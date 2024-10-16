14歲星二代｜郭可盈愛女林天若著吊帶小背心＋泳衣狂打卡 大騷纖腰玉背

54歲郭可盈與56歲林文龍的愛女林天若（Tania）今年14歲，已長成品學兼優的美少女，近日她前往新加坡旅行，就穿著吊帶小背心，展示了她高䠷的身形和纖細的腰身，又穿著泳衣在酒店的無邊際泳池邊打卡，大騷靚背。

