郭可盈13歲愛女林天若首次拍硬照外型得天獨厚有星味！
郭可盈13歲愛女林天若首次拍硬照 自信擺Pose
林天若（Tania）日前在個人社交平台分享首次參與硬照拍攝的花絮短片，不過她就未有透露是與那間機構的合作，她寫道：「uniform shoot 06.10」，片中的林天若紮上馬尾，先後換上兩套運動服，淡妝上鏡，身型好似媽咪郭可盈一樣修長擁有逆天長腿。身為星二代的林天若，她在鏡頭前自信擺pose，甚有星味！
不過當攝影師要求林天若拋起欖球時，似乎有點怕執波，只能「輕輕力」拋高，然後露出少女味尷尬笑容，笑起來又與爸爸林文龍十足餅印一樣。
林天若學校表現活躍 與同學組K-pop女團
林天若在今年3月學校舉行開放日時，與一班同學組成K-pop女團演出，她更企正C位，相當上鏡，好有拍子感兼勁度十足，獲網民大讚：「你是跳得最好的一位女生，加油！」
品學兼優的林天若就讀保良局蔡繼有學校，不但畫畫、唱歌以及彈鋼琴樣樣精，而且更曾獲得獎學，在小學階段連續三年奪得學科冠軍，又被學校委任為風紀隊隊員，一升上中學就被選為班長。早前更與媽咪郭可盈一齊參加中文書法比賽，兩母女分別獲得銀獎和銅獎，看來父母對她悉心栽培，給予她無限量支持！
與媽媽郭可盈一樣身型修長擁有逆天長腿
林天若曾透露有意入行 爸爸林文龍曾表示不想
林天若不但琴棋書畫樣樣精，興趣亦非常多，父母對她無限量栽培，她在小學二年級開始加入中國舞蹈團，中學加入韓風及流行舞蹈學會。林天若曾經與網民玩「你問我答」，透露過自己好喜歡音樂，亦偏好製作音樂，希望長大後可從事與音樂相關的工作，如製作人、唱作歌手、作曲等。有網民問她會否「走父母的舊路」，入行拍戲做演員，她坦言自己對音樂更有興趣，但有機會的話，當演員亦是個不錯的經驗。
林文龍曾在訪問透露過不希望女兒入行：「我百分之一千不想，做呢行如果EQ唔高必定要承受好的大壓力，我覺得做個簡簡單單的人最幸福。」隨著女兒逐漸成長，亦勇敢表達自己理想，未知爸爸林文龍會否改變想法呢！
郭可盈現身頒獎禮被批似Do姐2.0
已闊別螢幕多年的郭可盈早前驚喜現身TVB《萬千星輝頒獎典禮2022》，成為不少傳媒報道的焦點，但多間網媒不約而同都接連吹捧她保養得宜，臉上十分光滑零皺紋，結果適得其反，每次出Post都得到網民大量「哈哈」及留言表示質疑：「難為啲人仲讚佢保養得好又青春，講得出嘅喺咪雙眼有問題，個樣明喺又老又膠，何來青春不老」、「好膠吓喎，仲話佢keep得好？」、「小編，咁都叫冇咩變化？Ok，你啱，因為已經唔係變化，係進化呀嘛…」、「成個人乾咁，仲話有仙氣，乾成咁，炸都冇油出呀」、「整咁多嘢、打咁多針，都遮唔到佢啲老態」、「52歲嚟講，佢真係好老囉」、「好明顯走Do姐路線」、「太瘦了成個鄭裕玲咁」等等。
星級美容師：郭可盈都嚟咗我哋度
星級美眉師Hebe日前在社交網分享了一張與郭可盈的合照，表示：「郭可盈都嚟咗我哋度整眉整眼線。」並hashtag了紋眉、紋眼線等字眼，而引來網民好奇問：「你這樣不就曝露了人家微整了嗎？」Hebe即回覆：「絕對沒有微整，見過郭小姐真人，就知道她絕對不需要微整！」亦有網民指郭可盈紋眉和紋眼線後的「新樣」令人認唔出，仲以為係琦琦，又指郭可盈「磨得一條皺紋得沒有，太誇張啦！」
翻睇Hebe的社交網，可以發現郭可盈已非第一次幫襯對方，此外確實有不少女藝人都幫襯過Hebe整眉，包括傅嘉莉、龔嘉欣、莊鍶敏和孫慧雪等，Hebe仲曾經上過電台節目，接受朱薰訪問。
重溫年輕時嘅郭可盈：
有網民就話「有對比有傷害」，只怪郭可盈平時P圖P得太勁！
去年尾郭可盈53歲生日，曾自Po與老公林文龍合照，粉絲還盛讚與《刑事偵輯檔案》年代沒變樣。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：Alan Walker、ONE OK ROCK、太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、周國賢x麥浚龍、太妍、鄭容和、鄭秀文、容祖兒、張學友、Twins、久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer、Jeremy李駿傑，以及12子合體MIRROR演唱會！
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