59歲郭富城再傳又做爸爸？老婆方媛近照肚凸凸疑懷第3胎 網民期待好消息
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59歲天王郭富城（Aaron）與37歲內地網紅方媛（Moka）於2017年結婚，育有兩女Chantelle（郭詠希）與Charlotte（郭詠萱），一家四口幸福美滿。郭富城向來寵妻，早前分享與方媛合照，慶祝結婚8周年。昨日母親節，郭富城不僅與太太方媛共度佳節，還與54歲的外母一同慶祝。不過有網民留意方媛腹部似乎有隆起跡象，疑似懷第3胎 ！
方媛感恩母愛偉大
方媛在母親節上載照片與感言，表達對母親的孝心與感恩之情。她寫道：「母親節快樂｜母愛真的很偉大，小時候媽媽護我長大，如今她幫我守護我的小世界。謝謝爸媽為我和孩子付出的一切！母親節快樂#母親節 #母愛的力量 #感恩父母」，展現對父母的深厚感情與對母愛的讚頌。
方媛母親正面曝光 只比女婿郭富城年輕4歲
方媛分享與母親的合照，方媽媽面容圓潤，五官精緻，擁有一雙大眼與小巧鼻嘴，笑容慈祥，散發福相。雖然照片使用了濾鏡，但她與方媛的相似度極高，宛如姐妹，令人難以相信年齡差距，網友紛紛讚歎方媽媽保養得宜。
方媛腹部隆起引猜測網民期待好消息
照片中雖未見郭富城身影，但一張兩女親吻方媛面頰的照片中，一隻左手輕撫方媛頭部，疑似郭富城的「隔空示愛」。兩女孝心滿滿，親手製作珠飾並附上母親節快樂卡片送給媽媽。然而，一張方媛雙手捧面的照片顯示其腹部略有隆起，引發網友熱議，質疑她是否懷有第三胎。方媛未有回應或否認，傳言於小紅書迅速蔓延，網民都十分期待有好消息公布！
圖片來源：IG@mokafy資料或影片來源：原文刊於新假期