郭富城一家大細食飯被網民偷怕 發火護妻女慘被寸矮
郭富城一家六口聚餐被偷拍
日前，郭富城一家大小與方媛父母在餐廳包房裡聚餐後，準備離開的時候，被網民突然衝上前偷拍。郭富城當場發火，用手指怒指拍攝者，並且將方媛和女兒們擋在身後。最後郭富城牽著細女，方媛牽著大女，四人急急腳離開餐廳。郭富城大女Chantelle在離開餐廳的時候，還回頭看了一下網民，眼大大的Chantelle盡得父母的真傳，非常可愛。
發火護妻女反被人身攻擊
該網民在事後將一連串的照片上傳到社交網站，留言人身攻擊郭富城之餘，更表示見到郭富城真人感到非常失望：「好矮哦，超矮的那種。方媛真的好瘦，好嬌小。已生了兩娃的身材還是那麼辣，無敵了」
網民一面倒支持郭富城
偷拍照片曝光後，不少網民都一面倒留言支持郭富城。大家都知道郭富城和方媛非常保護兩位愛女，平時上傳家庭合照都會特地遮擋愛女的正面，但是該網民毫不尊重郭富城一家之餘，還要在偷拍後人身攻擊寸郭富城「矮」，令一班網民都看不過眼，紛紛指責網民過分：「尊重別人等於尊重自己」、「人家確定不了身體的高度，但掌握了人生的高度」、「拍人家還共計人家，還把人家一家子的照片發出來，小心人家告你就噢噢了」
「愛妻天花板」郭富城送99支玫瑰慶方媛生日
郭富城婚後一直被封為圈中數一數二的愛妻號，早前在社交平台上又高調放閃，大曬一家四口和外父外母為方媛慶祝35歲生日的美照，同時留言表示：「祝親愛的老婆。生日快樂，身體健康，事事順利，心想事成。」 從城城上傳的照片中可見，城城準備了99支紅玫瑰等禮物送給愛妻，十分浪漫！
愛妻號郭富城婚後高調放閃
出道至今，一直對感情事隻字不提的郭富城，在與方媛交往後經常高調放閃。早前兩人結婚五週年的時候，方媛更大方公開兩人當年行禮的照片。城城亦甜蜜轉發太太的發文，並留言表示：「祝我親愛的老婆每天都開心快樂、幸福！」
方媛屢惹外界批評 郭富城多次高調護妻
方媛身為天王嫂，婚後的一舉一動都受到外界的關注，因此亦惹上不少是非。早前方媛就被指在婚前被指參加天王嫂訓練營，接受一連串釣金龜的課程。當時郭富城在出席活動的時候，不但力斥造謠的人不負責任，更霸氣回應表示：「自己作為丈夫當然會支持她」。
有一次，方媛在社交平台曬出自己跳舞的視頻後，又被網民嘲笑手腳不協調。愛妻號城城當然有為愛妻發聲，表示「其實佢跳完都有拍片俾過我睇，好老實佢拍片俾我睇做乜，咪又係想我睇，咁你都要俾返啲鼓勵佢㗎，唔係拍嚟做乜。佢梗係Very Good啦！」
方媛曾被罵寒酸 一句霸氣反擊
早前方媛曾經在社交平台上表示看中2022年新款Dior Book Tote，但因為糾結應該買什麼顏色，所以最後在個人社交平台上詢問網民意見。不料竟被一眾網民串方媛十分寒酸，貴為天王嫂竟然在買手袋的時候左思右想。
方媛最後大方回應表示：「是啊，一般我糾結選顏色，他都會叫我全部買，但是這個款還是算了，一個夠了。」 對此不少網民都大讚方媛大方得體兼勤儉持家，相當有天王嫂風範！
為外父外母月租八萬豪宅 被封為最佳女婿
除了寵妻之外，郭富城亦十分孝順外父外母。據悉，城城在結婚當時除了自己單位之外，額外租多一個月租八萬的豪宅，讓方媛父母在香港過得更加舒適。另外，更有消息指城城每個月都會付6位數字的家用給方媛父母，十分孝順！
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30即將進入結局周嘅《下流上車族》、接著將由黃宗澤主演嘅《法證先鋒V》接檔，到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括即將進入結局周嘅籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，11月14日將會開播Lokman、AK江熚生爆肌主演嘅《繩角》⋯⋯按此看劇情介紹
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：全城關注MIRROR聯同ERROR將會全員落場嘅《903 AllStar 籃球賽》；去到12月將會有《陳蕾x岑寧兒演唱會2022》搶飛攻略 附優先訂購連結；仲有軒仔宣布開十場跨年騷《Revisit》，按此看優先訂票及公開發售日期；2023年有國際天團BLACKPINK來臨香港舉行《BORN PINK》世界巡迴演唱會，按此即睇搶飛攻略