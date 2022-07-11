郭富城大坑3千呎豪宅遇爆竊 超豪華「城堡」靠一個原因力保不失
郭富城 外父協助警方調查
今日（7月11日）早上5時許「嘉園」遭到賊人爆竊，該屋苑為一梯三伙設計，賊人所竊樓層其中一伙為郭富城為外父外母租住的單位，據知賊人當時透過爬渠進入1樓平台，及後爬窗潛入該層其中一個單位中，偷到500元現金後，再進入同層另外兩個單位準備搜掠，卻被郭富城家的外傭發現，賊人隨即沿水渠逃走，外傭則通知保安向警方報案。警方事後邀郭富城的外父協助調查，目前暫時未有人被捕。
郭富城家幸保不失
只有16個單位的「嘉園」有不少星級住客，除了郭富城外，還有周秀娜和余德丞等藝人都在這裡居住，而郭富城原本住在「嘉園」頂樓全層連天台的單位，並月租8萬租下一樓連平台的單位供外父外母居住，以方便外母照顧孫女，有指近日因為其頂層單位正在裝修，於是他和太太方媛及兩個女兒一同搬到一樓，與外父外母同住，據知案發時郭富城正在外父外母家中睡覺，而他所住的單位並無金錢損失。
「城堡」有私家籃球場、泳池
郭富城在「嘉園」頂樓全層連天台的單位面積約3,000呎，方媛去年曾在家中拍Vlog，大晒家中各中超豪華設施，其中包私人電影院和卡拉OK房，主人房洗手間設有按摩池，天台更設有私人花園、籃球場、泳池。
方媛帶大家遊花園
方媛母憑女貴，經常在社交網晒幸福，除了宣示天王嫂地位不可動搖，更公開話畀大家知她有自己的事業，靠自己做網紅亦大受歡迎。雖然近月方媛不時在家拍Vlog，有意無意公開城堡愛巢的面貌，不過她亦不敢太過份，取景的範圍主要都是平台花園及洗手間。
方緩晒名牌兼晒豪宅
有「天王嫂」光環加持，方媛近年的地位持續上升，由寂寂無名的淘寶網紅成功躋身上流圈，有面有錢的她不忘保持曝光率並宣示天王嫂地位，近年頻頻在社交平台出po，除了晒名牌晒靚樣，更不忘拉女兒老公入鏡吸粉，成功晒命兼晒豪宅。
方媛愛分享時裝美容心得
方媛近年繼續做網紅，不時拍片介紹自己用的美容產品、名牌時裝，不少片都身處應該是衣帽間或主人房套廁的地方拍攝，而且從不會被兩個女兒亂入，方媛自己set機自拍。此外，城堡設有一個非常大的按摩浴缸，方媛不時在浴缸內拍Vlog，目測浴缸面積不小，可容納城城一家四口齊浸浴。
城堡似足六星級酒店
城城非常識享受，城堡早年曾花幾百萬裝修，而方媛早前一個分享時裝配搭的Vlog，見她不停換衫襯出多個造型，取景之地似是衣帽間的位置，牆身及地下全以米色雲石鋪設，感覺似足六星級酒店。
方媛公開睡前樣
身為兩女之母，方媛亦有抽時間與囡囡共處，她在社交網表示大女好黐她，就連瞓覺都黐到實，更不介意公開自己的床照及素顏真面目，不過一睇就知道有經過P圖修飾。
天台設備齊全
城城成為人父後，城堡亦進行了大規模的改動，讓兩個囡囡都有更多活動空間。
城城天台平台玩晒
城堡位於大坑半山嘉園，城城所住的頂樓連天台坐擁無敵靚景，為方便岳母長駐香港湊孫，早年更在一樓再以8萬月租，租多一個連平台花園的單位。
為生仔擺風水陣
城城多年來都在家中天台布風水局，之前放了九條青龍、四大天王及兩隻瑞獸，吳佩孚師傅表示此布局既旺丁又旺事業，因為九這個數字對中國人來說是好有利，龍生九子，有利生仔。而青龍本身主貴人，正所謂九五至尊，對其事業都好有 利。四大天王則是佛教護法神，有護衞利宅的作用，可以保護屋企人。
生完大女後，本刊記者發現城城 的風水陣有變，青龍已換成金龍，吳佩孚說：「這陣乃主力求丁求子，屋嘅左方為青龍方屬陽主男 丁，九龍陣乃納陽極之數，相傳龍生九子乃多子之聖獸主祥瑞，由法師重新置上開光嘅金龍法力會更 強，風水神獸每年開光或施法，會令其凶性效力更 好，城城好明顯係想生仔。」