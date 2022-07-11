郭富城大坑3千呎豪宅遇爆竊 超豪華「城堡」靠一個原因力保不失

天王郭富城位於大坑道「嘉園」的豪宅今晨（7月11日）遭到賊人爆竊，據知當時城城因為頂層住宅正在裝修，而暫住在他為外父外母租住的低層單位中，案發時他正在單位中睡覺，幸好家傭及時發現賊人，賊人隨即逃走，事件中城城一家未有任何損失，同層另一單位則被偷去500港元現金。