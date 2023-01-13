52歲郭可盈獲多間網媒吹捧保養得宜零皺紋 網民頂唔順狠批：好似Do姐2.0

已闊別螢幕多年的郭可盈早前驚喜現身TVB《萬千星輝頒獎典禮2022》，成為不少傳媒報道的焦點，但多間網媒不約而同都接連吹捧她保養得宜，臉上十分光滑零皺紋，結果適得其反，每次出Post都得到網民大量「哈哈」及留言表示質疑。