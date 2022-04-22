郭子豪闊少真身棄工程師做演員 曾涉醜聞幸港姐女友鄧卓殷支持
郭子豪為演Oppa學韓文
《金宵大廈2》單元7《OPPA》劇情講述「追星族」黎倩儀(湯洛雯飾)，頭號偶像是來自韓國的 Kim(郭子豪飾)。Kim因酗酒星途告急，連人型紙板亦被丟棄，倩儀見狀即將紙板 Kim 帶回家，後因「金宵」效應紙板Kim變成會郁會走更對倩儀動情，此時真人Kim突然出現並指責破壞其退隱大計，紙板Kim犧牲自己掉入大海為真人Kim圓夢。郭子豪為在劇中演韓星而去學韓文，他坦言好有難度，幸播出後獲網民讚演技有進步﹗
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郭子豪 密冚有米背景 從不晒家人合照
14年加入無綫的郭子豪，近年經常在劇集騷肌，不過人氣肌男唔係得個殼，郭子豪品學兼優，是英國名牌學府帝國學院機械工程系高材生，而且家境富裕，父親從事製衣廠起家現經營時裝生意，不過郭子豪入行後刻意密冚富貴背景從不晒家人合照。
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郭子豪喇沙仔 名牌高材生
郭子豪品學兼優，小學中學讀名校喇沙書院，有指未放榜已有數間英國學校向他招手， 最後入讀全球十大名牌學府倫敦帝國學院（Imperial College London），所修讀的機械工程系更是全球排名第三。
揮低全球200大隻仔 成首位A&F亞洲區廣告模特兒
郭子豪條件優越，大學畢業後在保時捷當實習生，機緣巧合下，當年以21歲俊俏外表及健碩身材，揮低二百多人，成為美國時裝品牌A&F的亞洲區廣告模特兒，該品牌百多年來首次起用華人臉孔，郭子豪為品牌作世界巡迴宣傳﹗
郭子豪棄做工程師追夢 開製作公司做埋幕後
本來可以做工程師的郭子豪，不想安於在office工作，加上當模特兒後因而令更多人認識，決定給自己三年時間追夢。熱愛演藝工作的郭子豪更到演藝學院修讀導演課程，又開製作公司，並且凡事親力親為， 打燈揸機剪片乜都做，曾為馮允謙拍微電影 。因為唔甘於只做花瓶，14年由模特兒加入無綫訓練班決心要做演員，他指若三年不達標便返回去做工程師﹗
郭子豪豪住半山獨立屋 開通父親全力支持
家境富裕的郭子豪，入行不久已可過獨立生活，搬離家人同住的康樂園獨立屋，自己租住半山龍城堡獨立屋，又揸Audi名車出入代步，好富貴。更幸運有個思想開通父親，搞製衣生意的郭父，未有要求兒子繼承衣缽，還大力支持兒子加入娛樂圈工作，給他極大自由度。
郭子豪曾閉關苦練九個月 奪健美先生冠軍
郭子豪於18年參加「PCA PRO及香港健美及運動體適能錦標賽2018」，並奪得冠男子組華南區冠軍。為參加這個比賽，他特意向公司請假八個月來備戰，憑著意志練出健碩身形，擁47吋胸肌，體內脂肪比例僅得3%，成功勝出這個比賽及首位獲此名銜的TVB藝人，他十分感激教練、家人和女友的支持。
郭子豪酒駕被捕 事業插水
郭子豪加入無綫機會不少，卻因一事令事業插水，2019年3月，郭子豪涉嫌酒後駕駛被警方拘捕，當時他接受傳媒訪問並否認為當事人：「唔係我，我喺屋企，今晚無揸過車！」不過事隔半日他又發聲承認自己醉駕﹗被指觸怒無綫，郭子豪其後為案件上庭，離開法院時表示會以一個後悔、正面的心去面對判決，往後如常以謙卑和正面心態努力工作，讓大家看到自己有改進。
郭子豪被爆暗撻港姐亞軍鄧卓殷 急澄清與舊愛已分手！
負面新聞稍為平息，郭子豪突然被爆出背住拍拖3年的圈外女友Karen，偷食當時24歲港姐亞軍兼最上鏡小姐鄧卓殷（Amber），有指二人因拍攝綜藝節目《娛樂大家》而暗撻成功！由於鄧卓殷無耐前才回復單身唔會急於拍拖，一度傳出四角戀甚為複雜﹗郭子豪急澄清與舊愛已分手，以還鄧卓殷清白﹗
傳分訊始放閃 郭子豪買定戒指誓娶入門
「偷食」傳聞發生一年後，郭子豪接受訪問時忽然公開認愛，感謝Amber在自己全面停工、陷入人生低潮時無限量支持他，更大讚Amber是他見過最善良的人！公關戀情後都未有放甜蜜合照，以工作為重﹗近月忽然傳分手，二人才在社交平台上頻密放閃，最近郭子豪更透露已買好戒指準備向女友求婚，看來二人隨時有好消息公布。
上位之路 有肌突圍
郭子豪是無綫第28期訓練班學員，畢業簽約成為無綫親生仔，演出機會陸續有來，同佢一身健美肌肉不無關係。
15年水著吸睛
唔少監製都睇中郭子豪健碩身形，不時搵佢在劇集同綜藝節目晒肌，在節目《超強選擇1分鐘》，大隻仔郭子豪同一班比堅尼女郎企埋，睇頭並唔輸蝕，難怪成功出位。
17年大隻王子
在劇集《親親我好媽》演籃球王子，暗戀 Miss陳敏之，又係因為夠大隻開始受注目。
18年《跳躍生命缐》彈出
罕有唔以大卡士孭飛的18年無綫台慶劇《跳躍生命線》，因為劇情寫實貼地，收視口碑皆理想，能夠成功搶灘除咗劇本吸引，劇中一班人氣小 鮮肉更非常吸睛，除咗男二何廣沛爆紅，劇中不停騷肌晒本錢的大隻仔郭子豪，表現亦被睇高一線。
常見問題
郭子豪是那間名校畢業生？
郭子豪自小品學兼優，小學中學就讀名校，再入讀全球十大名牌學府之一⋯⋯詳情請看
郭子豪曾被指與誰出軌？
郭子豪曾被指背住拍拖3年的圈外女友，偷食港姐亞軍⋯⋯詳情請看