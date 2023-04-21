57歲天王郭富城型到開巷！不老樣貌撼嬴鮮肉成網民焦點（附城城個人專訪）

郭富城向來都係城中靚佬，出道至今都好似食咗防腐劑，就算踏入57歲，點變都咁charm！自城城同老婆方媛 (Moka) 2017年4月18日香港擺酒結婚之後，一直sweet到漏，更育有一對女兒，家庭美滿幸福！轉眼兩人結婚六載，前晚（19日）方媛就po咗同老公郭富城慶祝結婚6周年的合照，結果城城不老的帥臉就成為焦點，唔少人狂讚「好掂」、「唔講以為得30歲！」