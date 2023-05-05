53歲郭可盈被揭執靚一部位 心思思想復出？
郭可盈 現身頒獎禮被批似Do姐2.0
已闊別螢幕多年的郭可盈早前驚喜現身TVB《萬千星輝頒獎典禮2022》，成為不少傳媒報道的焦點，但多間網媒不約而同都接連吹捧她保養得宜，臉上十分光滑零皺紋，結果適得其反，每次出Post都得到網民大量「哈哈」及留言表示質疑：「難為啲人仲讚佢保養得好又青春，講得出嘅喺咪雙眼有問題，個樣明喺又老又膠，何來青春不老」、「好膠吓喎，仲話佢keep得好？」、「小編，咁都叫冇咩變化？Ok，你啱，因為已經唔係變化，係進化呀嘛…」、「成個人乾咁，仲話有仙氣，乾成咁，炸都冇油出呀」、「整咁多嘢、打咁多針，都遮唔到佢啲老態」、「52歲嚟講，佢真係好老囉」、「好明顯走Do姐路線」、「太瘦了成個鄭裕玲咁」等等。
星級美容師：郭可盈都嚟咗我哋度
星級美眉師Hebe日前在社交網分享了一張與郭可盈的合照，表示：「郭可盈都嚟咗我哋度整眉整眼線。」並hashtag了紋眉、紋眼線等字眼，而引來網民好奇問：「你這樣不就曝露了人家微整了嗎？」Hebe即回覆：「絕對沒有微整，見過郭小姐真人，就知道她絕對不需要微整！」亦有網民指郭可盈紋眉和紋眼線後的「新樣」令人認唔出，仲以為係琦琦，又指郭可盈「磨得一條皺紋得沒有，太誇張啦！」
翻睇Hebe的社交網，可以發現郭可盈已非第一次幫襯對方，此外確實有不少女藝人都幫襯過Hebe整眉，包括傅嘉莉、龔嘉欣、莊鍶敏和孫慧雪等，Hebe仲曾經上過電台節目，接受朱薰訪問。
重溫年輕時嘅郭可盈：
有網民就話「有對比有傷害」，只怪郭可盈平時P圖P得太勁！
去年尾郭可盈53歲生日，曾自Po與老公林文龍合照，粉絲還盛讚與《刑事偵輯檔案》年代沒變樣。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：中年好聲音、鄭秀文、MIRROR、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins；舞台劇方面更有《大離婚日》！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！