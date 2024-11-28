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郭可盈準備隨時復出拍劇 講明為1原因抗拒返內地拍劇

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Keith

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林文龍和郭可盈昨日（27日）罕有夫妻檔出席公開活動，兩人接受訪問時不但大曬恩愛，當中打情罵俏非常甜蜜。林文龍和郭可盈都各自提及到將來工作計劃，郭可盈更大方回應表示隨時準備好復出拍劇！

郭可盈準備隨時復出拍劇

郭可盈在2009年拍完《富貴門》後一直專心照顧家庭，多年來都沒有新作品。當被問到會否復出拍劇時，郭可盈就表示一切都隨緣，假如遇到好劇本或好團隊都隨時準備好復出拍劇。當被問到有否想出演的角色時，郭可盈就坦言指：「其實舊年好hit嘅《新聞女王》，我覺得一個好專業形象嘅角色，又有血有肉，係好難得嘅，有一個好劇本好團隊，係一個緣份嚟嘅。」

郭可盈 林文龍和郭可盈日前罕有夫妻檔出席公開活動，並大談之後工作計劃。郭可盈講明隨時準備復出拍劇。（圖片來源：TVB）
林文龍和郭可盈日前罕有夫妻檔出席公開活動，並大談之後工作計劃。郭可盈講明隨時準備復出拍劇。（圖片來源：TVB）
郭可盈 郭可盈親自提到想飾演類似《新聞女王》的角色。（圖片來源：TVB）
郭可盈親自提到想飾演類似《新聞女王》的角色。（圖片來源：TVB）

講明抗拒返內地拍劇全為1重要原因

郭可盈表示近幾年雖然不斷有內地劇本邀約，但郭可盈就全因1重要原因，抗拒返內地拍劇：「可能大家都知道我嘅路向啦，呢幾年都不斷有內地嘅劇本嘅，但要離開香港一段時間就難啲嘅，咁如果可以喺香港，有啲合適嘅劇本，我係絕對願意同大家見面嘅。」

郭可盈 郭可盈自從2009年拍完《富貴門》就冇新作品。（圖片來源：TVB）
郭可盈自從2009年拍完《富貴門》就冇新作品。（圖片來源：TVB）

林文龍宣佈已離開亞視：唔啱嘅就唔做

至於老公林文龍是否正式離開亞視，他坦言：「冇啦！我已經離開咗啦！都係可遇不可求，去到呢個年紀，最主要享受人生同埋開心，工作生活都好要揀一啲自己鍾意嘅嘢去做，唔啱嘅就唔做。」

郭可盈 林文龍在2020年曾經獲亞視控股非執行董事兼聯席主席賴彩雲邀請，擔任亞視副總裁一職，他在加盟記者會上接受主席賴彩雲頒發職員證。（圖片來源：東方新地）
林文龍在2020年曾經獲亞視控股非執行董事兼聯席主席賴彩雲邀請，擔任亞視副總裁一職，他在加盟記者會上接受主席賴彩雲頒發職員證。（圖片來源：東方新地）

圖片來源：TVB、東方新地

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