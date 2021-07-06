邵珮詩全副「武裝」台灣返港 網友笑問：拍生化危機？

邵珮詩（Veronica）日前在台灣拍攝完旅遊節目終於回港，Veronica趁機在IG上載喺機場候機嘅相，見佢着上全副「武裝」保護衣，再戴埋N95口罩及眼罩，難怪有網友笑問係咪拍「生化危機」？

文：東方新地 ｜圖：邵珮詩 IG