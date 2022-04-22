郭子豪闊少真身棄工程師做演員 曾涉醜聞幸港姐女友鄧卓殷支持

郭子豪在《金宵大廈2》 單元《Oppa》中飾演韓星Kim金碩訓，與追星族黎倩儀（湯洛雯飾）的搞笑情節成為熱話﹗另一黃金檔《食腦喪B》都有郭子豪份，兩劇同播，人氣旺﹗30歲郭子豪家底厚學歷高，曾選為健美先生冠軍，package極好，卻曾因負面新聞令事業插水，幸有女友鄧卓殷不離不棄﹗