郭可盈準備隨時復出拍劇 講明為1原因抗拒返內地拍劇
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林文龍和郭可盈昨日（27日）罕有夫妻檔出席公開活動，兩人接受訪問時不但大曬恩愛，當中打情罵俏非常甜蜜。林文龍和郭可盈都各自提及到將來工作計劃，郭可盈更大方回應表示隨時準備好復出拍劇！
郭可盈準備隨時復出拍劇
郭可盈在2009年拍完《富貴門》後一直專心照顧家庭，多年來都沒有新作品。當被問到會否復出拍劇時，郭可盈就表示一切都隨緣，假如遇到好劇本或好團隊都隨時準備好復出拍劇。當被問到有否想出演的角色時，郭可盈就坦言指：「其實舊年好hit嘅《新聞女王》，我覺得一個好專業形象嘅角色，又有血有肉，係好難得嘅，有一個好劇本好團隊，係一個緣份嚟嘅。」
講明抗拒返內地拍劇全為1重要原因
郭可盈表示近幾年雖然不斷有內地劇本邀約，但郭可盈就全因1重要原因，抗拒返內地拍劇：「可能大家都知道我嘅路向啦，呢幾年都不斷有內地嘅劇本嘅，但要離開香港一段時間就難啲嘅，咁如果可以喺香港，有啲合適嘅劇本，我係絕對願意同大家見面嘅。」
林文龍宣佈已離開亞視：唔啱嘅就唔做
至於老公林文龍是否正式離開亞視，他坦言：「冇啦！我已經離開咗啦！都係可遇不可求，去到呢個年紀，最主要享受人生同埋開心，工作生活都好要揀一啲自己鍾意嘅嘢去做，唔啱嘅就唔做。」
圖片來源：TVB、東方新地