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53歲郭可盈被揭執靚一部位 心思思想復出？

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現年53歲的郭可盈早前現身TVB《萬千星輝頒獎典禮2022》，卻被網狠批「好似Do姐2.0」，近日更有一位美容師在社交網貼出同郭可盈的合照，讓網民發現到郭可盈有一個部位曾經執靚過，並猜測她正心思思為復出鋪路！

郭可盈 久未露面的郭可盈早前現身TVB頒獎典禮，殘爆面貌嚇親一班網民，相反今年已經66歲的呂良偉依然保養得非常好，皮膚緊緻過一班小生！
久未露面的郭可盈早前現身TVB頒獎典禮，殘爆面貌嚇親一班網民，相反今年已經66歲的呂良偉依然保養得非常好，皮膚緊緻過一班小生！（圖片來源：微博@郭可盈）

郭可盈 現身頒獎禮被批似Do姐2.0

已闊別螢幕多年的郭可盈早前驚喜現身TVB《萬千星輝頒獎典禮2022》，成為不少傳媒報道的焦點，但多間網媒不約而同都接連吹捧她保養得宜，臉上十分光滑零皺紋，結果適得其反，每次出Post都得到網民大量「哈哈」及留言表示質疑：「難為啲人仲讚佢保養得好又青春，講得出嘅喺咪雙眼有問題，個樣明喺又老又膠，何來青春不老」、「好膠吓喎，仲話佢keep得好？」、「小編，咁都叫冇咩變化？Ok，你啱，因為已經唔係變化，係進化呀嘛…」、「成個人乾咁，仲話有仙氣，乾成咁，炸都冇油出呀」、「整咁多嘢、打咁多針，都遮唔到佢啲老態」、「52歲嚟講，佢真係好老囉」、「好明顯走Do姐路線」、「太瘦了成個鄭裕玲咁」等等。

郭可盈 萬千星輝頒獎典禮 郭可盈 頒獎禮中的郭可盈。
頒獎禮中的郭可盈。（圖片來源：[email protected] (official)）
郭可盈 萬千星輝頒獎典禮 郭可盈
不少網民狠批郭可盈：「瘦到骷髏骨頭成個阿婆」、「個蘋果肌高到可以塞乒乓波」等等。（圖片來源：[email protected] (official)）
郭可盈 萬千星輝頒獎典禮 郭可盈
網民紛紛猜測其實各大網媒都係玩緊「曲線」踩郭可盈。（圖片來源：[email protected] (official)）

星級美容師：郭可盈都嚟咗我哋度

星級美眉師Hebe日前在社交網分享了一張與郭可盈的合照，表示：「郭可盈都嚟咗我哋度整眉整眼線。」並hashtag了紋眉、紋眼線等字眼，而引來網民好奇問：「你這樣不就曝露了人家微整了嗎？」Hebe即回覆：「絕對沒有微整，見過郭小姐真人，就知道她絕對不需要微整！」亦有網民指郭可盈紋眉和紋眼線後的「新樣」令人認唔出，仲以為係琦琦，又指郭可盈「磨得一條皺紋得沒有，太誇張啦！」

郭可盈 整完眉嘅郭可盈被誤以為係琦琦。
整完眉嘅郭可盈被誤以為係琦琦。（圖片來源：小紅書@Hebe）

翻睇Hebe的社交網，可以發現郭可盈已非第一次幫襯對方，此外確實有不少女藝人都幫襯過Hebe整眉，包括傅嘉莉、龔嘉欣、莊鍶敏和孫慧雪等，Hebe仲曾經上過電台節目，接受朱薰訪問。

郭可盈 郭可盈已多次幫襯Hebe整眉
郭可盈已多次幫襯Hebe整眉（圖片來源：小紅書@Hebe）
郭可盈 Hebe曾上電台接受訪問。
Hebe曾上電台接受訪問。（圖片來源：小紅書@Hebe）

重溫年輕時嘅郭可盈：

郭可盈 93年選港姐三甲不入，兩年後25歲的郭可盈接拍《刑事偵輯檔案》，與32歲的陶大宇成為最佳熒幕拍檔，一拍就拍咗三輯，拍到最後一季嘅郭可盈都只係27歲，觀眾用呢個記憶去要求容顏不變，又真係要求高咗少少。
93年選港姐三甲不入，兩年後25歲的郭可盈接拍《刑事偵輯檔案》，與32歲的陶大宇成為最佳熒幕拍檔，一拍就拍咗三輯，拍到最後一季嘅郭可盈都只係27歲。（圖片來源：《刑事偵輯檔案》截圖）
郭可盈 2002年《法網伊人》
仲有2002年《法網伊人》入面32歲嘅郭可盈。（圖片來源：tvb.com）

有網民就話「有對比有傷害」，只怪郭可盈平時P圖P得太勁！

郭可盈 平日社交網中的郭可盈。
平日社交網中的郭可盈。（圖片來源：[email protected]_official）
郭可盈 早前與林文龍慶祝結婚19周年。
早前與林文龍慶祝結婚19周年。（圖片來源：[email protected]_official）
郭可盈 一家三口。
一家三口。（圖片來源：[email protected]_official）

去年尾郭可盈53歲生日，曾自Po與老公林文龍合照，粉絲還盛讚與《刑事偵輯檔案》年代沒變樣。

郭可盈 郭可盈與老公林文龍。
郭可盈與老公林文龍。（圖片來源：[email protected]_official）
郭可盈 今年情人節。
今年情人節。（圖片來源：[email protected]_official）
郭可盈 最新近照是在今年3月。
最新近照是在今年3月。（圖片來源：[email protected]_official）

將來還有什麼演唱會值得留意？

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撰文：東方新地圖片來源：微博@郭可盈、[email protected] (official)、小紅書@Hebe、《刑事偵輯檔案》截圖、新傳媒照片庫、tvb.com、[email protected]_official

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