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郭富城貼相為老婆慶生 網民踢爆為舊照 揭方媛上月帶女出走上海

東方新地 - 娛聞

郭富城結婚生女後修心養性，被指變成寵妻女狂，日前方媛生日，他在社交網放閃，晒出夫妻恩愛合照賀老婆方媛34歲生日，卻被踢爆原來是去年的舊相，因為上月方媛帶兩個女返咗上海，而郭富城就受疫情影響，取消去泰國拍外景，獨留香港守空屋的他惟有遙距愛的呼喚，夠晒情深！

撰文：東方新地 圖片：郭富城微博、方媛微博

郭富城高調傳情

郭富城與方媛愈愛愈高調，兩個女兒出世後反而放閃次數增加，日前郭富城趁方媛生日，在社交網貼上二人合照並寫上「老婆生日快樂。永遠愛你。」今時唔同往日，郭天王愛妻之情表露無遺，方媛亦回覆「好的，你的心我收到口咯！」甜到漏。

郭富城
郭富城在微博上載一張與方媛慶生的合照，祝老婆生日快樂。（圖片來源：郭富城微博）

方媛上月帶女出走上海 郭富城化身望妻石 貼舊照為老婆慶生

方媛上月帶女出走上海 郭富城化身望妻石 貼舊照為老婆慶生

被發現合照是去年舊相

郭富城上載恩愛合照後，有眼利網民發現原來是去年郭富城為方媛慶生時的舊照，跟住再踢爆原來夫婦二人天各一方，因為方媛上月已帶住兩個女返回老家上海，而郭富城就身在香港，所以才要透過社交網愛的呼喚老婆方媛，送上生日祝賀。

郭富城
有網民發現郭富城貼的合照與去年為方媛慶生時的衣著一模一樣。（圖片來源：方媛微博）
郭富城
上月方媛拍了一條Vlog直撃自己帶住兩個女飛返上海的情況。（圖片來源：方媛微博）
郭富城
上月方媛首次帶住兩個月出門搭飛機。（圖片來源：方媛微博）

拍《掃毒3》失預算

早前仍在雲南西雙版納趕拍電影《掃毒3》的郭富城，原來已悄悄返港，據知本來完成內地的拍攝工作，大隊要移師到泰國拍外景，不過因當地疫情突然變得嚴峻，行程被逼取消，而方媛早已計劃與女兒在上海過完暑假才返港，所以留下郭富城獨守空房。

郭富城上月仍在雲南西雙版納趕拍電影《掃毒3》，片中造型要留鬚。（圖片來源：郭富城微博）
郭富城上月仍在雲南西雙版納趕拍電影《掃毒3》，片中造型要留鬚。（圖片來源：郭富城微博）
郭富城近年不時帶方媛入馬場。（圖片來源：郭富城微博）
郭富城近年不時帶方媛入馬場。（圖片來源：郭富城微博）
婚後的郭富城被指變成寵妻狂。（圖片來源：郭富城微博）
婚後的郭富城被指變成寵妻狂。（圖片來源：郭富城微博）
身為KOL的方媛除了要打理自己的時裝生意，平時也會抽時間親力親為湊女。（圖片來源：方媛微博）
身為KOL的方媛除了要打理自己的時裝生意，平時也會抽時間親力親為湊女。（圖片來源：方媛微博）
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方媛上月飛上海後要在酒店進行隔離，為了keep住好身材，她每日都堅持在酒店房內做運動，完美示範如何湊女都可以做靚媽。（圖片來源：方媛微博）

方媛幸福少奶奶

得天王郭富城錫到燶，33歲生了兩個女的方媛（Moka）已不甘心只做幸福少奶奶，自前年開Vlog做網紅勁吸過百萬粉絲，方媛為了吸引更多粉絲，不時拉埋女兒及城城入鏡，近月更有意無意在家中拍Vlog，話就話同粉絲分享扮靚心得，其實主要目的係想晒……

方媛
方媛趁520又在社交網放閃，不過就被指P圖P得太過份，搞到老公郭富城變成尖面小鮮肉。
方媛
方媛早前拍了一個Vlog，話要帶大家去睇佢個健身室，不過出發前不忘在家中的平台花園講對白，其花園有長枱有椅，仲放滿盤栽。
方媛
聖誕節更會在平台花園放一棵巨型聖誕樹，非常有氣氛。

方媛帶大家遊花園

方媛母憑女貴，經常在社交網晒幸福，除了宣示天王嫂地位不可動搖，更公開話畀大家知她有自己的事業，靠自己做網紅亦大受歡迎。雖然近月方媛不時在家拍Vlog，有意無意公開城堡愛巢的面貌，不過她亦不敢太過份，取景的範圍主要都是平台花園及洗手間。

方媛
方媛最愛帶粉絲遊花園，平時她亦會悉心打理花園，買入顏色鮮艷的花卉去裝飾。
方媛
城堡位於大坑半山，維港景色一覽無遺，去年除夕夜方媛在社交網表示在家迎接新的一年。

方緩晒名牌兼晒豪宅

有「天王嫂」光環加持，方媛近年的地位持續上升，由寂寂無名的淘寶網紅成功躋身上流圈，有面有錢的她不忘保持曝光率並宣示天王嫂地位，近年頻頻在社交平台出po，除了晒名牌晒靚樣，更不忘拉女兒老公入鏡吸粉，成功晒命兼晒豪宅。

方媛
方媛近年有投資時裝網店，早前她在家拍了一個介紹自己衣著配搭的Vlog。

方媛愛分享時裝美容心得

方媛近年繼續做網紅，不時拍片介紹自己用的美容產品、名牌時裝，不少片都身處應該是衣帽間或主人房套廁的地方拍攝，而且從不會被兩個女兒亂入，方媛自己set機自拍。此外，城堡設有一個非常大的按摩浴缸，方媛不時在浴缸內拍Vlog，目測浴缸面積不小，可容納城城一家四口齊浸浴。

方媛
方媛早前教大家set頭，更拍下家中浴室的布置，有一對馬騮仔公仔坐在浴缸邊，好可愛。
方媛
方媛在按摩浴缸內介紹自己用的沐浴露。

城堡似足六星級酒店

城城非常識享受，城堡早年曾花幾百萬裝修，而方媛早前一個分享時裝配搭的Vlog，見她不停換衫襯出多個造型，取景之地似是衣帽間的位置，牆身及地下全以米色雲石鋪設，感覺似足六星級酒店。

方媛
日前一個教化妝的Vlog，方媛又整個人坐入按摩浴缸拍攝。
方媛
另一個角度可看到城堡內其中一個洗手間設有兩個洗手盤，好方便唔使爭。

方媛公開睡前樣

身為兩女之母，方媛亦有抽時間與囡囡共處，她在社交網表示大女好黐她，就連瞓覺都黐到實，更不介意公開自己的床照及素顏真面目，不過一睇就知道有經過P圖修飾。

方媛
方媛攬住囡囡一齊瞓覺，房間同樣以米白色為主。
方媛
方媛坐在淺灰色長梳化上，連咕𠱸亦襯晒色。

天台設備齊全

城城成為人父後，城堡亦進行了大規模的改動，讓兩個囡囡都有更多活動空間。

方媛
城堡天台更建有一個私家籃球場。
方媛
天台另一邊設有私人泳池，方媛閒時便和囡囡一齊游水！
方媛
女兒的房間充滿童話色彩。
方媛
方媛曾在家中自製家庭影棚，放有多個粉色系氣球、還有一張黃色椅子，布置充滿童真。
方媛
天台地方寬敞，可放置大型兒童彈床，綠色的彈床以青蛙做主角。

城城天台平台玩晒

城堡位於大坑半山嘉園，城城所住 的頂樓連天台坐擁無敵靚景，為方便岳母長駐香港湊孫，早年更在一樓添置多一個連平台花園的單位。

方媛坐入按摩浴缸拍Vlog 大坑城堡裝修極盡奢華

為生仔擺風水陣

城城多年來都在家中天台布風水局，之前放了九條青龍、四大天王及兩隻瑞獸，吳佩孚師傅表示此布局既旺丁又旺事業，因為九這個數字對中國人來說是好有利，龍生九子，有利生仔。而青龍本身主貴人，正所謂九五至尊，對其事業都好有 利。四大天王則是佛教護法神，有護衞利宅的作用，可以保護屋企人。

舊陣

方媛坐入按摩浴缸拍Vlog 大坑城堡裝修極盡奢華

生完大女後，本刊記者發現城城 的風水陣有變，青龍已換成金龍，吳佩孚說：「這陣乃主力求丁求子，屋嘅左方為青龍方屬陽主男 丁，九龍陣乃納陽極之數，相傳龍生九子乃多子之聖獸主祥瑞，由法師重新置上開光嘅金龍法力會更 強，風水神獸每年開光或施法，會令其凶性效力更 好，城城好明顯係想生仔。」

新陣

方媛坐入按摩浴缸拍Vlog 大坑城堡裝修極盡奢華

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