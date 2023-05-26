鄧卓殷被郭子豪雙手托胸瘋狂搖擺畫面惹熱議
郭子豪鄧卓殷「最萌身高差」日常放閃
郭子豪與2018年港姐亞軍鄧卓殷（Amber）二人拍拖四年感情穩定，仲愈愛愈高調，不時在社交網貼出以「最萌身高差」為題的搞笑情侶短片，二人體重相差80斤，身高差23CM，郭子豪一向有操練，身型健碩，而鄧卓殷近年轉型成為普拉提（Pilates）導師，身型雖然細小得來亦非常fit。
郭子豪曾被傳與前度分手因為鄧卓殷介入急澄清
郭子豪當年突然被爆背住拍拖3年的圈外女友Karen，偷食當時24歲港姐亞軍兼最上鏡小姐鄧卓殷（Amber），有指二人因拍攝綜藝節目《娛樂大家》而暗撻成功！由於鄧卓殷無耐前才回復單身唔會急於拍拖，一度傳出四角戀甚為複雜﹗郭子豪急澄清與舊愛已分手，以還鄧卓殷清白。
傳分訊始放閃 郭子豪買定戒指誓娶入門
「偷食」傳聞發生一年後，郭子豪接受訪問時忽然公開認愛，感謝Amber在自己全面停工、陷入人生低潮時無限量支持他，更大讚Amber是他見過最善良的人！公關戀情後都未有放甜蜜合照，以工作為重﹗近月忽然傳分手，二人才在社交平台上頻密放閃，郭子豪更透露已買好戒指準備向女友求婚，看來二人隨時有好消息公布。
鄧卓殷疫情下轉型
2018年港姐亞軍兼「最上鏡小姐」鄧卓殷（Amber），加入無綫後曾參演多部劇集和綜藝節目，不過一直唔多起眼，人氣亦麻麻，最令觀眾有印象應該是去年在《十八年後的終極告白2.0》中飾演14歲的女學生沈曉彤，細細粒一臉童顏的鄧卓殷穿起校服完全零違和之外，演技上亦令網民刮目相看，不過近月她甚少在幕前出現，原來在兩年前疫情期間她已逐步轉型，成為普拉提（Pilates）導師。
學霸港姐棄做建築師
27歲的鄧卓殷是圈中數一數二的高學歷港姐，她在中學文憑試考獲4科5**的佳績，入讀香港大學建築系，畢業後曾任職建築見習生，不過2018年未成為正式的建築師就參選港姐加入無綫，過去幾年鄧卓殷非常好學，不斷增值自己，一邊拍劇一邊讀書，21年更完成香港大學建築系碩士課程，如今做埋普拉提導師，絕對是周身刀。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：周湯豪、太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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