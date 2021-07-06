邵珮詩全副「武裝」台灣返港 網友笑問：拍生化危機？
邵珮詩（Veronica）日前在台灣拍攝完旅遊節目終於回港，Veronica趁機在IG上載喺機場候機嘅相，見佢着上全副「武裝」保護衣，再戴埋N95口罩及眼罩，難怪有網友笑問係咪拍「生化危機」？
文：東方新地 ｜圖：邵珮詩 IG
全副「武裝」台灣返港
港姐冠軍邵珮詩（Veronica）早前到台灣拍旅遊節目，點知撞正新冠肺炎大爆發，經歷一波三折後，日前拍攝完畢終於可以回港。Veronica就趁機喺IG上載機場候機嘅相，同粉絲分享喜悅。不過眼見Veronica着上超誇張嘅防護衣，由頭到腳都包到冚，再戴埋N95口罩同眼罩全副「武裝」，連佢都有留言自嘲：「我諗我個2021造型可以贏best dressed to the moon award（最佳登陸月球衣着獎）同意嗎？」而有唔少網友亦笑佢造型誇張：「拍生化危機」、「未焗死咩」、「呢身打扮幾cutie」等等。
邵珮詩 分享隔離十式
其賽邵珮詩早前在台灣為無綫拍攝節目唔多順利，去到撞正新冠肺炎大爆發，未開工已被叫停，先後經歷過5次隔離，過百日嘅隔離生活。不過邵珮詩亦樂觀面對，曾在社交網出po表示︰「人比病毒的數量多，一定可以克服的！做好防疫，勤洗手，戴口罩，不聚會，留在家好好照顧自己和家人，真的要出去的話就快去快回。」
此外邵珮詩又拍片和大家分享她自己的「隔離十式」，包括（1）吸收足夠維他命；（2）準備充足消毒和清潔用品；（3）準備足夠口罩；（4）勤保家居清潔；（5）每次起床後都要整理床鋪；（6）日日做運動出汗；（7）寫低自己每日的感受；（8）閱讀；（9）養成新習慣；（10）保持充足及良好睡眠。