片來源：微博@張兆輝）
邵氏 藝人離巢潮 張兆輝
張兆輝指出離開後會成立製作公司，明言會投資新導演作品。（圖片來源：[email protected]張兆輝）

吳岱融夫婦突被邵氏網站下架懵然不知指等公司安排

吳岱融、鍾淑慧夫婦向來都以掛名形式同邵氏合作，並非馬德鐘那種有包薪的親生仔藝人，惟近日邵氏官網藝人名單突然把吳岱融夫婦的名字刪除，而兩人對此事懵然不知！有記者就此詢問吳岱融夫婦，吳岱融只以短訊作簡單回覆，稱他和妻子正等待公司的安排。

邵氏 藝人離巢潮 吳岱融 今年鍾淑慧在內地過生日，吳岱融又花又蛋糕仲有氣球，好老公做足一百分。
近日邵氏官網藝人名單突然把吳岱融夫婦的名字刪除。（圖片來源：[email protected]
邵氏 藝人離巢潮 吳岱融 同太太鍾淑慧結婚26年一直咁恩愛，不時在網上放閃，羨煞旁人！鍾淑慧曾經參加1987年環球小姐競選，並獲得香港區冠軍及最具氣質獎，咁多年嚟都咁靚咁有氣質！
兩人對此不知情。（圖片來源：東方新地資料庫）

有份量藝員紛紛告別邵氏 人才變得凋零

隨着馬德鐘、張兆輝等有份量的演員紛紛宣布離巢，邵氏留低的一線藝人只有黃宗澤、王浩信、郭晉安、陳山聰、胡定欣和陳瀅，大部份藝人都已經主力集中內地工作，觀眾又少了機會在電視機上目睹好戲之人演出！

邵氏近年較少成功捧到新藝員「入屋」，隨着活躍幕前的有份量演員相繼離巢，邵氏「有睇頭」的藝員亦賣少見少，人才開始變得凋零！

邵氏 藝人離巢潮 邵氏留低的一線藝人都已經主力集中內地工作，好少拍劇！
邵氏留低的一線藝人都已經主力集中內地工作，好少拍劇！（圖片來源：[email protected]
邵氏 藝人離巢潮
（圖片來源：[email protected]
邵氏 藝人離巢潮 得返佢地仍活躍香港幕前。
得返佢地仍活躍香港幕前。（圖片來源：[email protected]
邵氏 藝人離巢潮
（圖片來源：[email protected]_kwok）
邵氏 藝人離巢潮
（圖片來源：[email protected]

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撰文：東方新地圖片來源：東方新地資料庫、TVB《雙生陌生人》劇照、微博@張兆輝、[email protected]張兆輝、[email protected][email protected][email protected][email protected][email protected]_kwok、[email protected]資料或影片來源：東方新地資料庫

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