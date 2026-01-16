郭可盈林文龍愛女16歲生日派對極盡奢華 父母送閃爆鑽戒網民嘩然

56歲郭可盈與林文龍的16歲愛女林天若1月14日慶祝16歲生日，一家三口在社交平台大晒幸福！這位被譽為「最美星二代」的林天若穿上紅色閃片晚裝露香肩，打扮成熟驚艷全場，而父母為她準備的豪華生日派對更是極盡奢華，連禮物都疑似包括閃爆鑽戒，網民直呼「有錢人的世界真係唔同」！