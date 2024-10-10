郭富城

方媛孖郭富城甜蜜歐遊買童裝 宣布屋企有新成員加入兼估1事！

最新娛聞
東方新地 - 即時娛樂

廣告

58歲郭富城2017年與37歲方媛（Moka）拉埋天窗，婚後方媛先後誕下2女，生活十分美滿！郭富城最近趁完成香港站演唱會後同方媛到倫敦旅行，天王嫂亦在社交平台大方放閃，仲甜蜜分享同郭富城去買童裝嘅照片，點知日前（10日）方媛就突然宣布家中多咗未新成員，引起網民熱議……

方媛孖郭富城甜蜜買童裝

方媛日前在社交平台晒出多張倫敦嘅旅行照，除咗有同老公郭富城嘅合照外，仲有1張影住郭富城背影嘅照片。相中郭富城手拎多個紙袋，而圖上更配上「逛了一下午的童裝店，滿載而歸」嘅文字，另唔少網民都表示2位真係sweet到爆，更紛紛猜測係唔係好事近！

郭富城 方媛日前在社交平台晒出與老公郭富城於倫敦旅行時嘅靚相。（圖片來源：小紅書@方媛Moka）
方媛日前在社交平台晒出與老公郭富城於倫敦旅行時嘅靚相。（圖片來源：小紅書@方媛Moka）
郭富城 方媛仲晒出1張郭富城手拎多袋童裝嘅照片。（圖片來源：小紅書@方媛Moka）
方媛仲晒出1張郭富城手拎多袋童裝嘅照片。（圖片來源：小紅書@方媛Moka）
郭富城 方媛與郭富城婚後育有2名女兒，因此今次晒出老公拎住咁多袋童裝亦引來係唔係好事近嘅猜測。（圖片來源：小紅書@方媛Moka）
方媛與郭富城婚後育有2名女兒，因此今次晒出老公拎住咁多袋童裝亦引來係唔係好事近嘅猜測。（圖片來源：小紅書@方媛Moka）
郭富城 方媛2017年與郭富城結婚，榮升天王嫂。（圖片來源：小紅書@方媛Moka）
方媛2017年與郭富城結婚，榮升天王嫂。（圖片來源：小紅書@方媛Moka）

方媛宣布家中新成員兼估1事

方媛日前再更新社交平台，並宣布家中多咗1位新成員！不過呢位「新成員」其實係被棄養嘅貓貓，方媛在帖文中大讚貓咪好靜好乖，更叫各位網民齊齊「猜牠叫甚麼名字」。

方媛嘅發文引來唔少網民留言，大家更紛紛大讚方媛好有愛心：「好人有好報」、「人美心善」、「被Moka收養也是幸運喔！」、「善良的媛 我沒粉錯 喜歡你」、「貓貓從此改命，過上幸福生活」、「人美心善！勿以善小而不為」

郭富城 方媛日前在社交平台宣布新成員加入嘅喜訊，不過「新成員」其實係被棄養嘅貓貓。（圖片來源：小紅書@方媛Moka）
方媛日前在社交平台宣布新成員加入嘅喜訊，不過「新成員」其實係被棄養嘅貓貓。（圖片來源：小紅書@方媛Moka）
郭富城 方媛收養貓咪嘅善心行為獲網民大讚人美心善。（圖片來源：小紅書@方媛Moka）
方媛收養貓咪嘅善心行為獲網民大讚人美心善。（圖片來源：小紅書@方媛Moka）
郭富城 （圖片來源：小紅書@方媛Moka）
（圖片來源：小紅書@方媛Moka）
郭富城 （圖片來源：小紅書@方媛Moka）
（圖片來源：小紅書@方媛Moka）

撰文：東方新地圖片來源：小紅書@方媛Moka

熱門文章

 