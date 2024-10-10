方媛孖郭富城甜蜜歐遊買童裝 宣布屋企有新成員加入兼估1事！

58歲郭富城2017年與37歲方媛（Moka）拉埋天窗，婚後方媛先後誕下2女，生活十分美滿！郭富城最近趁完成香港站演唱會後同方媛到倫敦旅行，天王嫂亦在社交平台大方放閃，仲甜蜜分享同郭富城去買童裝嘅照片，點知日前（10日）方媛就突然宣布家中多咗未新成員，引起網民熱議……

