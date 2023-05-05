53歲郭可盈被揭執靚一部位 心思思想復出？

現年53歲的郭可盈早前現身TVB《萬千星輝頒獎典禮2022》，卻被網狠批「好似Do姐2.0」，近日更有一位美容師在社交網貼出同郭可盈的合照，讓網民發現到郭可盈有一個部位曾經執靚過，並猜測她正心思思為復出鋪路！