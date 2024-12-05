郭奕芯忽曬性感婚紗照 拍拖兩年網民猜測將嫁富二代男友 以4字親自回應
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現年29歲的郭奕芯（Ashina）日前分享了一輯性感婚紗照，大騷美好身段，並留言說：「At this moment（此時此刻）」引起網民猜測她即將封盤做人妻，紛紛向她狂送祝福！
郭奕芯4字澄清誤會
郭奕芯擁有甜美的外貌和Big爆的身材，又不時在社交網上分享福利照，吸引了大量粉絲，近日她突然曬出一輯性感火辣的婚紗照，雖然她特意以「未結婚架」4字，來澄清這並非她宣布嫁入豪門的消息，但仍有不少網民表示：「未結婚都應該差唔多啦」、「好事近？」、「要嫁人喇」、「恭喜定先」等。
曾清空與男友合照
2022年，郭奕芯曾與富二代男友Brian高調認愛，但後來她清空了社交平台上的合照，引來二人分手的猜測。對此郭奕芯解釋說，之前的高調是為了替與男友合組的公司作宣傳，所以離開公司後，她選擇了將戀情保持低調，但今次忽然曬婚照，就惹來網民猜測她想向男友催婚。
深夜曬靚車惹猜測
此外，郭奕芯早前分享了與一架靚車的合照，相中的白色Benz前，有一幅寫著她名字「ASHINA」的自訂車牌，並附上留言：「深夜浪漫。」疑以男友視角放閃，引來網民猜測新車是男友所送，為此她特別澄清：「架車同個牌都係自己買，冇人送，唔好誤會！」
郭奕芯於男友半山豪宅同居已見過家長
Brian比郭奕芯細兩年，曾表示不介意郭奕芯因工作需要而作性感打扮。二人更已見過對方家長，Brian曾笑指其媽咪好喜歡郭奕芯，而郭奕芯亦稱媽咪對Brian好滿意。
有指二人現正同居於Brian的半山豪宅中，2022年12月，郭奕芯更大爆Brain在保單上填了她為「身故保障受益人」，並指她是其未婚妻，疑似好事近。
爆男友愛索勻全身
在郭奕芯曾經主持的《戀講嘢》其中一集講到有好多女仔都鍾意聞男仔的體味，郭奕芯曾「晒命」說：「怪唔得我男朋友咁鍾意我浸味啦！」搞到全場即刻靜晒，193即追問是否其男友自己話鍾意她的味道？她就回答：「佢成日都索我㗎！全身都索，佢都話好鍾意我浸味。」
郭奕芯：呢啲係愛呀！
郭奕芯之前在主持《戀講嘢》時經常「曬幸福」，有次更話男友Brian曾幫她洗底褲：「佢平時乜都幫我做，幫我洗底褲好閒喎，錢唔係萬能，呢啲係愛呀嘛！我都會幫佢洗，如果有需要的話。」
撰文：東方新地圖片來源：IG@ashinaaa