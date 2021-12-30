56歲邵美琪激罕現身濶太派對 被指P圖過度認唔出 粉絲撲出護航
撰文：東方新地｜圖片：新傳媒圖片庫、[email protected]_1947、微博@吳岱融、小紅書@117433376
邵美琪 享受半息影生活 著重養生
邵美琪 與無綫完約後減產，對上的作品是去年由羅守耀編劇兼導演的懸疑電影《被消失的兇案》，休養生息享受單身生活的她，月前加入了發哥召集的養生行山隊，近日聖誕新年佳節又再出動，參加闊太派對，56歲依然保養得宜身形亦未有走樣，一身黑衫黑褲，戴上紅色小皇冠增添節日氣息，狀態極好！奈何有酸民指其P圖過度，下巴變形，有心水清粉絲即留言為她護航。
邵美琪 有情有義助曹永廉度難關
曹永廉曾自爆當年星途麻麻，惟有簽無綫拍劇，曾經因為要置裝見人出騷而狂買名牌衫，不時喺名店、尖沙嘴百利買衫置裝，次次碌信用卡找數，結果條數愈滾愈大，卒之欠下十多萬卡數，但因為人工低一直只能還min pay！直至加盟TVB一年後，阿廉被安排拍《妙手仁心III》，劇中佢同邵美琪情侶演出頗受歡迎，不少商演搵二人一齊出騷，邵美琪雖然入行以來一向都唔做情侶檔出騷，但她知道阿廉欠下大筆卡數，為了令他可以還清債項，才答應與他情侶檔登台，阿廉說：「好多謝佢！佢一向都唔做，但佢亦都知佢唔做我就冇得做，冇得做就還唔到錢，所以佢都幫我手還咗大部分債項。」
邵美琪入行先後有過5段情，惜未能開花結果，不過她為人相當厚度，即使分手後傷透心，未曾在傳媒面前說過任何一位前度半句壞話。而曹永廉曾在訪問自爆當年欠下十多萬卡數，全靠在《妙手仁心II》演情侶檔嘅邵美琪幫他度過難關，有情有義，希望邵美琪能早日找到真命天子！
邵美琪 無心插柳入行
邵美琪入行三十多年，入行前本來是醫務所裏的一位護士，因為陪伴朋友投考無綫電視藝員訓練班，而獲得當時的導師賞識，叫她一同遞交申請表格。結果她放棄了當護士的機會，成為了一名演員。邵美琪由1984年無綫電視第二期藝員訓練班踏入演藝界，同期同學有鄧萃雯、黎美嫻、郭富城、陳庭威等。85年正式出道，當時邵美琪曾為張學友的《情已逝》及《輕撫你的臉》的MV做女主角。及後她演出機會不斷，更成為無綫80、90年代力捧的當家花旦之一。
23歲 微笑賀新歲
88年農曆新年Maggie影賀年靚相，企喺盆水仙花旁齋憑冧人微笑，就感受到嗰份新年喜悅。
古裝好嬌俏
87年邵美琪喺TVB劇集《飲馬江湖》演紅葉堡主女兒柳凝姬，個性天真善良，古裝造型相當嬌俏。
22歲至索茶花女
87年衣着簡約隨意嘅Maggie頭手戴花圈，手捧載滿樹葉嘅竹籃，係現代版至索茶花女。
26歲中性鬥嘉欣
91年邵美琪同港姐冠軍大美人李嘉欣影合照鬥靚，著上西裝戴金絲眼鏡同梳咗個bob頭嘅Maggie，盡顯中性魅力。
《今生無悔》演黎明女友
90年代，邵美琪已成為大台當紅花旦，90年她在《我本善良》中和溫兆倫合演情侶，到了91年的《今生無悔》並沒有再撮合溫兆倫和邵美琪，她反而周旋於黎明及周海媚之間的感情；劇中黎明演浪子程朗，而他最愛的是由邵美琪扮演的越南難民展翹，也是她的經典作品之一。
2016年，邵美琪憑藉《刀下留人》花蕊紅一角，於《萬千星輝頒獎典禮2016》中獲提名「最佳女主角」並入圍最後五強。
40歲大晒34C半球
05年40歲嘅邵美琪擔任陳妙瑛豐胸產品代言人拍廣告，24吋纖腰豐胸瘦身嘅佢罕見露半球，34C堅挺巨乳呼之欲出。
入行37年 曾有5段情
邵美琪84年入行，同當時擔任編劇嘅戚其義拍拖，兩人相戀6年後分手，但再見亦是朋友。
92年 戀伊健最哄動
邵美琪情路崎嶇，5段情都未能開花結果。要數最哄動嘅仲係同鄭伊健嘅一段情。92年，邵美琪同鄭伊健合作《九反威龍》撻著！
29歲 伊健陪結婚
94年邵美琪喺劇集《第三類法庭》同伍衛國拍結婚戲，化妝同婚紗都一般，而92年已同Maggie拍拖嘅鄭伊健以便服一齊影合照。
伊健曾承諾照顧佢一生一世，可惜之後梁詠琪介入、上演轟動全城嘅「奪麵雙琪」，邵美琪成為輸家敗走，傷得好深！不過Maggie為人厚度，未曾說過半句壞話，多年後鄭伊健同蒙嘉慧結婚，她也大方送上祝福！
戀上施祖男
鄭伊健劈腿梁詠琪後，邵美琪再遇上細佢10年嘅施祖男，期間有傳Maggie好積極搵job俾工作量唔多嘅施祖男，本刊早年曾拍得二人拍拖去超市買日用品及零食，由Maggie付款。呢段姊弟戀維持咗6年，最後有傳施另結新歡！