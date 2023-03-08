邵氏爆逃亡潮 馬德鐘拎完視帝照唔俾面走佬 藝人紛紛離巢人才凋零

隨着疫情緩和，內地與香港正式通關，一些香港資深的藝人變得吃香，通通北上搵真銀！據知最近邵氏爆發藝人離巢潮，一些有份量的藝員，例如：關菊英、張兆輝、黃淑儀及馬德鐘相繼宣布告別邵氏，好戲之人買少見少…當中馬德鐘即使無綫待他不薄，劇集一齣接一齣，2018年也獲頒視帝獎項都一樣無情講宣布離開邵氏！