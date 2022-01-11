邵音音談拍成名作《官人我要》上吊戲幾乎冇命 導演臨時要求剝衫

ViuTV《演員•門》今晚（11日）播出的第七集邀請到著名演員邵音音擔任嘉賓。縱橫影圈多年的邵音音，艷情片、鬼片、不同種類的電影都拍過，當中也有不少危險的拍攝經驗。1976年拍代表作《官人我要》時，原來過程觸目驚心，導演不斷臨時加戲，其中一場上吊戲幾乎搞到冇命﹗