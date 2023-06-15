郭可盈13歲愛女林天若首次拍硬照外型得天獨厚有星味！

郭可盈與老公林文龍育有一女，林天若（Tania）今年已經13歲，她不但遺傳到父母的優良基因長得亭亭玉立，而且身材高挑，品學兼優的她在學校表現相當活躍，最近與一班同學仔一齊組K-pop女團在學校開放日表演，林天若更企中間位甚有拍子感，勁度十足，日前更大曬自己首次做model拍硬照的花絮！