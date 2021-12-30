56歲邵美琪激罕現身濶太派對 被指P圖過度認唔出 粉絲撲出護航

56歲邵美琪(Maggie)自2018年與鄭則仕合作無綫劇《街坊財爺》後與無綫完約，甚少公開露面；入行37年一向以氣質見稱，繼月初被發現加入周潤發發哥的養山行山team，聖誕佳節邵美琪再次出動，與闊太好友狂歡賀聖誕迎新年，不過卻被網民指P圖過度認唔出，即獲心水清粉絲護航！