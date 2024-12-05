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郭奕芯忽曬性感婚紗照 拍拖兩年網民猜測將嫁富二代男友 以4字親自回應

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東方新地 - 即時娛樂

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現年29歲的郭奕芯（Ashina）日前分享了一輯性感婚紗照，大騷美好身段，並留言說：「At this moment（此時此刻）」引起網民猜測她即將封盤做人妻，紛紛向她狂送祝福！

郭奕芯4字澄清誤會

郭奕芯擁有甜美的外貌和Big爆的身材，又不時在社交網上分享福利照，吸引了大量粉絲，近日她突然曬出一輯性感火辣的婚紗照，雖然她特意以「未結婚架」4字，來澄清這並非她宣布嫁入豪門的消息，但仍有不少網民表示：「未結婚都應該差唔多啦」、「好事近？」、「要嫁人喇」、「恭喜定先」等。

郭奕芯 郭奕芯著上超低胸的吊帶婚紗影靚相。（圖片來源：IG@ashinaaa）
郭奕芯著上超低胸的吊帶婚紗影靚相。（圖片來源：IG@ashinaaa）
郭奕芯 網民都大讚性感誘人。（圖片來源：IG@ashinaaa）
網民都大讚性感誘人。（圖片來源：IG@ashinaaa）
郭奕芯 紛紛猜測她好事近。（圖片來源：IG@ashinaaa）
紛紛猜測她好事近。（圖片來源：IG@ashinaaa）
郭奕芯 不過郭奕芯就澄清自己「未結婚架」。（圖片來源：IG@ashinaaa）
不過郭奕芯就澄清自己「未結婚架」。（圖片來源：IG@ashinaaa）

曾清空與男友合照

2022年，郭奕芯曾與富二代男友Brian高調認愛，但後來她清空了社交平台上的合照，引來二人分手的猜測。對此郭奕芯解釋說，之前的高調是為了替與男友合組的公司作宣傳，所以離開公司後，她選擇了將戀情保持低調，但今次忽然曬婚照，就惹來網民猜測她想向男友催婚。

郭奕芯 有網民猜測郭奕芯影婚照是為了向男友催婚。（圖片來源：IG@ashinaaa）
有網民猜測郭奕芯影婚照是為了向男友催婚。（圖片來源：IG@ashinaaa）
郭奕芯 有網民話要「恭喜定先」。（圖片來源：IG@ashinaaa）
有網民話要「恭喜定先」。（圖片來源：IG@ashinaaa）
郭奕芯 郭奕芯男友Brian被指家底豐厚，是億萬富二代。（圖片來源：IG@ashinaaa）
郭奕芯男友Brian被指家底豐厚，是億萬富二代。（圖片來源：IG@ashinaaa）
郭奕芯 郭奕芯與男友已拍拖逾兩年，感情穩定。（圖片來源：IG@ashinaaa）
郭奕芯與男友已拍拖逾兩年，感情穩定。（圖片來源：IG@ashinaaa）

深夜曬靚車惹猜測

此外，郭奕芯早前分享了與一架靚車的合照，相中的白色Benz前，有一幅寫著她名字「ASHINA」的自訂車牌，並附上留言：「深夜浪漫。」疑以男友視角放閃，引來網民猜測新車是男友所送，為此她特別澄清：「架車同個牌都係自己買，冇人送，唔好誤會！」

郭奕芯 郭奕芯早前大曬新愛車，引來網民猜測。（圖片來源：IG@ashinaaa）
郭奕芯早前大曬新愛車，引來網民猜測。（圖片來源：IG@ashinaaa）

郭奕芯於男友半山豪宅同居已見過家長

Brian比郭奕芯細兩年，曾表示不介意郭奕芯因工作需要而作性感打扮。二人更已見過對方家長，Brian曾笑指其媽咪好喜歡郭奕芯，而郭奕芯亦稱媽咪對Brian好滿意。

有指二人現正同居於Brian的半山豪宅中，2022年12月，郭奕芯更大爆Brain在保單上填了她為「身故保障受益人」，並指她是其未婚妻，疑似好事近。

郭奕芯 雖然見晒家長，但郭奕芯曾經話唔心急結婚。（圖片來源：IG@ashinaaa）
雖然見晒家長，但郭奕芯曾經話唔心急結婚。（圖片來源：IG@ashinaaa）
郭奕芯 Brian在保險單受益人一欄寫上郭奕芯的名字，並稱她為其未婚妻，但她指其實兩人尚未訂婚。（圖片來源：IG@ashinaaa）
Brian在保險單受益人一欄寫上郭奕芯的名字，並稱她為其未婚妻，但她指其實兩人尚未訂婚。（圖片來源：IG@ashinaaa）

爆男友愛索勻全身

在郭奕芯曾經主持的《戀講嘢》其中一集講到有好多女仔都鍾意聞男仔的體味，郭奕芯曾「晒命」說：「怪唔得我男朋友咁鍾意我浸味啦！」搞到全場即刻靜晒，193即追問是否其男友自己話鍾意她的味道？她就回答：「佢成日都索我㗎！全身都索，佢都話好鍾意我浸味。」

郭奕芯 郭奕芯不時在節目和社交網上放閃晒男友。（圖片來源：IG@ashinaaa）
郭奕芯不時在節目和社交網上放閃晒男友。（圖片來源：IG@ashinaaa）

郭奕芯：呢啲係愛呀！

郭奕芯之前在主持《戀講嘢》時經常「曬幸福」，有次更話男友Brian曾幫她洗底褲：「佢平時乜都幫我做，幫我洗底褲好閒喎，錢唔係萬能，呢啲係愛呀嘛！我都會幫佢洗，如果有需要的話。」

郭奕芯 網民都好關心郭奕芯的感情狀況！（圖片來源：IG@ashinaaa）
網民都好關心郭奕芯的感情狀況！（圖片來源：IG@ashinaaa）
郭奕芯 郭奕芯樣靚身材正。（圖片來源：IG@ashinaaa）
郭奕芯樣靚身材正。（圖片來源：IG@ashinaaa）
郭奕芯 連張敬軒都讚她是「當代最漂亮女星」。（圖片來源：IG@ashinaaa）
連張敬軒都讚她是「當代最漂亮女星」。（圖片來源：IG@ashinaaa）
郭奕芯 郭奕芯更好識做，不時在社交網大派福利。（圖片來源：IG@ashinaaa）
郭奕芯更好識做，不時在社交網大派福利。（圖片來源：IG@ashinaaa）
郭奕芯 被封性感女神！（圖片來源：IG@ashinaaa）
被封性感女神！（圖片來源：IG@ashinaaa）
郭奕芯 （圖片來源：IG@ashinaaa）
（圖片來源：IG@ashinaaa）

撰文：東方新地圖片來源：IG@ashinaaa

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