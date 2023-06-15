郭可盈

郭可盈13歲愛女林天若首次拍硬照外型得天獨厚有星味！

最新娛聞
PY

廣告

郭可盈與老公林文龍育有一女，林天若（Tania）今年已經13歲，她不但遺傳到父母的優良基因長得亭亭玉立，而且身材高挑，品學兼優的她在學校表現相當活躍，最近與一班同學仔一齊組K-pop女團在學校開放日表演，林天若更企中間位甚有拍子感，勁度十足，日前更大曬自己首次做model拍硬照的花絮！

郭可盈 郭可盈與老公林文龍育有一女，林天若Tania）今年已經13歲
郭可盈與老公林文龍育有一女，林天若（Tania）今年已經13歲（圖片來源：[email protected]_ty）

郭可盈13歲愛女林天若首次拍硬照 自信擺Pose

林天若（Tania）日前在個人社交平台分享首次參與硬照拍攝的花絮短片，不過她就未有透露是與那間機構的合作，她寫道：「uniform shoot 06.10」，片中的林天若紮上馬尾，先後換上兩套運動服，淡妝上鏡，身型好似媽咪郭可盈一樣修長擁有逆天長腿。身為星二代的林天若，她在鏡頭前自信擺pose，甚有星味！

郭可盈 林天若Tania）身型好似媽咪郭可盈一樣修長擁有逆天長腿
林天若（Tania）身型好似媽咪郭可盈一樣修長擁有逆天長腿（圖片來源：[email protected]_ty）
郭可盈 片中的林天若紮上馬尾，先後換上兩套運動服，淡妝上鏡
片中的林天若紮上馬尾，先後換上兩套運動服，淡妝上鏡（圖片來源：[email protected]_ty）
郭可盈 身為星二代的林天若，她在鏡頭前自信擺pose，甚有星味
身為星二代的林天若，她在鏡頭前自信擺pose，甚有星味（圖片來源：[email protected]_ty）

不過當攝影師要求林天若拋起欖球時，似乎有點怕執波，只能「輕輕力」拋高，然後露出少女味尷尬笑容，笑起來又與爸爸林文龍十足餅印一樣。

郭可盈 笑起來又與爸爸林文龍十足餅印一樣
笑起來又與爸爸林文龍十足餅印一樣（圖片來源：[email protected]_ty）
郭可盈 露出少女味尷尬笑容
露出少女味尷尬笑容（圖片來源：[email protected]_ty）

林天若學校表現活躍 與同學組K-pop女團

林天若在今年3月學校舉行開放日時，與一班同學組成K-pop女團演出，她更企正C位，相當上鏡，好有拍子感兼勁度十足，獲網民大讚：「你是跳得最好的一位女生，加油！」

郭可盈 與一班同學組成K-pop女團演出，她更企正C位，相當上鏡
與一班同學組成K-pop女團演出，她更企正C位，相當上鏡（圖片來源：[email protected]_ty）
郭可盈 今年3月學校舉行開放日時，與一班同學組成K-pop女團演出
今年3月學校舉行開放日時，與一班同學組成K-pop女團演出（圖片來源：[email protected]_ty）
郭可盈 林天若在學校表現十分活躍
林天若在學校表現十分活躍（圖片來源：[email protected]_ty）

品學兼優的林天若就讀保良局蔡繼有學校，不但畫畫、唱歌以及彈鋼琴樣樣精，而且更曾獲得獎學，在小學階段連續三年奪得學科冠軍，又被學校委任為風紀隊隊員，一升上中學就被選為班長。早前更與媽咪郭可盈一齊參加中文書法比賽，兩母女分別獲得銀獎和銅獎，看來父母對她悉心栽培，給予她無限量支持！

郭可盈 早前更與媽咪郭可盈一齊參加中文書法比賽
早前更與媽咪郭可盈一齊參加中文書法比賽（圖片來源：[email protected]_ty）

與媽媽郭可盈一樣身型修長擁有逆天長腿

林天若曾透露有意入行 爸爸林文龍曾表示不想

林天若不但琴棋書畫樣樣精，興趣亦非常多，父母對她無限量栽培，她在小學二年級開始加入中國舞蹈團，中學加入韓風及流行舞蹈學會。林天若曾經與網民玩「你問我答」，透露過自己好喜歡音樂，亦偏好製作音樂，希望長大後可從事與音樂相關的工作，如製作人、唱作歌手、作曲等。有網民問她會否「走父母的舊路」，入行拍戲做演員，她坦言自己對音樂更有興趣，但有機會的話，當演員亦是個不錯的經驗。

林文龍曾在訪問透露過不希望女兒入行：「我百分之一千不想，做呢行如果EQ唔高必定要承受好的大壓力，我覺得做個簡簡單單的人最幸福。」隨著女兒逐漸成長，亦勇敢表達自己理想，未知爸爸林文龍會否改變想法呢！

郭可盈 林文龍曾在訪問透露過不希望女兒入行
林文龍曾在訪問透露過不希望女兒入行（圖片來源：[email protected]_ty）
郭可盈 林文龍曾在訪問透露過不希望女兒入行
林文龍曾在訪問透露過不希望女兒入行（圖片來源：[email protected]_ty）

郭可盈現身頒獎禮被批似Do姐2.0

已闊別螢幕多年的郭可盈早前驚喜現身TVB《萬千星輝頒獎典禮2022》，成為不少傳媒報道的焦點，但多間網媒不約而同都接連吹捧她保養得宜，臉上十分光滑零皺紋，結果適得其反，每次出Post都得到網民大量「哈哈」及留言表示質疑：「難為啲人仲讚佢保養得好又青春，講得出嘅喺咪雙眼有問題，個樣明喺又老又膠，何來青春不老」、「好膠吓喎，仲話佢keep得好？」、「小編，咁都叫冇咩變化？Ok，你啱，因為已經唔係變化，係進化呀嘛…」、「成個人乾咁，仲話有仙氣，乾成咁，炸都冇油出呀」、「整咁多嘢、打咁多針，都遮唔到佢啲老態」、「52歲嚟講，佢真係好老囉」、「好明顯走Do姐路線」、「太瘦了成個鄭裕玲咁」等等。

郭可盈 久未露面的郭可盈早前現身TVB頒獎典禮，殘爆面貌嚇親一班網民，相反今年已經66歲的呂良偉依然保養得非常好，皮膚緊緻過一班小生！
久未露面的郭可盈早前現身TVB頒獎典禮，帶同愛女林天若到電視城與一眾好友前輩合照（圖片來源：微博@郭可盈）
郭可盈 萬千星輝頒獎典禮 郭可盈 頒獎禮中的郭可盈。
頒獎禮中的郭可盈。（圖片來源：[email protected] (official)）
郭可盈 萬千星輝頒獎典禮 郭可盈
不少網民狠批郭可盈：「瘦到骷髏骨頭成個阿婆」、「個蘋果肌高到可以塞乒乓波」等等。（圖片來源：[email protected] (official)）
郭可盈 萬千星輝頒獎典禮 郭可盈
網民紛紛猜測其實各大網媒都係玩緊「曲線」踩郭可盈。（圖片來源：[email protected] (official)）

星級美容師：郭可盈都嚟咗我哋度

星級美眉師Hebe日前在社交網分享了一張與郭可盈的合照，表示：「郭可盈都嚟咗我哋度整眉整眼線。」並hashtag了紋眉、紋眼線等字眼，而引來網民好奇問：「你這樣不就曝露了人家微整了嗎？」Hebe即回覆：「絕對沒有微整，見過郭小姐真人，就知道她絕對不需要微整！」亦有網民指郭可盈紋眉和紋眼線後的「新樣」令人認唔出，仲以為係琦琦，又指郭可盈「磨得一條皺紋得沒有，太誇張啦！」

郭可盈 整完眉嘅郭可盈被誤以為係琦琦。
整完眉嘅郭可盈被誤以為係琦琦。（圖片來源：小紅書@Hebe）

翻睇Hebe的社交網，可以發現郭可盈已非第一次幫襯對方，此外確實有不少女藝人都幫襯過Hebe整眉，包括傅嘉莉、龔嘉欣、莊鍶敏和孫慧雪等，Hebe仲曾經上過電台節目，接受朱薰訪問。

郭可盈 郭可盈已多次幫襯Hebe整眉
郭可盈已多次幫襯Hebe整眉（圖片來源：小紅書@Hebe）
郭可盈 Hebe曾上電台接受訪問。
Hebe曾上電台接受訪問。（圖片來源：小紅書@Hebe）

重溫年輕時嘅郭可盈：

郭可盈 93年選港姐三甲不入，兩年後25歲的郭可盈接拍《刑事偵輯檔案》，與32歲的陶大宇成為最佳熒幕拍檔，一拍就拍咗三輯，拍到最後一季嘅郭可盈都只係27歲，觀眾用呢個記憶去要求容顏不變，又真係要求高咗少少。
93年選港姐三甲不入，兩年後25歲的郭可盈接拍《刑事偵輯檔案》，與32歲的陶大宇成為最佳熒幕拍檔，一拍就拍咗三輯，拍到最後一季嘅郭可盈都只係27歲。（圖片來源：《刑事偵輯檔案》截圖）
郭可盈 2002年《法網伊人》
仲有2002年《法網伊人》入面32歲嘅郭可盈。（圖片來源：tvb.com）

有網民就話「有對比有傷害」，只怪郭可盈平時P圖P得太勁！

郭可盈 平日社交網中的郭可盈。
平日社交網中的郭可盈。（圖片來源：[email protected]_official）
郭可盈 早前與林文龍慶祝結婚19周年。
早前與林文龍慶祝結婚19周年。（圖片來源：[email protected]_official）
郭可盈 一家三口。
一家三口。（圖片來源：[email protected]_official）

去年尾郭可盈53歲生日，曾自Po與老公林文龍合照，粉絲還盛讚與《刑事偵輯檔案》年代沒變樣。

郭可盈 郭可盈與老公林文龍。
郭可盈與老公林文龍。（圖片來源：[email protected]_official）
郭可盈 今年情人節。
今年情人節。（圖片來源：[email protected]_official）
郭可盈 最新近照是在今年3月。
最新近照是在今年3月。（圖片來源：[email protected]_official）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：Alan WalkerONE OK ROCK太妍鄭容和Sam Smith中年好聲音鄭秀文容祖兒Space Music Festival張學友李克勤Twins久石讓瘦子羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：EdanAK姜濤Anson LoIanJer，以及12子合體MIRROR演唱會
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿周國賢x麥浚龍太妍鄭容和鄭秀文容祖兒張學友Twins久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：EdanAK姜濤Anson LoIanJerJeremy李駿傑，以及12子合體MIRROR演唱會
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

2023年端午節快到了！小編為你整合端午節粽推薦和優惠，讓你買得更抵！除此之外，週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！

圖片來源：[email protected]_official、[email protected]_ty

讀者留言

熱門文章

 