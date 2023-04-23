方媛超奢華行頭慶祝結婚週年紀念 郭富城被屈足孤寒6年！
方媛超奢華行頭慶祝結婚週年紀念
婚後一直恩愛甜蜜的郭富城和方媛日前一同甜蜜慶祝結婚6週年。一家4口不但一起出遊，兩人亦撐抬腳慶祝。為了慶祝6週年，方媛隆重其事，打扮到靚一靚，一身行頭更總值至少超過63萬！光是耳環就是價值港幣$285,000，手鐲亦是Cartier的產品，價值港幣$350,000，名副其實嘅「天王嫂」。
方媛作風貼地樸素 郭富城被屈足孤寒6年
方媛婚後作風一直非常貼地樸素，不但撘經濟艙出遊，又會帶愛女到茶餐廳吃飯，就連化妝品都用不足港幣$200的平價護膚品，平時出海遊玩的時候亦會身穿淘寶貨，毫無天王嫂架子。不過方媛如此樸素，就搞到外界一直都穿郭富城對愛妻孤寒小氣，好彩今次方媛以超富貴行頭高調放閃，先成功一掃郭富城孤寒傳聞。
方媛曾被罵寒酸 一句霸氣反擊
去年方媛曾經在社交平台上表示看中2022年當時新款Dior Book Tote，但因為糾結應該買什麼顏色，所以最後在個人社交平台上詢問網民意見。不料竟被一眾網民串方媛十分寒酸，貴為天王嫂竟然在買手袋的時候左思右想。
方媛最後大方回應表示：「是啊，一般我糾結選顏色，他都會叫我全部買，但是這個款還是算了，一個夠了。」 對此不少網民都大讚方媛大方得體兼勤儉持家，相當有天王嫂風範！
方媛屢惹外界批評 郭富城多次高調護妻
方媛身為天王嫂，婚後的一舉一動都受到外界的關注，因此亦惹上不少是非。早前方媛就被指在婚前被指參加天王嫂訓練營，接受一連串釣金龜的課程。當時郭富城在出席活動的時候，不但力斥造謠的人不負責任，更霸氣回應表示：「自己作為丈夫當然會支持她」。
有一次，方媛在社交平台曬出自己跳舞的視頻後，又被網民嘲笑手腳不協調。愛妻號城城當然有為愛妻發聲，表示「其實佢跳完都有拍片俾過我睇，好老實佢拍片俾我睇做乜，咪又係想我睇，咁你都要俾返啲鼓勵佢㗎，唔係拍嚟做乜。佢梗係Very Good啦！」
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