郭可盈15歲愛女林天若自信曬流利英語 才藝多多展現學霸本色

最新娛聞
東方新地

廣告

林文龍與郭可盈的女兒林天若（Tania）在復活節期間，透過一段全英文的影片，向大家展示了她對宗教信仰的看法。作為一名基督徒，林天若在影片中分享了她與神的關係以及對信仰的深刻思考。

15歲愛女林天若自信曬流利英語

林天若在復活節拍攝的影片中分享了她對基督教的見解，提到耶穌為世人釘十字架。她表示，許多人與上帝的關係並不深厚，並認為這種關係應該融入生活方式中。林天若以流利的英語表達，條理清晰且充滿自信，獲得了不少網民的讚譽，甚至她的媽媽郭可盈也表示讚賞：「Hallelujah ❤️🙏🏻🌟」，而林天若則回覆說：「i’ve always been a Christian and i was baptised when i was 5, long time no see auntie 🫶🏻」。

郭可盈 林天若以流利的英語表達，條理清晰且充滿自信，獲得了不少網民的讚譽（圖片來源：IG@tanialam_ty）
林天若以流利的英語表達，條理清晰且充滿自信，獲得了不少網民的讚譽（圖片來源：IG@tanialam_ty）
郭可盈 林天若在復活節拍攝的影片中分享了她對基督教的見解（圖片來源：IG@tanialam_ty）
林天若在復活節拍攝的影片中分享了她對基督教的見解（圖片來源：IG@tanialam_ty）
郭可盈 郭可盈與林文龍已淡出幕前，近年不時一家三口出遊，享受人生。（圖片來源：IG@khy_official）
郭可盈與林文龍已淡出幕前，近年不時一家三口出遊，享受人生。（圖片來源：IG@khy_official）

郭可盈14歲女林天若 繼承阿爸深邃五官

林天若不但遺傳到父母的優良基因，長得亭亭玉立，有阿媽郭可盈的高䠷身材，亦有阿爸林文龍的深邃五官和電眼，品學兼優的她在學校表現相當活躍，學業成績亦十分優異，也十分孝順，經常與父母一同周遊列國。林天若熱愛音樂，曾透露有意入行做唱作歌手，不過阿爸林文龍就極力反對，話做個簡簡單單的人最幸福。

郭可盈 林天若繼承了父母的優良基因，身材高䠷、五官深邃。（圖片來源：IG@tanialam_ty）
林天若繼承了父母的優良基因，身材高䠷、五官深邃。（圖片來源：IG@tanialam_ty）
郭可盈 林天若有意入行，不過阿爸林文龍就極力反對。（圖片來源：IG@tanialam_ty）
林天若有意入行，不過阿爸林文龍就極力反對。（圖片來源：IG@tanialam_ty）

林天若 著吊帶小背心遊夜市歎雪糕

在新加坡的旅程中，林天若穿著吊帶小背心遊夜市歎雪糕，並前往濱海灣金沙酒店等夜景勝地打卡，盡展青春活力的一面。她又穿著粉紫色的泳衣，在無邊際泳池中回眸一笑，並做「影後」大曬小麥色玉背。

郭可盈 近日林天若前往新加坡旅行，穿著小背心展示了她的纖細腰身。（圖片來源：IG@tanialam_ty）
近日林天若前往新加坡旅行，穿著小背心展示了她的纖細腰身。（圖片來源：IG@tanialam_ty）
郭可盈 又到各個夜景勝地打卡。（圖片來源：IG@tanialam_ty）
又到各個夜景勝地打卡。（圖片來源：IG@tanialam_ty）

網民指撞樣梁洛施、陳凱琳

林天若的靚相引來了眾多網民讚賞，紛紛心心眼並留言大讚她：「leng leng（靚靚）」、「Pretty girl all grown up（漂亮女孩長大了）」、「Pretty, so enjoy your life（漂亮，好享受你的生活）」等，更有網民指她撞樣梁洛施、陳凱琳等女星。

郭可盈 林天若在酒店的無邊際泳池做「影後」。（圖片來源：IG@tanialam_ty）
林天若在酒店的無邊際泳池做「影後」。（圖片來源：IG@tanialam_ty）
郭可盈 又對著夜景拍片玩回眸一笑。（圖片來源：IG@tanialam_ty）
又對著夜景拍片玩回眸一笑。（圖片來源：IG@tanialam_ty）
郭可盈 之後郭可盈又曬出女兒的正面泳裝照！（圖片來源：IG@khy_official）
之後郭可盈又曬出女兒的正面泳裝照！（圖片來源：IG@khy_official）
郭可盈 郭可盈自己亦有曬出靚玉背。（圖片來源：IG@khy_official）
郭可盈自己亦有曬出靚玉背。（圖片來源：IG@khy_official）

網民讚郭可盈年輕時更靚女

也有不少網民勁讚年輕時的郭可盈比阿女林天若更靚女：「似林文龍都唔係醜，只係阿媽靚太多」、「似老豆，好彩嘅係老豆老母都唔差」、「龍哥基因特強」、「林文龍長髮版」、「她的媽媽後生比她更漂亮」、「郭可盈以前真好X正」等。

郭可盈 網民指林文龍同女兒林天若似足餅印。（圖片來源：IG@khy_official）
網民指林文龍同女兒林天若似足餅印。（圖片來源：IG@khy_official）
郭可盈 又讚郭可盈年輕時更靚女。（圖片來源：IG@khy_official）
又讚郭可盈年輕時更靚女。（圖片來源：IG@khy_official）

重溫年輕時嘅郭可盈：

郭可盈 郭可盈在1993年參選香港小姐入行，當時她大熱倒灶三甲不入，輸給了冠軍莫可欣。（圖片來源：TVB）
郭可盈在1993年參選香港小姐入行，當時她大熱倒灶三甲不入，輸給了冠軍莫可欣。（圖片來源：TVB）
郭可盈 95年25歲的郭可盈接拍《刑事偵輯檔案》，與32歲的陶大宇成為最佳熒幕拍檔，一拍就拍咗三輯，拍到最後一季嘅郭可盈都只係27歲。（圖片來源：TVB）
95年25歲的郭可盈接拍《刑事偵輯檔案》，與32歲的陶大宇成為最佳熒幕拍檔，一拍就拍咗三輯，拍到最後一季嘅郭可盈都只係27歲。（圖片來源：TVB）
郭可盈 仲有2002年《法網伊人》入面32歲嘅郭可盈。（圖片來源：TVB）
仲有2002年《法網伊人》入面32歲嘅郭可盈。（圖片來源：TVB）
郭可盈 呢張係1997年郭可盈影嘅聖誕賀照。（圖片來源：新傳媒照片庫）
呢張係1997年郭可盈影嘅聖誕賀照。（圖片來源：新傳媒照片庫）
郭可盈 年輕時嘅郭可盈偏愛幼眉。（圖片來源：新傳媒照片庫）
年輕時嘅郭可盈偏愛幼眉。（圖片來源：新傳媒照片庫）
郭可盈 2002年為雜誌影相嘅郭可盈。（圖片來源：新傳媒照片庫）
2002年為雜誌影相嘅郭可盈。（圖片來源：新傳媒照片庫）
郭可盈 仲有呢個係2008年時嘅郭可盈。（圖片來源：新傳媒照片庫）
仲有呢個係2008年時嘅郭可盈。（圖片來源：新傳媒照片庫）

圖片來源：IG@tanialam_ty、IG@khy_official、TVB、新傳媒照片庫資料或影片來源：原文刊於新假期

widgetBtn

熱門文章

 