52歲郭可盈獲多間網媒吹捧保養得宜零皺紋 網民頂唔順狠批：好似Do姐2.0
郭可盈 獲讚極有仙氣
相隔13年重返TVB娘家的郭可盈，在各大網媒的標題和評語中，不斷被讚「保養得宜」、「皮膚緊緻零皺紋」、「狀態極佳」、「個樣真係冇咩變化」、「狀態更勝以前」、「極有仙氣」、「皮膚白滑狀態驚人」等，不過「識睇梗係睇留言」，網民都紛紛猜測其實各大傳媒都係玩緊「曲線」踩郭可盈。
有部分網媒仲分享郭可盈的保養大法！
網媒小編被笑要驗眼
這些報道成功引來不少網民留言，取笑各位網媒小編需要驗眼：「難為啲人仲讚佢保養得好又青春，講得出嘅喺咪雙眼有問題，個樣明喺又老又膠，何來青春不老」、「好膠吓喎，仲話佢keep得好？」、「小編，咁都叫冇咩變化？Ok，你啱，因為已經唔係變化，係進化呀嘛…」、「成個人乾咁，仲話有仙氣，乾成咁，炸都冇油出呀」等等。
不少網民更狠批郭可盈：「瘦到骷髏骨頭成個阿婆」、「近鏡好老一樣似六十幾七十」、「個蘋果肌高到可以塞乒乓波」等等。
被指輸畀宣萱、張可頤及陳慧琳
社交網專頁「中女講呢啲」更頂唔順開po狠批：「標題『郭X盈Keep得勁好」嘅媒體係咪想玩X佢，定想借人把口講事實，我幾時都話留言係最真心亦係最殘酷」更指出：「同齡嘅宣萱同張可頤都贏佢九條街」引來不少網民認同，有網民更話郭可盈同陳慧琳只差2歲，大家都生過BB，但兩人目測好似相差多達12歲。
撞樣66歲大姐明
而對於郭可盈今次出現在高清鏡頭下的樣貌，網民的評價就主要分為兩方，有一方網民就指現在的她勁似現年66歲的「大姐明」林建明，笑指：「第一眼以為大姐Ming嚟」、「大姐明keep得幾好喎，有少少似郭可盈」、「變左林建明」等。
被封「Do姐2.0」
另一方網民就狠批郭可盈變到好似「Do姐2.0」，紛紛表示：「好明顯走Do姐路線」、「太瘦了成個鄭裕玲咁」、「以為是do do」、「仆您個街，Do姐嚟嘅」、「突然間覺得Do姐好靚」等等，此外亦有網民指她撞樣陳貝兒、葉童甚至余慕蓮。
大勇Jessie重聚
郭可盈自己在社交網亦有po出頒獎典禮當晚和一眾藝人的合照，其中包括陶大宇，讓當年深入民心的《刑事偵輯檔案》CP大勇和Jessie得以重聚 ：
有網民就話「有對比有傷害」，只怪郭可盈平時P圖P得太勁！
去年尾郭可盈52歲生日，曾自Po與老公林文龍合照，粉絲還盛讚與《刑事偵輯檔案》年代沒變樣。
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