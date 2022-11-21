郭富城台慶大合照被周嘉洛出手抽水 TVB藝人秒變小Fans瘋狂集郵自肥
郭富城 獲讚寶刀未老
今年已經57歲的「舞台王者」郭富城在台慶夜連唱3首歌，包括《狂野之城》、《唱這歌》及《動起來》，又跳又唱近10分鐘，睇到全場藝人都熱血沸騰！一班網民都紛紛留言大讚郭富城果然寶刀未老，不愧為四大天王！
完騷後郭富城未有即時閃走，仲有留低同TVB一眾藝人及高層影大合照，大受眾人歡迎的他，連影多張合照都冇托手踭，並在社交網表示在影大合照時，還加上了新一代的舞者，足有一百多人的合影，意義非凡。
周嘉洛麥美恩輪流抽水
難得見到天王真身，一班藝人都秒變小Fans，狂搵郭富城集郵，其中周嘉洛更興奮都出面，在大合照時，更忍唔住伸出罪惡之手，向城城抽水，全程被拍低。
不過Mayanne麥美恩更誇張，竟然成個人挨向郭富城腔膛尋溫暖，仲向城城腹肌伸出罪惡之手！
小花司儀高層爭住集郵
除了大合照外，作為司儀的陳庭欣、陸浩明、宋宛穎、容羨媛都有趁機向城城單獨集郵，網民都紛紛大讚在零P圖的情況下，城城依然皮光肉滑，點睇都唔似57歲！
TVB高層樂易玲亦有同城城單獨合照，小花鄺潔楹和劉穎鏇更在城城接受傳媒採訪時，趁機衝上前，同城城一齊影合照，鄺潔楹更細細聲同城城講了一句：「Nice to meet you!」
陳展鵬離遠影城城
曾經做過城城御用舞蹈員6年的前組合BOP隊長葉泓聲(Gordon) ，在綵排時都有同城城合照留影，相比下陳展鵬最細膽，竟然只敢離遠背住個舞台同郭富城影合照！
重溫郭富城台慶精彩演出：
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30即將進入結局周嘅《下流上車族》、接著將由黃宗澤主演嘅《法證先鋒V》接檔，到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括即將進入結局周嘅籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，11月14日將會開播Lokman、AK江熚生爆肌主演嘅《繩角》⋯⋯按此看劇情介紹
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：全城關注MIRROR聯同ERROR將會全員落場嘅《903 AllStar 籃球賽》；去到12月將會有《陳蕾x岑寧兒演唱會2022》搶飛攻略 附優先訂購連結；仲有軒仔宣布開十場跨年騷《Revisit》，按此看優先訂票及公開發售日期；2023年有國際天團BLACKPINK來臨香港舉行《BORN PINK》世界巡迴演唱會，按此即睇搶飛攻略
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