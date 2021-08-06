郭富城貼相為老婆慶生 網民踢爆為舊照 揭方媛上月帶女出走上海

郭富城結婚生女後修心養性，被指變成寵妻女狂，日前方媛生日，他在社交網放閃，晒出夫妻恩愛合照賀老婆方媛34歲生日，卻被踢爆原來是去年的舊相，因為上月方媛帶兩個女返咗上海，而郭富城就受疫情影響，取消去泰國拍外景，獨留香港守空屋的他惟有遙距愛的呼喚，夠晒情深！

撰文：東方新地 圖片：郭富城微博、方媛微博