郭富城

郭富城一家大細食飯被網民偷怕 發火護妻女慘被寸矮

最新娛聞
東方新地

廣告

婚後一直被稱為「寵妻天花板」的郭富城，早前被網民在一間餐廳偶遇郭富城一家，一家四口加上方媛父母齊齊聚餐，非常溫馨。可是網民竟然毫不客氣，在上傳偷拍照片時，竟然留言表示看見郭富城真人後感到非常失望，仲寸郭富城「好矮哦」！

郭富城一家六口聚餐被偷拍

日前，郭富城一家大小與方媛父母在餐廳包房裡聚餐後，準備離開的時候，被網民突然衝上前偷拍。郭富城當場發火，用手指怒指拍攝者，並且將方媛和女兒們擋在身後。最後郭富城牽著細女，方媛牽著大女，四人急急腳離開餐廳。郭富城大女Chantelle在離開餐廳的時候，還回頭看了一下網民，眼大大的Chantelle盡得父母的真傳，非常可愛。

郭富城 網民偷拍到郭富城一家大小與方媛父母在餐廳包房裡聚餐
網民偷拍到郭富城一家大小與方媛父母在餐廳包房裡聚餐（圖片來源：網民圖片）
郭富城 郭富城當場發火，用手指怒指拍攝者
郭富城當場發火，用手指怒指拍攝者（圖片來源：網民圖片）
郭富城 大女Chantelle在離開餐廳的時候，還回頭看了一下網民！
大女Chantelle在離開餐廳的時候，還回頭看了一下網民！（圖片來源：網民圖片）
郭富城 最後郭富城牽著細女，方媛牽著大女，四人急急腳離開餐廳。
最後郭富城牽著細女，方媛牽著大女，四人急急腳離開餐廳。（圖片來源：網民圖片）

發火護妻女反被人身攻擊

該網民在事後將一連串的照片上傳到社交網站，留言人身攻擊郭富城之餘，更表示見到郭富城真人感到非常失望：「好矮哦，超矮的那種。方媛真的好瘦，好嬌小。已生了兩娃的身材還是那麼辣，無敵了」

郭富城 網民上傳偷拍照片之餘，仲寸郭富城矮！
網民上傳偷拍照片之餘，仲寸郭富城矮！（圖片來源：網民圖片）

網民一面倒支持郭富城

偷拍照片曝光後，不少網民都一面倒留言支持郭富城。大家都知道郭富城和方媛非常保護兩位愛女，平時上傳家庭合照都會特地遮擋愛女的正面，但是該網民毫不尊重郭富城一家之餘，還要在偷拍後人身攻擊寸郭富城「矮」，令一班網民都看不過眼，紛紛指責網民過分：「尊重別人等於尊重自己」、「人家確定不了身體的高度，但掌握了人生的高度」、「拍人家還共計人家，還把人家一家子的照片發出來，小心人家告你就噢噢了」

郭富城 郭富城兩夫婦從來不發兩愛女的正面照！
郭富城兩夫婦從來不發兩愛女的正面照！（圖片來源：微博@方媛Moka）
郭富城 就算發正面照都會用貼子遮擋。
就算發正面照都會用貼子遮擋。（圖片來源：微博@方媛Moka）
郭富城
（圖片來源：網民留言截圖）
郭富城
（圖片來源：網民留言截圖）
郭富城
（圖片來源：網民留言截圖）
郭富城
（圖片來源：網民留言截圖）

「愛妻天花板」郭富城送99支玫瑰慶方媛生日

郭富城婚後一直被封為圈中數一數二的愛妻號，早前在社交平台上又高調放閃，大曬一家四口和外父外母為方媛慶祝35歲生日的美照，同時留言表示：「祝親愛的老婆。生日快樂，身體健康，事事順利，心想事成。」 從城城上傳的照片中可見，城城準備了99支紅玫瑰等禮物送給愛妻，十分浪漫！

郭富城 送上99朵玫瑰作生日禮物
送上99朵玫瑰作生日禮物（圖片來源：[email protected]
郭富城 城城於IG大曬方媛35歲生日飯局美照
城城於IG大曬方媛35歲生日飯局美照（圖片來源：[email protected]
郭富城 外父外母亦罕有出鏡示人
外父外母亦罕有出鏡示人。（圖片來源：[email protected]

愛妻號郭富城婚後高調放閃

出道至今，一直對感情事隻字不提的郭富城，在與方媛交往後經常高調放閃。早前兩人結婚五週年的時候，方媛更大方公開兩人當年行禮的照片。城城亦甜蜜轉發太太的發文，並留言表示：「祝我親愛的老婆每天都開心快樂、幸福！」

郭富城 方媛在兩人結婚五週年時候曾經高調曬出婚禮照片
方媛在兩人結婚五週年時候曾經高調曬出婚禮照片（圖片來源：微博@方媛Moka）
郭富城 城城亦甜蜜回覆：「祝我親愛的老婆每天都開心快樂、幸福！」
城城亦甜蜜回覆：「祝我親愛的老婆每天都開心快樂、幸福！」（圖片來源：微博@郭富城）

方媛屢惹外界批評 郭富城多次高調護妻

方媛身為天王嫂，婚後的一舉一動都受到外界的關注，因此亦惹上不少是非。早前方媛就被指在婚前被指參加天王嫂訓練營，接受一連串釣金龜的課程。當時郭富城在出席活動的時候，不但力斥造謠的人不負責任，更霸氣回應表示：「自己作為丈夫當然會支持她」。

郭富城 每當方媛惹上是非，城城都會挺身而出，支持太太。
每當方媛惹上是非，城城都會挺身而出，支持太太。（圖片來源：微博@方媛Moka）

有一次，方媛在社交平台曬出自己跳舞的視頻後，又被網民嘲笑手腳不協調。愛妻號城城當然有為愛妻發聲，表示「其實佢跳完都有拍片俾過我睇，好老實佢拍片俾我睇做乜，咪又係想我睇，咁你都要俾返啲鼓勵佢㗎，唔係拍嚟做乜。佢梗係Very Good啦！」

郭富城 方媛早前在社交平台上曬出跳舞視頻
方媛早前在社交平台上曬出跳舞視頻（圖片來源：小紅書@方媛Moka）
郭富城 網民紛紛留言批評方媛手腳不協調！
網民紛紛留言批評方媛手腳不協調！（圖片來源：小紅書@方媛Moka）

方媛曾被罵寒酸 一句霸氣反擊

早前方媛曾經在社交平台上表示看中2022年新款Dior Book Tote，但因為糾結應該買什麼顏色，所以最後在個人社交平台上詢問網民意見。不料竟被一眾網民串方媛十分寒酸，貴為天王嫂竟然在買手袋的時候左思右想。

郭富城 方媛曾經在社交平台上表示看中價值港幣$24,000的2022年新款Dior Book Tote
方媛曾經在社交平台上表示看中價值港幣$24,000的2022年新款Dior Book Tote（圖片來源：小紅書@方媛Moka）
郭富城
（圖片來源：小紅書@方媛Moka）

方媛最後大方回應表示：「是啊，一般我糾結選顏色，他都會叫我全部買，但是這個款還是算了，一個夠了。」 對此不少網民都大讚方媛大方得體兼勤儉持家，相當有天王嫂風範！

郭富城 方媛最後一句霸氣回覆網民！
方媛最後一句霸氣回覆網民！（圖片來源：小紅書@方媛Moka）

為外父外母月租八萬豪宅 被封為最佳女婿

除了寵妻之外，郭富城亦十分孝順外父外母。據悉，城城在結婚當時除了自己單位之外，額外租多一個月租八萬的豪宅，讓方媛父母在香港過得更加舒適。另外，更有消息指城城每個月都會付6位數字的家用給方媛父母，十分孝順！

郭富城 為外父外母月租八萬豪宅 被封為最佳女婿
為外父外母月租八萬豪宅 被封為最佳女婿（圖片來源：Google Map）
郭富城 同樣住在嘉園城城外父右二）被警方邀請協助調查。
同樣住在嘉園城城外父（右二）被警方邀請協助調查。（圖片來源：新傳媒照片庫）
郭富城 本刊曾影到方媛在嘉園平台單位湊女。
本刊曾影到方媛在嘉園平台單位湊女。（圖片來源：新傳媒照片庫）
郭富城 其平台大門上擺放了一對麒麟﹐相信是風水之物。
其平台大門上擺放了一對麒麟﹐相信是風水之物。（圖片來源：新傳媒照片庫）

常見問題

最近有咩劇集熱播中？

TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30即將進入結局周嘅《下流上車族》、接著將由黃宗澤主演嘅《法證先鋒V》接檔，到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括即將進入結局周嘅籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，11月14日將會開播Lokman、AK江熚生爆肌主演嘅《繩角》⋯⋯按此看劇情介紹

有咩演唱會即將舉行？

2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：全城關注MIRROR聯同ERROR將會全員落場嘅《903 AllStar 籃球賽》；去到12月將會有《陳蕾x岑寧兒演唱會2022》搶飛攻略 附優先訂購連結；仲有軒仔宣布開十場跨年騷《Revisit》，按此看優先訂票及公開發售日期；2023年有國際天團BLACKPINK來臨香港舉行《BORN PINK》世界巡迴演唱會，按此即睇搶飛攻略

圖片來源：網民圖片、微博@方媛Moka

讀者留言

熱門文章

 