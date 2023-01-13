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52歲郭可盈獲多間網媒吹捧保養得宜零皺紋 網民頂唔順狠批：好似Do姐2.0

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已闊別螢幕多年的郭可盈早前驚喜現身TVB《萬千星輝頒獎典禮2022》，成為不少傳媒報道的焦點，但多間網媒不約而同都接連吹捧她保養得宜，臉上十分光滑零皺紋，結果適得其反，每次出Post都得到網民大量「哈哈」及留言表示質疑。

郭可盈 久未露面的郭可盈早前現身TVB頒獎典禮，殘爆面貌嚇親一班網民，相反今年已經66歲的呂良偉依然保養得非常好，皮膚緊緻過一班小生！
久未露面的郭可盈早前現身TVB頒獎典禮，殘爆面貌嚇親一班網民，相反今年已經66歲的呂良偉依然保養得非常好，皮膚緊緻過一班小生！（圖片來源：微博@郭可盈）

郭可盈 獲讚極有仙氣

相隔13年重返TVB娘家的郭可盈，在各大網媒的標題和評語中，不斷被讚「保養得宜」、「皮膚緊緻零皺紋」、「狀態極佳」、「個樣真係冇咩變化」、「狀態更勝以前」、「極有仙氣」、「皮膚白滑狀態驚人」等，不過「識睇梗係睇留言」，網民都紛紛猜測其實各大傳媒都係玩緊「曲線」踩郭可盈。

郭可盈 網民對各大傳媒的報道，反應大多是爆笑同O嘴，亦有網民認為小編玩緊「曲線」，因而畀Like。
網民對各大傳媒的報道，反應大多是爆笑同O嘴，亦有網民認為小編玩緊「曲線」，因而畀Like。（圖片來源：[email protected]香港01）
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有部分網媒仲分享郭可盈的保養大法！

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網媒小編被笑要驗眼

這些報道成功引來不少網民留言，取笑各位網媒小編需要驗眼：「難為啲人仲讚佢保養得好又青春，講得出嘅喺咪雙眼有問題，個樣明喺又老又膠，何來青春不老」、「好膠吓喎，仲話佢keep得好？」、「小編，咁都叫冇咩變化？Ok，你啱，因為已經唔係變化，係進化呀嘛…」、「成個人乾咁，仲話有仙氣，乾成咁，炸都冇油出呀」等等。

郭可盈 頒獎禮中的郭可盈。
頒獎禮中的郭可盈。（圖片來源：[email protected] (official)）
郭可盈 鏡頭非常高清，睇到郭可盈脹爆的蘋果肌的確好光滑。
鏡頭非常高清，睇到郭可盈脹爆的蘋果肌的確好光滑。（圖片來源：[email protected] (official)）

不少網民更狠批郭可盈：「瘦到骷髏骨頭成個阿婆」、「近鏡好老一樣似六十幾七十」、「個蘋果肌高到可以塞乒乓波」等等。

郭可盈
（圖片來源：[email protected] (official)）
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（圖片來源：[email protected] (official)）

被指輸畀宣萱、張可頤及陳慧琳

社交網專頁「中女講呢啲」更頂唔順開po狠批：「標題『郭X盈Keep得勁好」嘅媒體係咪想玩X佢，定想借人把口講事實，我幾時都話留言係最真心亦係最殘酷」更指出：「同齡嘅宣萱同張可頤都贏佢九條街」引來不少網民認同，有網民更話郭可盈同陳慧琳只差2歲，大家都生過BB，但兩人目測好似相差多達12歲。

郭可盈
（圖片來源：[email protected]中女講呢啲）
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（圖片來源：[email protected]中女講呢啲）
郭可盈
（圖片來源：[email protected]中女講呢啲）
郭可盈
（圖片來源：[email protected]中女講呢啲）

撞樣66歲大姐明

而對於郭可盈今次出現在高清鏡頭下的樣貌，網民的評價就主要分為兩方，有一方網民就指現在的她勁似現年66歲的「大姐明」林建明，笑指：「第一眼以為大姐Ming嚟」、「大姐明keep得幾好喎，有少少似郭可盈」、「變左林建明」等。

萬千星輝頒獎典禮 花生位 有網民更指郭可盈撞樣林建明
有不少網民指郭可盈撞樣林建明。（圖片來源：[email protected]林建明）

被封「Do姐2.0」

另一方網民就狠批郭可盈變到好似「Do姐2.0」，紛紛表示：「好明顯走Do姐路線」、「太瘦了成個鄭裕玲咁」、「以為是do do」、「仆您個街，Do姐嚟嘅」、「突然間覺得Do姐好靚」等等，此外亦有網民指她撞樣陳貝兒、葉童甚至余慕蓮。

郭可盈 Do姐已65歲。
Do姐已65歲。（圖片來源：[email protected]_do_cheng）

大勇Jessie重聚

郭可盈自己在社交網亦有po出頒獎典禮當晚和一眾藝人的合照，其中包括陶大宇，讓當年深入民心的《刑事偵輯檔案》CP大勇和Jessie得以重聚 ：

郭可盈 雖然頒獎台上未有與陶大宇碰面，但原來在台下仍有合照。
雖然頒獎台上未有與陶大宇碰面，但原來在台下仍有合照。（圖片來源：微博@郭可盈）
郭可盈 93年選港姐三甲不入，兩年後25歲的郭可盈接拍《刑事偵輯檔案》，與32歲的陶大宇成為最佳熒幕拍檔，一拍就拍咗三輯，拍到最後一季嘅郭可盈都只係27歲，觀眾用呢個記憶去要求容顏不變，又真係要求高咗少少。
93年選港姐三甲不入，兩年後25歲的郭可盈接拍《刑事偵輯檔案》，與32歲的陶大宇成為最佳熒幕拍檔，一拍就拍咗三輯，拍到最後一季嘅郭可盈都只係27歲，觀眾用呢個記憶去要求容顏不變，又真係要求高咗少少。（圖片來源：《刑事偵輯檔案》截圖）
郭可盈 呢張濛番啲，郭可盈皮膚亦光滑啲。
呢張濛番啲，郭可盈皮膚亦光滑啲。（圖片來源：微博@郭可盈）

有網民就話「有對比有傷害」，只怪郭可盈平時P圖P得太勁！

郭可盈 平日社交網中的郭可盈。
平日社交網中的郭可盈。（圖片來源：[email protected]_official）

去年尾郭可盈52歲生日，曾自Po與老公林文龍合照，粉絲還盛讚與《刑事偵輯檔案》年代沒變樣。

郭可盈 郭可盈與老公林文龍。
郭可盈與老公林文龍。（圖片來源：[email protected]_official）

常見問題

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撰文：東方新地圖片來源：微博@郭可盈、[email protected]香港01、[email protected] Style Hong Kong、[email protected]港生活、[email protected]新聞、[email protected]女生、[email protected]娛樂圈、[email protected]星島頭條、[email protected] (official)、[email protected]中女講呢啲、[email protected]林建明、[email protected]_do_cheng、[email protected]_official資料或影片來源：[email protected] (official)

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