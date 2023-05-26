鄧卓殷被郭子豪雙手托胸瘋狂搖擺畫面惹熱議

郭子豪與2018年港姐亞軍鄧卓殷（Amber）自2019年爆出戀情後，二人拍拖四年感情穩定，仲愈愛愈高調，二人不時在社交網貼出以「最萌身高差」為題的搞笑情侶短片，最近一條新的短片中，郭子豪雙手托住鄧卓殷的胸部，將女友整個人左右搖擺，雖然鄧卓殷表情尷尬但仍笑著配合，此畫面卻惹起網民爭議！