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郭富城大坑3千呎豪宅遇爆竊 超豪華「城堡」靠一個原因力保不失

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天王郭富城位於大坑道「嘉園」的豪宅今晨（7月11日）遭到賊人爆竊，據知當時城城因為頂層住宅正在裝修，而暫住在他為外父外母租住的低層單位中，案發時他正在單位中睡覺，幸好家傭及時發現賊人，賊人隨即逃走，事件中城城一家未有任何損失，同層另一單位則被偷去500港元現金。

郭富城 外父協助警方調查

今日（7月11日）早上5時許「嘉園」遭到賊人爆竊，該屋苑為一梯三伙設計，賊人所竊樓層其中一伙為郭富城為外父外母租住的單位，據知賊人當時透過爬渠進入1樓平台，及後爬窗潛入該層其中一個單位中，偷到500元現金後，再進入同層另外兩個單位準備搜掠，卻被郭富城家的外傭發現，賊人隨即沿水渠逃走，外傭則通知保安向警方報案。警方事後邀郭富城的外父協助調查，目前暫時未有人被捕。

內幕 左起)吳鎮宇、任達華、郭富城、楊受成博士、方中信
郭富城近日正在拍攝英皇電影《內幕》，相中左起為吳鎮宇、任達華、郭富城、楊受成博士、方中信。（圖片來源：英皇提供）
郭富城 郭富城一家四口及外父外母同住在嘉園中。
郭富城一家四口及外父外母同住在嘉園中。（圖片來源：微博@郭富城）
郭富城 同樣住在嘉園城城外父右二）被警方邀請協助調查。
同樣住在嘉園城城外父（右二）被警方邀請協助調查。（圖片來源：新傳媒照片庫）

郭富城家幸保不失

只有16個單位的「嘉園」有不少星級住客，除了郭富城外，還有周秀娜和余德丞等藝人都在這裡居住，而郭富城原本住在「嘉園」頂樓全層連天台的單位，並月租8萬租下一樓連平台的單位供外父外母居住，以方便外母照顧孫女，有指近日因為其頂層單位正在裝修，於是他和太太方媛及兩個女兒一同搬到一樓，與外父外母同住，據知案發時郭富城正在外父外母家中睡覺，而他所住的單位並無金錢損失。

郭富城 本刊曾影到方媛在嘉園平台單位湊女。
本刊曾影到方媛在嘉園平台單位湊女。（圖片來源：新傳媒照片庫）
郭富城 其平台大門上擺放了一對麒麟﹐相信是風水之物。
其平台大門上擺放了一對麒麟﹐相信是風水之物。（圖片來源：新傳媒照片庫）

「城堡」有私家籃球場、泳池

郭富城在「嘉園」頂樓全層連天台的單位面積約3,000呎，方媛去年曾在家中拍Vlog，大晒家中各中超豪華設施，其中包私人電影院和卡拉OK房，主人房洗手間設有按摩池，天台更設有私人花園、籃球場、泳池。

郭富城 方媛
方媛曾拍Vlog話要帶大家去睇佢個健身室，不過出發前不忘在家中的平台花園講對白，其花園有長枱有椅，仲放滿盤栽。（圖片來源：微博@方媛Moka）
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聖誕節更會在平台花園放一棵巨型聖誕樹，非常有氣氛。（圖片來源：微博@方媛Moka）

方媛帶大家遊花園

方媛母憑女貴，經常在社交網晒幸福，除了宣示天王嫂地位不可動搖，更公開話畀大家知她有自己的事業，靠自己做網紅亦大受歡迎。雖然近月方媛不時在家拍Vlog，有意無意公開城堡愛巢的面貌，不過她亦不敢太過份，取景的範圍主要都是平台花園及洗手間。

郭富城 方媛
方媛最愛帶粉絲遊花園，平時她亦會悉心打理花園，買入顏色鮮艷的花卉去裝飾。（圖片來源：微博@方媛Moka）
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城堡位於大坑半山，維港景色一覽無遺，去年除夕夜方媛在社交網表示在家迎接新的一年。（圖片來源：微博@方媛Moka）

方緩晒名牌兼晒豪宅

有「天王嫂」光環加持，方媛近年的地位持續上升，由寂寂無名的淘寶網紅成功躋身上流圈，有面有錢的她不忘保持曝光率並宣示天王嫂地位，近年頻頻在社交平台出po，除了晒名牌晒靚樣，更不忘拉女兒老公入鏡吸粉，成功晒命兼晒豪宅。

郭富城 一家四口慶生照片，清晰見到城堡大廳以米白色簡約設計，牆身、大門、餐枱及飾物櫃都由米白色組成，後面的飾物櫃則放滿囡囡的公仔和玩具。
去年一家四口慶生照片，清晰見到城堡大廳以米白色簡約設計，牆身、大門、餐枱及飾物櫃都由米白色組成，後面的飾物櫃則放滿囡囡的公仔和玩具。（圖片來源：微博@方媛Moka）
郭富城 客廳另一邊。
客廳另一邊。（圖片來源：微博@方媛Moka）
郭富城 仲有卡拉OK房。
仲有卡拉OK房。（圖片來源：抖音@mokafang）

方媛愛分享時裝美容心得

方媛近年繼續做網紅，不時拍片介紹自己用的美容產品、名牌時裝，不少片都身處應該是衣帽間或主人房套廁的地方拍攝，而且從不會被兩個女兒亂入，方媛自己set機自拍。此外，城堡設有一個非常大的按摩浴缸，方媛不時在浴缸內拍Vlog，目測浴缸面積不小，可容納城城一家四口齊浸浴。

郭富城 方媛
方媛早前教大家set頭，更拍下家中浴室的布置，有一對馬騮仔公仔坐在浴缸邊，好可愛。（圖片來源：微博@方媛Moka）
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方媛在按摩浴缸內介紹自己用的沐浴露。（圖片來源：微博@方媛Moka）

城堡似足六星級酒店

城城非常識享受，城堡早年曾花幾百萬裝修，而方媛早前一個分享時裝配搭的Vlog，見她不停換衫襯出多個造型，取景之地似是衣帽間的位置，牆身及地下全以米色雲石鋪設，感覺似足六星級酒店。

郭富城 方媛
日前一個教化妝的Vlog，方媛又整個人坐入按摩浴缸拍攝。（圖片來源：微博@方媛Moka）
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另一個角度可看到城堡內其中一個洗手間設有兩個洗手盤，好方便唔使爭。（圖片來源：微博@方媛Moka）

方媛公開睡前樣

身為兩女之母，方媛亦有抽時間與囡囡共處，她在社交網表示大女好黐她，就連瞓覺都黐到實，更不介意公開自己的床照及素顏真面目，不過一睇就知道有經過P圖修飾。

郭富城 方媛
方媛攬住囡囡一齊瞓覺，房間同樣以米白色為主。（圖片來源：微博@方媛Moka）
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方媛坐在淺灰色長梳化上，連咕𠱸亦襯晒色。（圖片來源：微博@方媛Moka）

天台設備齊全

城城成為人父後，城堡亦進行了大規模的改動，讓兩個囡囡都有更多活動空間。

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城堡天台更建有一個私家籃球場。
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天台另一邊設有私人泳池，方媛閒時便和囡囡一齊游水！

城城天台平台玩晒

城堡位於大坑半山嘉園，城城所住的頂樓連天台坐擁無敵靚景，為方便岳母長駐香港湊孫，早年更在一樓再以8萬月租，租多一個連平台花園的單位。

郭富城 方媛坐入按摩浴缸拍Vlog 大坑城堡裝修極盡奢華
城城要晒嘉園天台和平台。（圖片來源：新傳媒照片庫）

為生仔擺風水陣

城城多年來都在家中天台布風水局，之前放了九條青龍、四大天王及兩隻瑞獸，吳佩孚師傅表示此布局既旺丁又旺事業，因為九這個數字對中國人來說是好有利，龍生九子，有利生仔。而青龍本身主貴人，正所謂九五至尊，對其事業都好有 利。四大天王則是佛教護法神，有護衞利宅的作用，可以保護屋企人。

郭富城 方媛坐入按摩浴缸拍Vlog 大坑城堡裝修極盡奢華
舊陣（圖片來源：新傳媒照片庫）

生完大女後，本刊記者發現城城 的風水陣有變，青龍已換成金龍，吳佩孚說：「這陣乃主力求丁求子，屋嘅左方為青龍方屬陽主男 丁，九龍陣乃納陽極之數，相傳龍生九子乃多子之聖獸主祥瑞，由法師重新置上開光嘅金龍法力會更 強，風水神獸每年開光或施法，會令其凶性效力更 好，城城好明顯係想生仔。」

郭富城 方媛坐入按摩浴缸拍Vlog 大坑城堡裝修極盡奢華
新陣（圖片來源：新傳媒照片庫）

撰文：東方新地圖片來源：英皇相片、微博@郭富城、微博@方媛Moka、新傳媒照片庫

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