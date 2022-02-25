57歲邵美琪靚足38年 情路坎坷「奪麵雙琪」最轟動 曾幫曹永廉度難關

57歲邵美琪(Maggie)入行38，依然keep得好好，邵美琪入行先後有過5段情，但都未能開花結果，不過她為人相當厚度，即使分手後傷透心，未曾在傳媒面前說過任何一位前度半句壞話。而曹永廉早年在訪問自爆當年欠下十多萬卡數，全靠在《妙手仁心II》演情侶檔嘅邵美琪幫他度過難關，有情有義！