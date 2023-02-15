郭奕芯黑面做主持惹連登仔關心 25字解釋被指暗示重新入pool
郭奕芯 親回連登仔留言
ViuTV《戀講嘢》一向會準備定幾個月存貨，最新一集「分手旅行」，相信亦是一早拍定，有網民睇完節目後在連登中發出疑問：「點解今集郭奕芯咁靜，好似唔開心咁？」結果竟獲郭奕芯「翻牌」親自回覆。
自揭有愁緒影響工作
郭奕芯在其IG的限時動態中用25字回答該名連登仔的疑問：「因為郭奕芯真係唔開心，最近發生的事情太多…影響工作，愁緒。」同時又抱怨大家淨係睇到上一句勁讚浩南係「完美女人」的留言，而不關心她的情緒。
近兩個月冇公開放閃
睇翻郭奕芯IG，她和其富二代男友Brian（羅靖川）對上一次放閃，已是在去年12月底，同月兩人一同出席商場活動，仍有手拖手十指緊扣，但之後到現在近兩個月時間，郭奕芯都未有再和男友公開放閃。
情人節孖父親度過
而在今年2月14日情人節，郭奕芯的動態竟然係孖住父親食晏兼行花墟，同日她又曬出同Amber陳若思的合照，並大騷纖腰，表示：「郭姨姨祝大家天天都快樂！」男友完全唔見影，引來網民紛紛猜測兩人是否已分手。
拍拖數月合組新公司
現年27歲的郭奕芯去年七夕罕有公開同男友Brian的戀情，仲經常高調曬愛，兩人由去年中開始拍拖，並合組新公司，郭奕芯曾對傳媒表示係睇新聞才知男友是有錢人，她表示有冇錢唔重要，最重要是對方孝順、有事業心和愛錫女友。
雙方家長好滿意
Brian比郭奕芯細兩年，曾表示不介意郭奕芯因工作需要而作性感打扮。二人更已見過對方家長，Brian曾笑指其媽咪好喜歡郭奕芯，而郭奕芯亦稱媽咪對Brian好滿意。
於男友半山豪宅同居
有指二人現正同居於Brian的半山豪宅中，去年12月，郭奕芯更大爆Brain在保單上填了她為「身故保障受益人」，並指她是其未婚妻，疑似好事近。
爆男友愛索勻全身
早前《戀講嘢》其中一集講到有好多女仔都鍾意聞男仔的體味，郭奕芯曾「晒命」說：「怪唔得我男朋友咁鍾意我浸味啦！」搞到全場即刻靜晒，193即追問是否其男友自己話鍾意她的味道？她就回答：「佢成日都索我㗎！全身都索，佢都話好鍾意我浸味。」
郭奕芯：呢啲係愛呀！
郭奕芯經常在主持《戀講嘢》時「晒幸福」，有次更話男友Brian曾幫她洗底褲：「佢平時乜都幫我做，幫我洗底褲好閒喎，錢唔係萬能，呢啲係愛呀嘛！我都會幫佢洗，如果有需要的話。」
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