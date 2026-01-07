郭可盈15歲女兒拍Vlog曝光頒獎禮後台 氣質脫俗被讚有母當年風采
廣告
前TVB當家花旦郭可盈與林文龍的15歲女兒林天若（Tania）近日在個人YouTube頻道上載全新Vlog，記錄陪同父母出席《萬千星輝頒獎典禮2025》的幕後花絮。片中她身穿白色晚禮服現身，氣質清純脫俗，舉手投足間星味十足，不少網民大讚她愈大愈靚，更直指她有當年郭可盈參選港姐時的風采。這位星二代不僅外貌出眾，在學業上同樣表現優異，曾獲得校內學科優秀獎及當選學生會成員，可謂才貌雙全，令人期待她未來的發展。
林天若化身Vlogger直擊頒獎禮後台
Tania在YouTube頻道「Tania Lam」分享了她陪同父母到澳門出席頒獎典禮的完整過程。影片開首展示她在酒店化妝整理髮型的準備工作，隨後換上一襲白色晚禮服，溫婉大方的造型立即吸引眼球。她更在後台拍攝各種花絮片段，記錄這次難得的大型製作體驗，展現出對幕後工作的濃厚興趣。
郭可盈林文龍受訪談女兒拍攝興趣
郭可盈與林文龍在頒獎禮後接受訪問時，被問及女兒對拍攝的興趣。郭可盈表示「佢都仲係求學階段，最緊要讀書，如果係興趣就冇乜所謂」，強調學業為重的重要性。林文龍則透露女兒對幕後製作的興趣遠大於幕前演出，平時有空會自行摸索學習拍攝及剪輯技巧，顯示出她對影像創作的認真態度。
林天若曾被星探發掘但婉拒邀請
郭可盈更透露了一個有趣插曲，指早前一家三口在新加坡旅行時，遺傳了父母高佻身材的Tania曾被星探發掘。不過郭可盈認為女兒年紀尚輕應以學業為重，而且女兒本身亦不是發明星夢的人，因此一家人婉拒了對方的邀請。這個決定反映出郭可盈對女兒教育的重視，希望她能在適當的時機才考慮進入演藝圈。
網民激讚氣質脫俗有母當年風采
影片曝光後立即引來大批網民留言討論，不少人大讚Tania愈大愈靚，氣質清純脫俗，更有網民直指她「有當年郭可盈參選港姐時的影子」。有網民留言「星味濃！」「好似Daddy」「由細靚到大」等讚美之詞，對她的外貌和氣質給予高度評價。雖然Tania目前年紀尚輕，但已有不少觀眾期待她未來能正式踏入演藝圈，承繼父母在娛樂圈的優秀表現。
圖片來源：TVB、YouTube@tanialam_ty、IG@khy_official、IG@tanialam_ty、郭可盈IG資料或影片來源：原文刊於新假期