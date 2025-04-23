郭可盈15歲愛女林天若自信曬流利英語 才藝多多展現學霸本色
15歲愛女林天若自信曬流利英語
林天若在復活節拍攝的影片中分享了她對基督教的見解，提到耶穌為世人釘十字架。她表示，許多人與上帝的關係並不深厚，並認為這種關係應該融入生活方式中。林天若以流利的英語表達，條理清晰且充滿自信，獲得了不少網民的讚譽，甚至她的媽媽郭可盈也表示讚賞：「Hallelujah ❤️🙏🏻🌟」，而林天若則回覆說：「i’ve always been a Christian and i was baptised when i was 5, long time no see auntie 🫶🏻」。
郭可盈14歲女林天若 繼承阿爸深邃五官
林天若不但遺傳到父母的優良基因，長得亭亭玉立，有阿媽郭可盈的高䠷身材，亦有阿爸林文龍的深邃五官和電眼，品學兼優的她在學校表現相當活躍，學業成績亦十分優異，也十分孝順，經常與父母一同周遊列國。林天若熱愛音樂，曾透露有意入行做唱作歌手，不過阿爸林文龍就極力反對，話做個簡簡單單的人最幸福。
林天若 著吊帶小背心遊夜市歎雪糕
在新加坡的旅程中，林天若穿著吊帶小背心遊夜市歎雪糕，並前往濱海灣金沙酒店等夜景勝地打卡，盡展青春活力的一面。她又穿著粉紫色的泳衣，在無邊際泳池中回眸一笑，並做「影後」大曬小麥色玉背。
網民指撞樣梁洛施、陳凱琳
林天若的靚相引來了眾多網民讚賞，紛紛心心眼並留言大讚她：「leng leng（靚靚）」、「Pretty girl all grown up（漂亮女孩長大了）」、「Pretty, so enjoy your life（漂亮，好享受你的生活）」等，更有網民指她撞樣梁洛施、陳凱琳等女星。
網民讚郭可盈年輕時更靚女
也有不少網民勁讚年輕時的郭可盈比阿女林天若更靚女：「似林文龍都唔係醜，只係阿媽靚太多」、「似老豆，好彩嘅係老豆老母都唔差」、「龍哥基因特強」、「林文龍長髮版」、「她的媽媽後生比她更漂亮」、「郭可盈以前真好X正」等。