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方媛超奢華行頭慶祝結婚週年紀念 郭富城被屈足孤寒6年！

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郭富城與方媛結婚後一直非常甜蜜，貴為天王嫂的方媛婚後一直作風樸素，搞到時不時傳出郭富城對方媛小氣孤寒的傳聞。不過，早前方媛出動高達63萬超奢華行頭慶祝兩人結婚6週年，一掃6年來郭富城孤寒傳聞！

方媛超奢華行頭慶祝結婚週年紀念

婚後一直恩愛甜蜜的郭富城和方媛日前一同甜蜜慶祝結婚6週年。一家4口不但一起出遊，兩人亦撐抬腳慶祝。為了慶祝6週年，方媛隆重其事，打扮到靚一靚，一身行頭更總值至少超過63萬！光是耳環就是價值港幣$285,000，手鐲亦是Cartier的產品，價值港幣$350,000，名副其實嘅「天王嫂」。

方媛 郭富城和方媛早前齊齊慶祝結婚6週年，方媛當晚更打扮到靚一靚，一身行頭更總值至少超過63萬！
郭富城和方媛早前齊齊慶祝結婚6週年，方媛當晚更打扮到靚一靚，一身行頭更總值至少超過63萬！（圖片來源：微博@方媛Moka）

方媛作風貼地樸素 郭富城被屈足孤寒6年

方媛婚後作風一直非常貼地樸素，不但撘經濟艙出遊，又會帶愛女到茶餐廳吃飯，就連化妝品都用不足港幣$200的平價護膚品，平時出海遊玩的時候亦會身穿淘寶貨，毫無天王嫂架子。不過方媛如此樸素，就搞到外界一直都穿郭富城對愛妻孤寒小氣，好彩今次方媛以超富貴行頭高調放閃，先成功一掃郭富城孤寒傳聞。

方媛 早前女女4歲生日，郭富城都只係帶一家到澳門旅行，被網民狠批寒酸。
早前女女4歲生日，郭富城都只係帶一家到澳門旅行，被網民狠批寒酸。（圖片來源：微博@方媛Moka）
方媛 方嫂身穿的車厘子圖案小背心，在內地網店有售，網民力撐天王嫂穿的或是正貨。
方嫂身穿的車厘子圖案小背心，在內地網店有售，網民力撐天王嫂穿的或是正貨。（圖片來源：[email protected]
方媛 天王嫂同款的小背心，在內地網店標價189元人民幣，約222港元。
天王嫂同款的小背心，在內地網店標價189元人民幣，約222港元。（圖片來源：網上截圖）
方媛上月8日上載身穿的黑色公主袖連身裙的自拍照，網民發現內地網店只售約百多元。
方媛上月8日上載身穿的黑色公主袖連身裙的自拍照，網民發現內地網店只售約百多元。（圖片來源： [email protected]
方媛同款公主裙，內地網店只售約111港元。
方媛同款公主裙，內地網店只售約111港元。（圖片來源：網上截圖）
方媛 Moka去年帶囡囡搭飛機探郭富城，網民留意到她三母女坐的是經濟艙。
Moka去年帶囡囡搭飛機探郭富城，網民留意到她三母女坐的是經濟艙。（圖片來源：微博@方媛Moka）
方媛 早前Moka在微博分享湊女日誌，原來她們去了茶餐廳食常餐。
早前Moka在微博分享湊女日誌，原來她們去了茶餐廳食常餐。（圖片來源：微博@方媛Moka）

方媛曾被罵寒酸 一句霸氣反擊

去年方媛曾經在社交平台上表示看中2022年當時新款Dior Book Tote，但因為糾結應該買什麼顏色，所以最後在個人社交平台上詢問網民意見。不料竟被一眾網民串方媛十分寒酸，貴為天王嫂竟然在買手袋的時候左思右想。

郭富城 方媛曾經在社交平台上表示看中價值港幣$24,000的2022年新款Dior Book Tote
方媛曾經在社交平台上表示看中價值港幣$24,000的2022年新款Dior Book Tote（圖片來源：小紅書@方媛Moka）
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（圖片來源：小紅書@方媛Moka）

方媛最後大方回應表示：「是啊，一般我糾結選顏色，他都會叫我全部買，但是這個款還是算了，一個夠了。」 對此不少網民都大讚方媛大方得體兼勤儉持家，相當有天王嫂風範！

郭富城 方媛最後一句霸氣回覆網民！
方媛最後一句霸氣回覆網民！（圖片來源：小紅書@方媛Moka）

方媛屢惹外界批評 郭富城多次高調護妻

方媛身為天王嫂，婚後的一舉一動都受到外界的關注，因此亦惹上不少是非。早前方媛就被指在婚前被指參加天王嫂訓練營，接受一連串釣金龜的課程。當時郭富城在出席活動的時候，不但力斥造謠的人不負責任，更霸氣回應表示：「自己作為丈夫當然會支持她」。

郭富城 每當方媛惹上是非，城城都會挺身而出，支持太太。
每當方媛惹上是非，城城都會挺身而出，支持太太。（圖片來源：微博@方媛Moka）

有一次，方媛在社交平台曬出自己跳舞的視頻後，又被網民嘲笑手腳不協調。愛妻號城城當然有為愛妻發聲，表示「其實佢跳完都有拍片俾過我睇，好老實佢拍片俾我睇做乜，咪又係想我睇，咁你都要俾返啲鼓勵佢㗎，唔係拍嚟做乜。佢梗係Very Good啦！」

郭富城 方媛早前在社交平台上曬出跳舞視頻
方媛早前在社交平台上曬出跳舞視頻（圖片來源：小紅書@方媛Moka）
郭富城 網民紛紛留言批評方媛手腳不協調！
網民紛紛留言批評方媛手腳不協調！（圖片來源：小紅書@方媛Moka）

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、微博@方媛Moka

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