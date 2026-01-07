郭可盈15歲女兒拍Vlog曝光頒獎禮後台 氣質脫俗被讚有母當年風采

前TVB當家花旦郭可盈與林文龍的15歲女兒林天若（Tania）近日在個人YouTube頻道上載全新Vlog，記錄陪同父母出席《萬千星輝頒獎典禮2025》的幕後花絮。片中她身穿白色晚禮服現身，氣質清純脫俗，舉手投足間星味十足，不少網民大讚她愈大愈靚，更直指她有當年郭可盈參選港姐時的風采。這位星二代不僅外貌出眾，在學業上同樣表現優異，曾獲得校內學科優秀獎及當選學生會成員，可謂才貌雙全，令人期待她未來的發展。