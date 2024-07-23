邵珮詩宣布離巢TVB 三料港姐冠軍背景超猛料 入行12年竟被嘲冇人識
邵珮詩 離巢宣言感謝樂小姐、珍姐
邵珮詩加入TVB後主力做明珠台節目《港生活·港享受》主持，也有做活動司儀，以及只拍過8部劇集，包括《愛回家》、《潮流教主》和《法言人》。日前她突然在社交媒體上以英語長文宣布了她離開TVB的消息，並特別感謝了TVB、樂小姐、珍姐和Sandy，以及一眾曾合作過的幕後工作人員。
而對於未來的職業規劃，邵珮詩表示將繼續忙於主持各類MC活動，參與表演及從事義工和慈善工作。
邵珮詩名校畢業 選港姐和陳凱琳有神奇巧合？
邵珮詩在香港出生，但在加拿大溫哥華長大並且在溫哥華名校西門菲莎大學心理學畢業，求學時期曾參演舞台劇演出。她在22歲便參加2012年的溫哥華華裔小姐選舉，但敗於鄧佩儀只獲亞軍，無緣參加當年的國際中華小姐。她卸任後之後翌年便參加2014年的《2014年度香港小姐競選》，大熱下贏得冠軍、最上鏡小姐和友誼小姐，成為三料冠軍。
（圖片來源：TVB《2014年度香港小姐競選》截圖）
心口有胎記被曾志偉指遺憾
邵珮詩的胸口有一塊家族遺傳、出生已有的胎記，被曾志偉問及「心口有胎記，是一個遺憾」，邵珮詩回應指：「我喺18歲時發現有呢個胎記，當時好唔開心，一直怪自己；但依家接受咗，反而好欣賞，亦因此令自己變得更堅強。」翌年，她代表香港參加《2015年的國際中華小姐競選》並獲得亞軍。
當年邵珮詩參選香港小姐時的編號為15號，選出最上鏡小姐時的評判和獲得票數剛好是15個和15萬人。巧合的是，她和上一屆冠軍陳凱琳同樣是溫哥華西門菲莎大學畢業，而當時陳凱琳的票數是17號，而選出最上鏡小姐時的評判人數和票數又是17個和17萬人，神奇巧合曾令網民熱議。
入行12年不被看好 被嘲「被遺忘的港姐」
邵珮詩卸任後便參加TVB藝員訓練班，首場的演出便在《Sunday好戲王》中淪為配角，只負責跳舞及陪嘉賓行出行入，被網民指貴為港姐冠軍卻被大材小用。雖然她回應指：「不介意位置、只在乎曝光率」，但其後她的發展都沒有太大起色。
《潮流教主》聲線過尖捱轟
2016年她參演劇集《潮流教主》飾「莫麗娜 Nana」一角時，被網民批評說對白時聲音高八度，表現浮誇，更把她和同樣音量過高的蔡思貝相提並論，指二人極煩。
《愛回家》演欣欣入屋後退組
之後她又加入《愛回家》劇組飾演心直口快、性格單純的「欣欣」侯蔡欣，曾與Ivan有感情線，但角色一直也如透明一樣，兩年後便被安排退出了劇組，當時邵曾感言：「有好多人批評我喺度扮可愛，到依家真係接受咗侯蔡欣，我唔知你喺邊度鍾意我或者唔鍾意我，我都係用個心去做。拍最後兩集我真係去感受欣欣嘅心聲、喜怒哀樂，對佢嚟講好重要嘅野。做出呢個決定係冇遺憾，完結晒佢所有意願。」
唱《到此一遊》一度引熱議
此外2017年邵珮詩又曾與與蔡思貝、馮盈盈、黃心穎、張寶兒著上黑色皮裙，合唱改編版《到此一遊》MV，成為難得的熱話，更被封為TVB女神團，但之後這個組合未再有下文。
開直播激嬲洪永城險被「Cut線」
其後邵珮詩拍過幾套劇集，之後轉做節目主持，主持《意外現場》、《台北101種玩法》、《玩起來》、《你還好嗎？》等節目，因為在節目播放後的直播中提到會去台灣夜市，被洪永城扮嬲「Cut線」。2021年播出的《欺詐劇團》，當中邵珮詩飾演的角色更連名都冇，只叫「漂亮少女」，戲份亦極少。
發展遠遜其他港姐冠軍
邵珮詩比起其他港姐冠軍如麥明詩、馮盈盈、陳曉華等的發展截然不同，後一屆的麥明詩拍過三部電影，入行第三年已在《是咁的，法官閣下》擔任第二女主角，獲提名視后；後兩屆的馮盈盈不時與視后唐詩詠與李佳芯、視帝王浩信合作，更贏得「飛躍進步女藝員」獎項；後四屆的陳曉華被封為「TVB上位四小花」，首次參演TVB劇集已在《迷網》中擔任第二女主角，入行三年已拍過九套劑，遠勝入行12年，但拍過的劇集兩隻手數完的邵珮詩。
曾戀「書蟲」4年
感情方面，邵珮詩在2020年4月被傳媒踢爆秘戀在《愛回家》飾演「書蟲」的林浩文，當時被影到低調拍拖行超市。兩人拍拖期間曾被指女尊男卑，女方更稱林浩文為「圈外男友」。兩人的戀情一直未被外界看好，直至2022年年底，邵珮詩突然在公開活動上突然以「而家無拍拖」回應傳聞，間接承認兩人4年情正式玩完。林浩文受訪時指兩人是和平分手，關係由戀人變成家人，回復單身的邵珮詩則叫傳媒幫她介紹新對象。
網民指屋企大把錢唔憂做 封「被遺忘的港姐」
由於邵珮詩發展平平，被網民嘲為「被遺忘的港姐」，有網民曾在討論區開po，表示好耐冇見到邵珮詩，以為她早已經離巢，引起不少網民討論指：「維他奶後人，得閑咪亮吓相攞存在感」、「屋企大把錢」、「賺錢買花戴」、「唔憂做」等。
邵珮詩曾接受傳媒訪問，坦言選完港姐之後一直等機會到，雖然曾經擔正做主持，但發現是要好像小學生一樣問藝人問題，令她覺得不太舒服。但如今已經釋懷，指如果有位比她遲入行的港姐得到第二女主角，她得不到，就會調整心態，安慰自己即使做到，也未必做得好。現時她不會再浪費時間自怨自艾，反而積極睇書、睇電影、睇電視、聽成功人士講座、上演戲班、做電影分析。
揭身家豐厚是集團後人？與媽媽像兩姊妹
其實邵珮詩除了在名校畢業之外，其語言發展天賦也相當出色，懂得五種語言包括粵語、英語、國語、日語和潮洲話。她的太爺邵蔚明更是維他奶公司的創辦人之一，雖然她指爺爺退休後，家族再沒有接管維他奶生意，而她也自稱只是中產，但相信身家仍然豐厚。 她曾上載同媽媽的舊照時，網民大讚媽媽基因好，好像兩姐妹：「更美艷動人」、「好靚呀，你媽咪？」、「後生過個女」。
多才多藝有印度瑜珈老師資格
邵珮詩於加拿大名牌大學Simon Fraser University的心理學系畢業，懂得五種語言包括粵語、英語、國語、日語和潮洲話，又識跳現代舞、溜冰、踩長板等，非常多才多藝，近年她更趁空閑時增值考了2個瑜伽牌，又有印度瑜珈老師資格，並且一星期中有四日要開班授徒。
大放福利曬34D身材
而邵珮詩自從成為瑜珈老師之後，經常在社交平台上大放福利。她曾上載在海灘拍攝泳衣背影照，被網民要求上載正面照，邵珮詩隔幾天後便上載正面相，被網民大讚。