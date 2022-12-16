「千億女友」郭嘉文屢傳甩拖 泰國過熱辣聖誕 着性感小背心嘆茶超養眼

現年30歲、有「千億女友」之稱的前港姐季軍郭嘉文（Karmen），早前跟屢傳同拍拖多年的「小小超」李澤楷情已逝，更因此而變得比之前高調。最近她原來去了泰國的芭提雅度假，更肆無忌憚穿起吊帶小背心嘆茶，難怪她自己也是個熱辣辣的聖誕！