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鄧卓殷被郭子豪雙手托胸瘋狂搖擺畫面惹熱議

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郭子豪與2018年港姐亞軍鄧卓殷（Amber）自2019年爆出戀情後，二人拍拖四年感情穩定，仲愈愛愈高調，二人不時在社交網貼出以「最萌身高差」為題的搞笑情侶短片，最近一條新的短片中，郭子豪雙手托住鄧卓殷的胸部，將女友整個人左右搖擺，雖然鄧卓殷表情尷尬但仍笑著配合，此畫面卻惹起網民爭議！

郭子豪 二人的短片都以體重相差80斤，身高差23CM為主題
二人的短片都以體重相差80斤，身高差23CM為主題（圖片來源：[email protected]
郭子豪 二人的短片都以體重相差80斤，身高差23CM為主題
二人的短片都以體重相差80斤，身高差23CM為主題（圖片來源：[email protected]

郭子豪鄧卓殷「最萌身高差」日常放閃

郭子豪與2018年港姐亞軍鄧卓殷（Amber）二人拍拖四年感情穩定，仲愈愛愈高調，不時在社交網貼出以「最萌身高差」為題的搞笑情侶短片，二人體重相差80斤，身高差23CM，郭子豪一向有操練，身型健碩，而鄧卓殷近年轉型成為普拉提（Pilates）導師，身型雖然細小得來亦非常fit。

郭子豪 健碩的郭子豪背起細細粒的女友，畫面看來非常搞笑又甜蜜
健碩的郭子豪背起細細粒的女友，畫面看來非常搞笑又甜蜜（圖片來源：[email protected]
郭子豪 身高差足以被男友郭子豪放上個頭休息
身高差足以被男友郭子豪放上個頭休息（圖片來源：[email protected]
郭子豪 二人拍拖四年感情穩定，仲愈愛愈高調
二人拍拖四年感情穩定，仲愈愛愈高調（圖片來源：[email protected]
郭子豪 二人拍拖四年感情穩定，仲愈愛愈高調
二人拍拖四年感情穩定，仲愈愛愈高調（圖片來源：[email protected]
郭子豪 二人拍拖四年感情穩定，仲愈愛愈高調
二人拍拖四年感情穩定，仲愈愛愈高調（圖片來源：[email protected]
郭子豪 二人拍拖四年感情穩定，仲愈愛愈高調
二人拍拖四年感情穩定，仲愈愛愈高調（圖片來源：[email protected]

郭子豪曾被傳與前度分手因為鄧卓殷介入急澄清

郭子豪當年突然被爆背住拍拖3年的圈外女友Karen，偷食當時24歲港姐亞軍兼最上鏡小姐鄧卓殷（Amber），有指二人因拍攝綜藝節目《娛樂大家》而暗撻成功！由於鄧卓殷無耐前才回復單身唔會急於拍拖，一度傳出四角戀甚為複雜﹗郭子豪急澄清與舊愛已分手，以還鄧卓殷清白。

郭子豪和鄧卓殷從沒有公開放閃亦沒承認戀情，連「合照」亦基本上是「大合照同框」，唯一一次被公開合照是與汪阿姐去行山！
郭子豪和鄧卓殷拍拖之初未有承認戀情，連「合照」都只是「大合照同框」，卻因相約阿姐汪明荃行山及沙灘執垃圾而被阿姐放出唯一合照！（圖片來源：[email protected]_liza）
鄧卓殷 有傳鄧卓殷與郭子豪因合作阿姐汪明荃主持的綜藝節目《娛樂大家》而撻著，二人早前更拍住拖去阿姐屋企拜年。
有傳鄧卓殷與郭子豪因合作阿姐汪明荃主持的綜藝節目《娛樂大家》而撻著，二人早前更拍住拖去阿姐屋企拜年。（圖片來源：IG＠arnoldkwokk）

傳分訊始放閃 郭子豪買定戒指誓娶入門

「偷食」傳聞發生一年後，郭子豪接受訪問時忽然公開認愛，感謝Amber在自己全面停工、陷入人生低潮時無限量支持他，更大讚Amber是他見過最善良的人！公關戀情後都未有放甜蜜合照，以工作為重﹗近月忽然傳分手，二人才在社交平台上頻密放閃，郭子豪更透露已買好戒指準備向女友求婚，看來二人隨時有好消息公布。

郭子豪 近來態度一百八十度轉變，不時以情侶裝孖住拍片放閃﹗
近來態度一百八十度轉變，不時以情侶裝孖住拍片放閃﹗（圖片來源：IG＠arnoldkwokk）

鄧卓殷疫情下轉型

2018年港姐亞軍兼「最上鏡小姐」鄧卓殷（Amber），加入無綫後曾參演多部劇集和綜藝節目，不過一直唔多起眼，人氣亦麻麻，最令觀眾有印象應該是去年在《十八年後的終極告白2.0》中飾演14歲的女學生沈曉彤，細細粒一臉童顏的鄧卓殷穿起校服完全零違和之外，演技上亦令網民刮目相看，不過近月她甚少在幕前出現，原來在兩年前疫情期間她已逐步轉型，成為普拉提（Pilates）導師。

郭子豪 鄧卓殷 鄧卓殷除了做普拉提導師，亦開設了為小個子女生而設的運動服裝品牌，經常都要打理生意。
鄧卓殷除了做普拉提導師，亦開設了為小個子女生而設的運動服裝品牌，經常都要打理生意。（圖片來源：[email protected]
郭子豪 鄧卓殷 鄧卓殷也進修了營養/體重管理/筋膜放鬆/脊椎疾病/X-O型腳的專項。
鄧卓殷也進修了營養/體重管理/筋膜放鬆/脊椎疾病/X-O型腳的專項。（圖片來源：[email protected]

學霸港姐棄做建築師

27歲的鄧卓殷是圈中數一數二的高學歷港姐，她在中學文憑試考獲4科5**的佳績，入讀香港大學建築系，畢業後曾任職建築見習生，不過2018年未成為正式的建築師就參選港姐加入無綫，過去幾年鄧卓殷非常好學，不斷增值自己，一邊拍劇一邊讀書，21年更完成香港大學建築系碩士課程，如今做埋普拉提導師，絕對是周身刀。

郭子豪 鄧卓殷 十八年後的終極告白2
18年參選港姐的鄧卓殷身形纖瘦，樣子亦甜美，最後勇奪亞軍兼最上鏡小姐。（圖片來源：新傳媒資料庫）
郭子豪 鄧卓殷 18年參選港姐的鄧卓殷身形纖瘦，樣子亦甜美，最後勇奪亞軍兼最上鏡小姐。
鄧卓殷是圈中數一數二的高學歷港姐。（圖片來源：新傳媒資料庫）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：周湯豪太妍鄭容和Sam Smith中年好聲音鄭秀文容祖兒Space Music Festival張學友李克勤Twins久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：EdanAK姜濤Anson LoIanJer，以及12子合體MIRROR演唱會
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香港有甚麼週末好去處推介？

2023年端午節快到了！小編為你整合端午節粽推薦和優惠，讓你買得更抵！除此之外，週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！

圖片來源：[email protected][email protected][email protected]_liza

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