郭富城貼相為老婆慶生 網民踢爆為舊照 揭方媛上月帶女出走上海
撰文：東方新地 圖片：郭富城微博、方媛微博
郭富城高調傳情
郭富城與方媛愈愛愈高調，兩個女兒出世後反而放閃次數增加，日前郭富城趁方媛生日，在社交網貼上二人合照並寫上「老婆生日快樂。永遠愛你。」今時唔同往日，郭天王愛妻之情表露無遺，方媛亦回覆「好的，你的心我收到口咯！」甜到漏。
被發現合照是去年舊相
郭富城上載恩愛合照後，有眼利網民發現原來是去年郭富城為方媛慶生時的舊照，跟住再踢爆原來夫婦二人天各一方，因為方媛上月已帶住兩個女返回老家上海，而郭富城就身在香港，所以才要透過社交網愛的呼喚老婆方媛，送上生日祝賀。
拍《掃毒3》失預算
早前仍在雲南西雙版納趕拍電影《掃毒3》的郭富城，原來已悄悄返港，據知本來完成內地的拍攝工作，大隊要移師到泰國拍外景，不過因當地疫情突然變得嚴峻，行程被逼取消，而方媛早已計劃與女兒在上海過完暑假才返港，所以留下郭富城獨守空房。
方媛幸福少奶奶
得天王郭富城錫到燶，33歲生了兩個女的方媛（Moka）已不甘心只做幸福少奶奶，自前年開Vlog做網紅勁吸過百萬粉絲，方媛為了吸引更多粉絲，不時拉埋女兒及城城入鏡，近月更有意無意在家中拍Vlog，話就話同粉絲分享扮靚心得，其實主要目的係想晒……
方媛帶大家遊花園
方媛母憑女貴，經常在社交網晒幸福，除了宣示天王嫂地位不可動搖，更公開話畀大家知她有自己的事業，靠自己做網紅亦大受歡迎。雖然近月方媛不時在家拍Vlog，有意無意公開城堡愛巢的面貌，不過她亦不敢太過份，取景的範圍主要都是平台花園及洗手間。
方緩晒名牌兼晒豪宅
有「天王嫂」光環加持，方媛近年的地位持續上升，由寂寂無名的淘寶網紅成功躋身上流圈，有面有錢的她不忘保持曝光率並宣示天王嫂地位，近年頻頻在社交平台出po，除了晒名牌晒靚樣，更不忘拉女兒老公入鏡吸粉，成功晒命兼晒豪宅。
方媛愛分享時裝美容心得
方媛近年繼續做網紅，不時拍片介紹自己用的美容產品、名牌時裝，不少片都身處應該是衣帽間或主人房套廁的地方拍攝，而且從不會被兩個女兒亂入，方媛自己set機自拍。此外，城堡設有一個非常大的按摩浴缸，方媛不時在浴缸內拍Vlog，目測浴缸面積不小，可容納城城一家四口齊浸浴。
城堡似足六星級酒店
城城非常識享受，城堡早年曾花幾百萬裝修，而方媛早前一個分享時裝配搭的Vlog，見她不停換衫襯出多個造型，取景之地似是衣帽間的位置，牆身及地下全以米色雲石鋪設，感覺似足六星級酒店。
方媛公開睡前樣
身為兩女之母，方媛亦有抽時間與囡囡共處，她在社交網表示大女好黐她，就連瞓覺都黐到實，更不介意公開自己的床照及素顏真面目，不過一睇就知道有經過P圖修飾。
天台設備齊全
城城成為人父後，城堡亦進行了大規模的改動，讓兩個囡囡都有更多活動空間。
城城天台平台玩晒
城堡位於大坑半山嘉園，城城所住 的頂樓連天台坐擁無敵靚景，為方便岳母長駐香港湊孫，早年更在一樓添置多一個連平台花園的單位。
為生仔擺風水陣
城城多年來都在家中天台布風水局，之前放了九條青龍、四大天王及兩隻瑞獸，吳佩孚師傅表示此布局既旺丁又旺事業，因為九這個數字對中國人來說是好有利，龍生九子，有利生仔。而青龍本身主貴人，正所謂九五至尊，對其事業都好有 利。四大天王則是佛教護法神，有護衞利宅的作用，可以保護屋企人。