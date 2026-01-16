郭可盈林文龍愛女16歲生日派對極盡奢華 父母送閃爆鑽戒網民嘩然
56歲郭可盈與林文龍的16歲愛女林天若1月14日慶祝16歲生日，一家三口在社交平台大晒幸福！這位被譽為「最美星二代」的林天若穿上紅色閃片晚裝露香肩，打扮成熟驚艷全場，而父母為她準備的豪華生日派對更是極盡奢華，連禮物都疑似包括閃爆鑽戒，網民直呼「有錢人的世界真係唔同」！
林天若紅裙露香肩變身小大人
林天若在IG分享多張生日照片，留言簡潔地寫道「16 candles」。照片中她穿上紅色閃片晚裝，大膽露出香肩，打扮偏向「小大人」成熟風格，與平日清純形象截然不同。生日蛋糕以豹紋設計配紅色蝴蝶結，插上「16」的閃石數字蠟燭，而最搶眼的是玫瑰花束中竟然見到有閃爆鑽戒，估計是父母準備的貴重禮物。
郭可盈林文龍悉心布置豪華派對
郭可盈與老公林文龍為女兒悉心準備16歲生日派對，用上紅色鮮花、氣球等將餐廳布置成完美打卡位，眾人品嚐精緻的「港女」下午茶，並邀請十多位估計是林天若的同學出席。整個派對極盡奢華，從布置到食物都一絲不苟，充分展現這個演藝世家的財力和用心。
郭可盈感慨女兒成長太快
郭可盈在IG連出兩個帖文，同樣晒出大量照片，一家三口的合照溫馨滿滿。她在準備影片中留言「懂得感恩的女孩最有福！難忘的Sweet 16」，另一帖文更感慨女兒大得太快「Happy Sweet 16 Our Darling Girl！時日如飛，由當天6個月大的Baby girl，到6歲的小女孩，搖身一變成為今天16歲的美少女了！我們的生命因你的到來更精彩、更動聽！」
母女互動甜爆網民大讚孝順
郭可盈又感恩女兒聰穎樂天又孝順「感謝上天給予妳樂天、聰穎、懂事的品性，受教、孝順更是妳令父母保持年輕不老的良方妙藥哈哈。Thank you dearest！願妳繼續帶着善良的心、自信和天賦，努力勇敢地追逐夢想，做最快樂真實的自己！祝福妳健康平安、每天充滿喜樂、遇到的人和事皆美好！爸媽永遠愛妳愛妳愛妳」。而林天若也在帖文下感謝媽媽郭可盈「Thank you so much mama I love you and dad so so so so so so so so so so so muchhhhhhh」，母女互動甜爆，網民紛紛大讚這家人感情深厚。
圖片來源：IG@tanialam_ty、IG@khy_official資料或影片來源：原文刊於新假期