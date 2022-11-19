郭富城一家大細食飯被網民偷怕 發火護妻女慘被寸矮

婚後一直被稱為「寵妻天花板」的郭富城，早前被網民在一間餐廳偶遇郭富城一家，一家四口加上方媛父母齊齊聚餐，非常溫馨。可是網民竟然毫不客氣，在上傳偷拍照片時，竟然留言表示看見郭富城真人後感到非常失望，仲寸郭富城「好矮哦」！