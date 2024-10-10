方媛孖郭富城甜蜜歐遊買童裝 宣布屋企有新成員加入兼估1事！
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58歲郭富城2017年與37歲方媛（Moka）拉埋天窗，婚後方媛先後誕下2女，生活十分美滿！郭富城最近趁完成香港站演唱會後同方媛到倫敦旅行，天王嫂亦在社交平台大方放閃，仲甜蜜分享同郭富城去買童裝嘅照片，點知日前（10日）方媛就突然宣布家中多咗未新成員，引起網民熱議……
方媛孖郭富城甜蜜買童裝
方媛日前在社交平台晒出多張倫敦嘅旅行照，除咗有同老公郭富城嘅合照外，仲有1張影住郭富城背影嘅照片。相中郭富城手拎多個紙袋，而圖上更配上「逛了一下午的童裝店，滿載而歸」嘅文字，另唔少網民都表示2位真係sweet到爆，更紛紛猜測係唔係好事近！
方媛宣布家中新成員兼估1事
方媛日前再更新社交平台，並宣布家中多咗1位新成員！不過呢位「新成員」其實係被棄養嘅貓貓，方媛在帖文中大讚貓咪好靜好乖，更叫各位網民齊齊「猜牠叫甚麼名字」。
方媛嘅發文引來唔少網民留言，大家更紛紛大讚方媛好有愛心：「好人有好報」、「人美心善」、「被Moka收養也是幸運喔！」、「善良的媛 我沒粉錯 喜歡你」、「貓貓從此改命，過上幸福生活」、「人美心善！勿以善小而不為」
撰文：東方新地圖片來源：小紅書@方媛Moka