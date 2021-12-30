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56歲邵美琪激罕現身濶太派對 被指P圖過度認唔出 粉絲撲出護航

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撰文：東方新地

56歲邵美琪(Maggie)自2018年與鄭則仕合作無綫劇《街坊財爺》後與無綫完約，甚少公開露面；入行37年一向以氣質見稱，繼月初被發現加入周潤發發哥的養山行山team，聖誕佳節邵美琪再次出動，與闊太好友狂歡賀聖誕迎新年，不過卻被網民指P圖過度認唔出，即獲心水清粉絲護航！

撰文：東方新地｜圖片：新傳媒圖片庫、[email protected]_1947、微博@吳岱融、小紅書@117433376

邵美琪 享受半息影生活 著重養生

邵美琪 與無綫完約後減產，對上的作品是去年由羅守耀編劇兼導演的懸疑電影《被消失的兇案》，休養生息享受單身生活的她，月前加入了發哥召集的養生行山隊，近日聖誕新年佳節又再出動，參加闊太派對，56歲依然保養得宜身形亦未有走樣，一身黑衫黑褲，戴上紅色小皇冠增添節日氣息，狀態極好！奈何有酸民指其P圖過度，下巴變形，有心水清粉絲即留言為她護航。

邵美琪又出關與友人們聚餐過節，大合照中Maggie站最遠，雙手舉V心情勁靚！（圖片來源：小紅書@117433376）
邵美琪又出關與友人們聚餐過節，大合照中Maggie站最遠，雙手舉V心情勁靚！（圖片來源：小紅書@117433376）
近鏡下邵美琪容貌自然，眼紋略現，一身黑衣打扮好低調，捧著禮貌露出滿足笑容。（圖片來源：小紅書@117433376）
近鏡下邵美琪容貌自然，眼紋略現，頭髮略見凌亂，一身黑衣打扮好低調，捧著禮物露出滿足笑容。（圖片來源：小紅書@117433376）
與一群闊太好友相聚，Maggie身材如少女般keep得好好。（圖片來源：小紅書@117433376）
與一群闊太好友相聚，Maggie身材如少女般keep得好好。（圖片來源：小紅書@117433376）
有酸民留言指邵美琪P了下巴兼用美圖秀秀，引起一陣罵戰。（圖片來源：網民留言）
有酸民留言指邵美琪P了下巴兼用美圖秀秀，引起一陣罵戰。（圖片來源：網民留言）
粉絲大讚邵美琪人美心善，且指圖中邵美琪眼紋突出，如果有P圖就先P圖眼紋云云，其實56歲有紋實屬正常。（圖片來源：網民留言）
粉絲大讚邵美琪人美心善，且指圖中邵美琪眼紋突出，如果有P圖就先P圖眼紋云云，其實56歲有紋實屬正常。（圖片來源：網民留言）
月前，久未露面的邵美琪被發現加入發哥行山隊，齊齊向健康出發。（圖片來源：微博@吳岱融）
月前，久未露面的邵美琪被發現加入發哥行山隊，齊齊向健康出發。（圖片來源：微博@吳岱融）

邵美琪 有情有義助曹永廉度難關

曹永廉曾自爆當年星途麻麻，惟有簽無綫拍劇，曾經因為要置裝見人出騷而狂買名牌衫，不時喺名店、尖沙嘴百利買衫置裝，次次碌信用卡找數，結果條數愈滾愈大，卒之欠下十多萬卡數，但因為人工低一直只能還min pay！直至加盟TVB一年後，阿廉被安排拍《妙手仁心III》，劇中佢同邵美琪情侶演出頗受歡迎，不少商演搵二人一齊出騷，邵美琪雖然入行以來一向都唔做情侶檔出騷，但她知道阿廉欠下大筆卡數，為了令他可以還清債項，才答應與他情侶檔登台，阿廉說：「好多謝佢！佢一向都唔做，但佢亦都知佢唔做我就冇得做，冇得做就還唔到錢，所以佢都幫我手還咗大部分債項。」

邵美琪和曹永廉在《妙手仁心II》及《妙手仁心III》中合作。
邵美琪和曹永廉在《妙手仁心II》及《妙手仁心III》中合作。

56歲邵美琪 靚足35年 有情有義 情路坎坷！

邵美琪入行先後有過5段情，惜未能開花結果，不過她為人相當厚度，即使分手後傷透心，未曾在傳媒面前說過任何一位前度半句壞話。而曹永廉曾在訪問自爆當年欠下十多萬卡數，全靠在《妙手仁心II》演情侶檔嘅邵美琪幫他度過難關，有情有義，希望邵美琪能早日找到真命天子！

邵美琪近日和任達華、林雪、張兆輝、陳靜、洪天明等拍攝新戲《被消失的凶案》，日前舉行開鏡儀式。
邵美琪今年初和任達華、林雪、張兆輝、陳靜、洪天明等拍攝新戲《被消失的凶案》。（圖片來源：新傳媒圖庫）

邵美琪 無心插柳入行

邵美琪入行三十多年，入行前本來是醫務所裏的一位護士，因為陪伴朋友投考無綫電視藝員訓練班，而獲得當時的導師賞識，叫她一同遞交申請表格。結果她放棄了當護士的機會，成為了一名演員。邵美琪由1984年無綫電視第二期藝員訓練班踏入演藝界，同期同學有鄧萃雯、黎美嫻、郭富城、陳庭威等。85年正式出道，當時邵美琪曾為張學友的《情已逝》及《輕撫你的臉》的MV做女主角。及後她演出機會不斷，更成為無綫80、90年代力捧的當家花旦之一。

邵美琪
《開心女鬼》劇照，邵美琪與鄧萃雯。

Maggie出道不久，就同任達華合作過！

56歲邵美琪 靚足35年 有情有義 情路坎坷！

23歲 微笑賀新歲

88年農曆新年Maggie影賀年靚相，企喺盆水仙花旁齋憑冧人微笑，就感受到嗰份新年喜悅。

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古裝好嬌俏

87年邵美琪喺TVB劇集《飲馬江湖》演紅葉堡主女兒柳凝姬，個性天真善良，古裝造型相當嬌俏。

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22歲至索茶花女

87年衣着簡約隨意嘅Maggie頭手戴花圈，手捧載滿樹葉嘅竹籃，係現代版至索茶花女。

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26歲中性鬥嘉欣

91年邵美琪同港姐冠軍大美人李嘉欣影合照鬥靚，著上西裝戴金絲眼鏡同梳咗個bob頭嘅Maggie，盡顯中性魅力。

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23歲玩港女手勢

88年23歲嘅邵美琪已早人廿幾年，識玩時下港女自拍手勢，真係港女先驅。

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25歲梳金秀賢頭

90年25歲嘅邵美琪，一改長髮look剪咗個金秀賢式冬菇頭，感覺清爽令人耳目一新。

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《今生無悔》演黎明女友

90年代，邵美琪已成為大台當紅花旦，90年她在《我本善良》中和溫兆倫合演情侶到了91年的《今生無悔》並沒有再撮合溫兆倫和邵美琪，她反而周旋於黎明及周海媚之間的感情；劇中黎明演浪子程朗，而他最愛的是由邵美琪扮演的越南難民展翹，也是她的經典作品之一。

56歲邵美琪 靚足35年 有情有義 情路坎坷！

2016年，邵美琪憑藉《刀下留人》花蕊紅一角，於《萬千星輝頒獎典禮2016》中獲提名「最佳女主角」並入圍最後五強。

《刀下留人》邵美琪與黃德斌合作。
《刀下留人》邵美琪與黃德斌合作。

《PTU》成電影代表作

邵美琪拍過無數劇集及電影，要數經典一定係杜琪峯執導嘅《PTU》，她在戲中演為求升職上位不惜取巧走捷徑的火爆女沙展，而Maggie也憑此電影獲提名「最佳女配角」！

56歲邵美琪 靚足35年 有情有義 情路坎坷！

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40歲大晒34C半球

05年40歲嘅邵美琪擔任陳妙瑛豐胸產品代言人拍廣告，24吋纖腰豐胸瘦身嘅佢罕見露半球，34C堅挺巨乳呼之欲出。

邵美琪拍纖體廣告，盡顯fit爆身材。
邵美琪拍纖體廣告，盡顯fit爆身材。
邵美琪著住三點式，好索﹗
邵美琪著住三點式，好索﹗
邵美琪拍纖體廣告，拍了多輯水著相。
邵美琪拍纖體廣告，拍了多輯水著相。
邵美琪拍攝纖體廣告，好有女人味﹗
邵美琪拍攝纖體廣告，好有女人味﹗
邵美琪拍纖體廣告，穿上水著大擺不同甫士騷身材。
邵美琪拍纖體廣告，穿上水著大擺不同甫士騷身材。

41歲 露四吋乳溝

邵美琪05年，四張嘢露肉拍豐胸產品廣告迴響極大，翌年添食三點式上陣露出四吋乳溝，極度吸睛。

56歲邵美琪 靚足35年 有情有義 情路坎坷！

56歲邵美琪 靚足35年 有情有義 情路坎坷！
56歲邵美琪 靚足35年 有情有義 情路坎坷！

入行37年 曾有5段情

邵美琪84年入行，同當時擔任編劇嘅戚其義拍拖，兩人相戀6年後分手，但再見亦是朋友。

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92年 戀伊健最哄動

邵美琪情路崎嶇，5段情都未能開花結果。要數最哄動嘅仲係同鄭伊健嘅一段情。92年，邵美琪同鄭伊健合作《九反威龍》撻著！

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29歲 伊健陪結婚

94年邵美琪喺劇集《第三類法庭》同伍衛國拍結婚戲，化妝同婚紗都一般，而92年已同Maggie拍拖嘅鄭伊健以便服一齊影合照。

56歲邵美琪 靚足35年 有情有義 情路坎坷！

伊健曾承諾照顧佢一生一世，可惜之後梁詠琪介入、上演轟動全城嘅「奪麵雙琪」，邵美琪成為輸家敗走，傷得好深！不過Maggie為人厚度，未曾說過半句壞話，多年後鄭伊健同蒙嘉慧結婚，她也大方送上祝福！

鄭伊健和邵美琪的姊弟戀未能開花結果。
鄭伊健和邵美琪的姊弟戀未能開花結果。
梁詠琪由伊健的西貢寓所步出，露出勝利笑容。
梁詠琪由伊健的西貢寓所步出，露出勝利笑容。

戀上施祖男

鄭伊健劈腿梁詠琪後，邵美琪再遇上細佢10年嘅施祖男，期間有傳Maggie好積極搵job俾工作量唔多嘅施祖男，本刊早年曾拍得二人拍拖去超市買日用品及零食，由Maggie付款。呢段姊弟戀維持咗6年，最後有傳施另結新歡！

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同黃德斌傳緋聞

03年，邵美琪被拍到同身家過億嘅已婚「圍村地王」鄭倫光同遊北京，喺機艙內，邵美琪仲挨住男方膊頭。及至06年，邵美琪同黃德斌合作《火舞黃沙》而傳出緋聞，兩個經常喺眾目睽睽下打情罵俏咬耳仔，但最終都係冇米粥。

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