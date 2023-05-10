郭奕芯主持《戀講嘢》忽然拋波被指似師奶 親以4字大方回應
郭奕芯 被評似素海霖size
《戀講嘢》在昨晚（5月9日）播出後，郭奕芯的超低胸打扮便極速引起網民關注，有不少網民留言指：「郭醫生今日件衫Cls」、「郭醫生今集咁進取」、「芯姐好大件」、「好明顯芯姐真的心廣體胖」、「成個身脹左好多咁」、「素海霖size咁」、「大到跌落嚟咁，想扶一扶」、「helen加油，拉多啲芯姐」等等。
郭奕芯親自舉V回應
Facebook專頁「中女講呢啲」的版主更出po直指：「點解今晚多咗個師奶」，並加上兩個「冇眼睇」emoji，配圖為郭奕芯在節目中的畫面，除了引來不少網民和應及討論外，連郭奕芯本人亦親自到場回應：「多謝關注」並配上伸脷、心心及V字手勢emoji，連版主都話好欣賞她夠大方！
緊張澄清件衫係節目組安排
有網民在這個po中講到：「我呀媽係咁話佢對奶跌晒出嚟…專登」郭奕芯亦有親自解釋：「節目全部衣服都係被安排的，希望冇嚇親各位家庭觀眾」該名網民留言指已給阿媽睇郭奕芯的回應，郭奕芯繼續緊張回答：「咁你快啲同你阿媽講返我唔係特登！」
與男友開心餵草泥馬
此外有網民猜測郭奕芯突然暴脹，是因為和男友分手，受情傷所致，但事實上早前被傳出與男友Brian分手的消息時，郭奕芯已曾在社交網出po澄清，近日她更與男友分別曬出在寵物樂園玩樂的相片，雖然未有曬合照，但也能力證二人情未變。
睇埋今集郭奕芯主持《戀講嘢》：
郭奕芯男友Brian被指為富二代
現年27歲的郭奕芯去年七夕罕有公開同男友Brian的戀情，仲經常高調曬愛，兩人由去年中開始拍拖，郭奕芯曾對傳媒表示係睇新聞才知男友是有錢人，她表示有冇錢唔重要，最重要是對方孝順、有事業心和愛錫女友。
雙方家長好滿意
Brian比郭奕芯細兩年，曾表示不介意郭奕芯因工作需要而作性感打扮。二人更已見過對方家長，Brian曾笑指其媽咪好喜歡郭奕芯，而郭奕芯亦稱媽咪對Brian好滿意。
於男友半山豪宅同居
有指二人現正同居於Brian的半山豪宅中，去年12月，郭奕芯更大爆Brain在保單上填了她為「身故保障受益人」，並指她是其未婚妻，疑似好事近。
爆男友愛索勻全身
早前《戀講嘢》其中一集講到有好多女仔都鍾意聞男仔的體味，郭奕芯曾「晒命」說：「怪唔得我男朋友咁鍾意我浸味啦！」搞到全場即刻靜晒，193即追問是否其男友自己話鍾意她的味道？她就回答：「佢成日都索我㗎！全身都索，佢都話好鍾意我浸味。」
郭奕芯：呢啲係愛呀！
郭奕芯經常在主持《戀講嘢》時「晒幸福」，有次更話男友Brian曾幫她洗底褲：「佢平時乜都幫我做，幫我洗底褲好閒喎，錢唔係萬能，呢啲係愛呀嘛！我都會幫佢洗，如果有需要的話。」
素海霖Erena (繪麗奈)首部日本AV作品那裡看？
素海霖最近易名為「絵麗奈Erena (繪麗奈)」，加盟日本某著名片商成為首位外藉洋將，日前已釋出預告片，全程講廣東話勁有親切感⋯⋯按此看：絵麗奈Erena首部作品面世
素海霖Erena (繪麗奈)目前單身嗎？
素海霖Erena早前曾上ViuTV《戀講嘢》作嘉賓大爆情史，與男友各自出軌又曾經玩到入院，更強調現時⋯⋯按此看：素海霖上ViuTV自稱「暗黑港版王淨」