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天王郭富城高調慶祝方媛35歲生日 外父外母罕有同框出鏡愛屋及烏

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郭富城和小22歲的方媛結婚之後，一直過著甜蜜的婚姻生活，兩人亦經常於社交平台上大曬幸福。近日郭富城在社交平台上放閃，高調慶祝方媛35歲生日，郭富城外父外母亦罕有地同框出鏡！

郭富城 近日郭富城在社交平台上放閃，高調慶祝方媛35歲生日
近日郭富城在社交平台上放閃，高調慶祝方媛35歲生日（圖片來源：[email protected]

郭富城送99支玫瑰慶方媛生日

郭富城婚後一直被封為圈中數一數二的愛妻號，近日在社交平台上又高調放閃，大曬一家四口和外父外母為方媛慶祝35歲生日的美照，同時留言表示：「祝親愛的老婆。生日快樂，身體健康，事事順利，心想事成。」 從城城上傳的照片中可見，城城準備了99支紅玫瑰等禮物送給愛妻，十分浪漫！

郭富城 送上99朵玫瑰作生日禮物
送上99朵玫瑰作生日禮物（圖片來源：[email protected]
郭富城 城城於IG大曬方媛35歲生日飯局美照
城城於IG大曬方媛35歲生日飯局美照（圖片來源：[email protected]
郭富城 外父外母亦罕有出鏡示人
外父外母亦罕有出鏡示人。（圖片來源：[email protected]

愛妻號郭富城婚後高調放閃

出道至今，一直對感情事隻字不提的郭富城，在與方媛交往後經常高調放閃。早前兩人結婚五週年的時候，方媛更大方公開兩人當年行禮的照片。城城亦甜蜜轉發太太的發文，並留言表示：「祝我親愛的老婆每天都開心快樂、幸福！」

郭富城 方媛在兩人結婚五週年時候曾經高調曬出婚禮照片
方媛在兩人結婚五週年時候曾經高調曬出婚禮照片（圖片來源：微博@方媛Moka）
郭富城 城城亦甜蜜回覆：「祝我親愛的老婆每天都開心快樂、幸福！」
城城亦甜蜜回覆：「祝我親愛的老婆每天都開心快樂、幸福！」（圖片來源：微博@郭富城）

方媛屢惹外界批評 郭富城多次高調護妻

方媛身為天王嫂，婚後的一舉一動都受到外界的關注，因此亦惹上不少是非。早前方媛就被指在婚前被指參加天王嫂訓練營，接受一連串釣金龜的課程。當時郭富城在出席活動的時候，不但力斥造謠的人不負責任，更霸氣回應表示：「自己作為丈夫當然會支持她」。

郭富城 每當方媛惹上是非，城城都會挺身而出，支持太太。
每當方媛惹上是非，城城都會挺身而出，支持太太。（圖片來源：微博@方媛Moka）

有一次，方媛在社交平台曬出自己跳舞的視頻後，又被網民嘲笑手腳不協調。愛妻號城城當然有為愛妻發聲，表示「其實佢跳完都有拍片俾過我睇，好老實佢拍片俾我睇做乜，咪又係想我睇，咁你都要俾返啲鼓勵佢㗎，唔係拍嚟做乜。佢梗係Very Good啦！」

郭富城 方媛早前在社交平台上曬出跳舞視頻
方媛早前在社交平台上曬出跳舞視頻（圖片來源：小紅書@方媛Moka）
郭富城 網民紛紛留言批評方媛手腳不協調！
網民紛紛留言批評方媛手腳不協調！（圖片來源：小紅書@方媛Moka）

方媛曾被罵寒酸 一句霸氣反擊

早前方媛曾經在社交平台上表示看中2022年新款Dior Book Tote，但因為糾結應該買什麼顏色，所以最後在個人社交平台上詢問網民意見。不料竟被一眾網民串方媛十分寒酸，貴為天王嫂竟然在買手袋的時候左思右想。

郭富城 方媛曾經在社交平台上表示看中價值港幣$24,000的2022年新款Dior Book Tote
方媛曾經在社交平台上表示看中價值港幣$24,000的2022年新款Dior Book Tote（圖片來源：小紅書@方媛Moka）
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（圖片來源：小紅書@方媛Moka）

方媛最後大方回應表示：「是啊，一般我糾結選顏色，他都會叫我全部買，但是這個款還是算了，一個夠了。」 對此不少網民都大讚方媛大方得體兼勤儉持家，相當有天王嫂風範！

郭富城 方媛最後一句霸氣回覆網民！
方媛最後一句霸氣回覆網民！（圖片來源：小紅書@方媛Moka）

為外父外母月租八萬豪宅 被封為最佳女婿

除了寵妻之外，郭富城亦十分孝順外父外母。據悉，城城在結婚當時除了自己單位之外，額外租多一個月租八萬的豪宅，讓方媛父母在香港過得更加舒適。另外，更有消息指城城每個月都會付6位數字的家用給方媛父母，十分孝順！

郭富城 為外父外母月租八萬豪宅 被封為最佳女婿
為外父外母月租八萬豪宅 被封為最佳女婿（圖片來源：Google Map）
郭富城 同樣住在嘉園城城外父右二）被警方邀請協助調查。
同樣住在嘉園城城外父（右二）被警方邀請協助調查。（圖片來源：新傳媒照片庫）
郭富城 本刊曾影到方媛在嘉園平台單位湊女。
本刊曾影到方媛在嘉園平台單位湊女。（圖片來源：新傳媒照片庫）
郭富城 其平台大門上擺放了一對麒麟﹐相信是風水之物。
其平台大門上擺放了一對麒麟﹐相信是風水之物。（圖片來源：新傳媒照片庫）

圖片來源：微博@方媛Moka、小紅書@方媛Moka、Google Map、[email protected]

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