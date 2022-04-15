郭奕芯派男友視覺福利圖 裇衫吊帶極誘惑 連張敬軒都讚：當代最漂亮女星
郭奕芯甜美夢幻性感照
一向身材出晒名火辣的郭奕芯仲不時於社交平台大派福利圖，黑色內衣、比堅尼噴火照應有盡有，盡顯豐滿身材！近日佢再po靚相，今次著住清新感恤衫，露出白色超低胸吊帶背心，高炒男友視覺，再帶點無辜的眼神，簡單令人充滿幻想，比起往日的性感圖更多幾分唯美感！唔怪之得連張敬軒都喺《軒公敲碗之軒公不設防》節目大讚郭奕芯係當代最靚女星！
網民：是故意的嗎？！
網民都覺得今次福利圖唔同以往風格，更有甜美清純感！福利圖一出，即刻引嚟勁多人讚好留言！表示故意引死人！
郭奕芯曾自揭老蘭飲酒經
郭奕芯早前上ViuTV節目《有酒今晚吹》，摸住酒杯底大講飲酒經，26歲的郭奕芯自爆當年滿18歲即成為老蘭(蘭桂坊)常客，自覺可以合法飲酒好威威，曾經試過飲一杯就出事，懷疑被人落藥。
郭奕芯 酒齡8年
郭奕芯與好姊妹Helen(譚海倫)上ViuTV節目《有酒今晚吹》，一開場郭奕芯已表示最驚自己酒後亂講嘢、追酒飲同講粗口，主持人強尼指二人酒量好ok，這集就飲日本清酒。被問及是否好細個就學人飲酒，郭奕芯表示：「啱啱夠秤(18歲)嘅時候，我係頭半年成日去蘭桂坊，以前未夠秤成日好想有日終於夠秤，可以去玩、去蒲喇！好想好似啲大人咁去蘭桂坊，嘩！好勁呀！試吓係咩感覺，所以18歲嗰排係玩得多嘅！覺得自己長大可以嘗試飲酒，酒量係可以鍛鍊嘅！」
郭奕芯 飲一杯就謝晒皮
郭奕芯自認飲酒時非常進取，一係唔飲，試過在慶功宴一飲就撻著，追住人玩遊戲飲酒，講到其中一次最深刻的醉酒經歷，Helen試過飲到覺得自己會死在床上，郭奕芯的經歷就相當驚險，她說：「記得18歲時有一次去蘭桂坊玩，點解覺得嗰次咁大鑊，因我平時酒量係飲一、兩杯都唔會醉，但嗰次只係飲咗一杯紅酒，忽然有人生未試過嘅麻木感，即係篤電話想發短訊，但篤極都篤唔到嗰個字，我知我開始醉喇！連打個字都要諗好耐，遲鈍咗好多好多，比我平日嘅醉係醉10倍。」
郭奕芯自揭疑被落藥
娟姐(練美娟)即問︰「係咪畀人落咗藥？」郭奕芯答︰「我都懷疑係，飲咗一杯就全身謝晒皮，差啲俾人強姦……」郭奕芯直言好彩被相識的男友人救走，她才避過一劫，之後夜蒲飲酒都提高驚覺。
被爆飲酒一定有仔陪
郭奕芯直指每次約Helen去飲酒消遣，她都經常找藉口推搪，Helen解釋自己不想在外飲酒亦不善交際，她較喜歡私人幽靜的環境，更大爆郭奕芯每次的酒局都有男士在場，所以她不想去。另外，郭奕芯亦大爆圈中有不少潛規則，有女星為上位參加K局陪飲酒，藉以換取演出機會，她說：「試過有內地導演話想一齊唱K，我發現有啲女仔好進取，亦有人提示只要飲多幾杯進取啲會有更多機會，我係絕對唔會咁做，呢個世界冇不勞而獲嘅事，再加上我覺得你喺邊度認識嗰個人，嗰個人就會覺得你係咩人，你咁隨便，人哋點解要畀啲咁專業嘅工作畀你呢！」