邵音音不滿ViuTV重提風月片往事 爆seed鬧爆：故意挖我痛苦瘡疤
邵音音接受ViuTV《演員·門》訪問，節目中她提及代表作《官人我要》中的辛酸史，不但被迫真上吊，搞到幾乎出事，又爆導演要求臨時脫去底底﹗ViuTV預告片一出，邵音音即在社交網爆seed鬧爆，不滿被問半世紀的往事，直指「 故意挖我痛苦瘡疤」，句句有火﹗
文：東方新地｜圖：[email protected] Shaw、《演員·門》截圖
邵音音 爆seed：為甚麼到了我就變得這麼難？
邵音音在社交網發火：「 訪問我的問題居然是半世紀前有關拍風月片的往事。我火都來埋。導演故意挖我痛苦的瘡疤？還是英雄莫問出處是錯誤？Locat在中環的火煱店為背景，演了一場叫鴨的戱。我滿肚子火。我的態度也相當不好，吃了火藥。我看了其他演員的訪談都很有內容，好看。為甚麼到了我就變得這麼難？只有恨自己。明晚就播出了，我後悔自己的態度不好，太晚了。是朋友的明天就別看﹗」同時邵音音亦分享了當日拍攝時與主持及幕後的合照及花絮照片﹗
邵音音嬲到血壓高升 但現場無人知佢嬲
邵音音發火po一出，有網民關心留言「下次要求預告睇訪問問題，才接受訪問，即場爆問便大聲叫停」，邵音音回覆網民「給了題目是我自己沒看，電話顯示的字小，自己沒看，可是看別人訪問蠻有趣的。」邵音音怒氣未消，其後接受傳媒訪問時，就話好嬲自己﹗她在訪問中透露節目組事先有列出會問的問題，只是她自己覺得有預備的訪問好冇意思，所以沒有看﹗節目正式開始也不知問題，邵音音表示一問便問四、五十年前半世紀前的事，指自己當時嬲至血壓高升，但就話在場冇人知佢嬲，最多以為她說話寸，她又指節目導演之前曾合作過，當時是合作愉快的﹗
在《演員．門》見到，邵音音對主持凌文龍及吳肇軒的問題時，有問必答，未有發覺有異樣，氣氛輕鬆﹗但在主持與嘉賓的扮嘢戲份中要上演一場「叫鴨戲」，未知是否這段角色扮演令邵音音有不滿﹗
網民：邵音音彈出彈入
雖然邵音音爆seed鬧爆，但她同時在社交網貼出該訪問的預告片，有網民即留言問「音音姐唔嬲啦？」，其後邵音音再為節目宣傳留言請大家記得收看﹗有網民即留言指邵音音彈出彈入「原來音音姐嘅宣傳方法」、「音音姐果然係最佳宣傳人員﹗」、「音音姐彈出彈入得好快喎﹗欽敬﹗」等。