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郭奕芯主持《戀講嘢》忽然拋波被指似師奶 親以4字大方回應

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現年27歲的郭奕芯（Ashina）日前穿著一襲超低胸吊帶背心，主持ViuTV節目《戀講嘢》，引起不少網民關注，更有社交網專頁出po，貼出郭奕芯在節目中的畫面，直指：「點解今晚多咗個師奶」！

郭奕芯 郭奕芯以往在社交網不時派福利。
郭奕芯以往在社交網不時派福利。（圖片來源：[email protected]
郭奕芯 不過近期po相就密實咗唔少。
不過近期po相就密實咗唔少。（圖片來源：[email protected]

郭奕芯 被評似素海霖size

《戀講嘢》在昨晚（5月9日）播出後，郭奕芯的超低胸打扮便極速引起網民關注，有不少網民留言指：「郭醫生今日件衫Cls」、「郭醫生今集咁進取」、「芯姐好大件」、「好明顯芯姐真的心廣體胖」、「成個身脹左好多咁」、「素海霖size咁」、「大到跌落嚟咁，想扶一扶」、「helen加油，拉多啲芯姐」等等。

郭奕芯 比起郭奕芯的打扮，另外兩位女主持浩南和Helen明顯「讓賽」。
比起郭奕芯的打扮，另外兩位女主持浩南和Helen明顯「讓賽」。（圖片來源：《戀講嘢》截圖）
郭奕芯 網民搞笑叫Helen拉多啲郭奕芯。
網民搞笑叫Helen拉多啲郭奕芯。（圖片來源：《戀講嘢》截圖）
郭奕芯 素海霖
有網民更話郭奕芯上圍有素海霖size！（圖片來源：劇照）

郭奕芯親自舉V回應

Facebook專頁「中女講呢啲」的版主更出po直指：「點解今晚多咗個師奶」，並加上兩個「冇眼睇」emoji，配圖為郭奕芯在節目中的畫面，除了引來不少網民和應及討論外，連郭奕芯本人亦親自到場回應：「多謝關注」並配上伸脷、心心及V字手勢emoji，連版主都話好欣賞她夠大方！

郭奕芯 郭奕芯的打扮引起大量網民討論，短短半日已吸8百多個Like及哈哈笑。
郭奕芯的打扮引起大量網民討論，短短半日已吸8百多個Like及哈哈笑。（圖片來源：[email protected]中女講呢啲）
郭奕芯 郭奕芯親自回應，話多謝版主關注。
郭奕芯親自回應，話多謝版主關注。（圖片來源：[email protected]中女講呢啲）
郭奕芯 版主話好欣賞芯姐咁大方！
版主話好欣賞芯姐咁大方！（圖片來源：[email protected]中女講呢啲）

緊張澄清件衫係節目組安排

有網民在這個po中講到：「我呀媽係咁話佢對奶跌晒出嚟…專登」郭奕芯亦有親自解釋：「節目全部衣服都係被安排的，希望冇嚇親各位家庭觀眾」該名網民留言指已給阿媽睇郭奕芯的回應，郭奕芯繼續緊張回答：「咁你快啲同你阿媽講返我唔係特登！」

郭奕芯 郭奕芯澄清今次嘅性感打扮，係由節目組安排。
郭奕芯澄清今次嘅性感打扮，係由節目組安排。（圖片來源：[email protected]中女講呢啲）
郭奕芯 網民大讚郭奕芯好高EQ。
網民大讚郭奕芯好高EQ。（圖片來源：[email protected]中女講呢啲）
郭奕芯 有網民就狂問郭奕芯係乜水，她亦大方回應。
有網民就狂問郭奕芯係乜水，她亦大方回應。（圖片來源：[email protected]中女講呢啲）
郭奕芯 仲宣傳埋《戀講嘢》！
仲宣傳埋《戀講嘢》！（圖片來源：[email protected]中女講呢啲）

與男友開心餵草泥馬

此外有網民猜測郭奕芯突然暴脹，是因為和男友分手，受情傷所致，但事實上早前被傳出與男友Brian分手的消息時，郭奕芯已曾在社交網出po澄清，近日她更與男友分別曬出在寵物樂園玩樂的相片，雖然未有曬合照，但也能力證二人情未變。

郭奕芯 郭奕芯同男友各自曬出去寵物樂園玩嘅單人照。
郭奕芯同男友各自曬出去寵物樂園玩嘅單人照。（圖片來源：[email protected]
郭奕芯 力證二人情未變。
力證二人情未變。（圖片來源：[email protected]_chingchuen.__）
郭奕芯 早前郭奕芯出po解釋和男友之間變得低調及情人節與父親度過的原因。
早前郭奕芯出po解釋和男友之間變得低調及情人節與父親度過的原因。（圖片來源：[email protected]
郭奕芯 又指自己唔開心係因為遇到壞人，唔係因為感情。
又指自己唔開心係因為遇到壞人，唔係因為感情。（圖片來源：[email protected]

睇埋今集郭奕芯主持《戀講嘢》：

郭奕芯男友Brian被指為富二代

現年27歲的郭奕芯去年七夕罕有公開同男友Brian的戀情，仲經常高調曬愛，兩人由去年中開始拍拖，郭奕芯曾對傳媒表示係睇新聞才知男友是有錢人，她表示有冇錢唔重要，最重要是對方孝順、有事業心和愛錫女友。

戀講嘢 郭奕芯男友Brian被指是億萬富二代。
郭奕芯男友Brian被指家底豐厚，是億萬富二代。（圖片來源：[email protected]

雙方家長好滿意

Brian比郭奕芯細兩年，曾表示不介意郭奕芯因工作需要而作性感打扮。二人更已見過對方家長，Brian曾笑指其媽咪好喜歡郭奕芯，而郭奕芯亦稱媽咪對Brian好滿意。

郭奕芯 雖然見晒家長，但郭奕芯曾經話唔心急結婚。
雖然見晒家長，但郭奕芯曾經話唔心急結婚。（圖片來源：[email protected]

於男友半山豪宅同居

有指二人現正同居於Brian的半山豪宅中，去年12月，郭奕芯更大爆Brain在保單上填了她為「身故保障受益人」，並指她是其未婚妻，疑似好事近。

郭奕芯 Brian在保險單受益人一欄寫上郭奕芯的名字，並稱她為其未婚妻，但她指其實兩人尚未訂婚。
Brian在保險單受益人一欄寫上郭奕芯的名字，並稱她為其未婚妻，但她指其實兩人尚未訂婚。（圖片來源：[email protected]

爆男友愛索勻全身

早前《戀講嘢》其中一集講到有好多女仔都鍾意聞男仔的體味，郭奕芯曾「晒命」說：「怪唔得我男朋友咁鍾意我浸味啦！」搞到全場即刻靜晒，193即追問是否其男友自己話鍾意她的味道？她就回答：「佢成日都索我㗎！全身都索，佢都話好鍾意我浸味。」

郭奕芯 郭奕芯不時在節目和社交網上放閃晒男友。
郭奕芯不時在節目和社交網上放閃晒男友。（圖片來源：[email protected]

郭奕芯：呢啲係愛呀！

郭奕芯經常在主持《戀講嘢》時「晒幸福」，有次更話男友Brian曾幫她洗底褲：「佢平時乜都幫我做，幫我洗底褲好閒喎，錢唔係萬能，呢啲係愛呀嘛！我都會幫佢洗，如果有需要的話。」

郭奕芯 網民都好關心郭奕芯的感情狀況！
網民都好關心郭奕芯的感情狀況！（圖片來源：[email protected]

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撰文：東方新地圖片來源：《戀講嘢》截圖、[email protected]中女講呢啲、[email protected][email protected]_chingchuen.__資料或影片來源：[email protected]

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