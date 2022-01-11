邵音音不滿ViuTV重提風月片往事 爆seed鬧爆：故意挖我痛苦瘡疤

邵音音接受ViuTV《演員·門》訪問，節目中她提及代表作《官人我要》中的辛酸史，不但被迫真上吊，搞到幾乎出事，又爆導演要求臨時脫去底底﹗ViuTV預告片一出，邵音音即在社交網爆seed鬧爆，不滿被問半世紀的往事，直指「 故意挖我痛苦瘡疤」，句句有火﹗