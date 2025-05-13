59歲郭富城再傳又做爸爸？老婆方媛近照肚凸凸疑懷第3胎 網民期待好消息

59歲天王郭富城（Aaron）與37歲內地網紅方媛（Moka）於2017年結婚，育有兩女Chantelle（郭詠希）與Charlotte（郭詠萱），一家四口幸福美滿。郭富城向來寵妻，早前分享與方媛合照，慶祝結婚8周年。昨日母親節，郭富城不僅與太太方媛共度佳節，還與54歲的外母一同慶祝。不過有網民留意方媛腹部似乎有隆起跡象，疑似懷第3胎 ！