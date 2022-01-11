邵音音談拍成名作《官人我要》上吊戲幾乎冇命 導演臨時要求剝衫
邵音音拍攝《官人我要》真上吊
邵音音講述《官人我要》有一幕戲邵音音要在樹上上吊自盡。導演要求脫掉她的長裙，讓大腿若隱若現。當時她下身沒有穿衣服，所以不能在身上吊威也，只能真的在樹上上吊。
邵音音爆拍戲內幕：呢個世界就係一個大陷阱
兩位主持聽到邵音音話要真吊，都好驚訝，邵音音就話：「我同你講，唔好怪人，其實呢個世界係一個大陷阱，係我自己蠢，樁個頭埋去，一廂情願，人哋呃你你又信，好聽嘅說話冧你，冧完你嘅代價就係畀人呃，嗰陣時我拍《官人我要》，楊群導演話︰『音音呀，我要吊住你喺樹上面，我就要除咗你入面條長裙，變成你條腿喺度揈吓揈吓，可憐得嚟又性感。』我聽完，又好似合理就拍囉﹗」
邵音音爆導演要求除埋底底
邵音音又話當時穿上的威吔褲是皮做，導演話驚風一吹會穿崩，叫我唔好著，除埋條內褲﹗導演話好快，要我忍一忍﹗吳肇軒即刻話︰「真吊？拍呢啲邊有話快？點忍一忍？」邵音音無奈話︰「所以咪差啲死囉！」邵音音指拍攝該場戲時，一度頭部發脹似要爆炸，眼睛突出，雙腳伸直，差點沒冇命，但導演還未叫停，因為在等風吹起，遲遲不肯結束這幕戲的拍攝。
邵音音快撐不住 導演仲唔cut
邵音音在樹上不能出聲，製片同攝影師都出聲叫導演要停，但導演竟表示在等風吹起條褲，邵音音製片等好生氣，衝上前把她送去醫院急救。主持個個聽到邵音音的拍戲經歷嚇到呆，吳肇軒直指導演要求邵音音拍戲上吊的行為等同要她的命。雖然拍《官人我要》幾乎命都冇，但該戲令邵音音打入國際，不但成為首部華語電影在日本上映，更以首位華人女星出席康城影展，邵音音以穿上粉紅肚兜出席影展，現場過百記者，其後美聯社報道以China Doll形容她，從此被台灣封殺，由於當時台灣是重要市場，邵音音事業直插谷底。
邵音音衝出國際事業即插水
邵音音後來谷底反彈，憑《野良犬》及《打擂台》兩次摘下香港電影金像獎「最佳女配角」。邵音音向吳肇軒及凌文龍分享演戲心得，表示自己靠豐富的人生經驗及對身邊事物的觀察力讓演技進步。邵音音更表明自己不會退休，會繼續為香港電影業做出貢獻。
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