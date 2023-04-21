57歲天王郭富城型到開巷！不老樣貌撼嬴鮮肉成網民焦點（附城城個人專訪）
57歲天王郭富城型到開巷
前晚（19日）方媛就po咗同老公郭富城慶祝結婚6周年的合照，寫道：「6周年快樂！」相中兩人在米芝蓮一星法國菜餐廳嘆盡燭光晚餐，方媛對住英氣嘅郭富城有如小鳥依人，忍唔住對鏡頭飛吻，愛火四濺！
除咗高調放閃外，城城不老的帥臉成為咗網民焦點， 眾人紛紛指：「到底點可以Keep到咁？」、「太誇張」、「好掂」、「唔講以為得30歲！」睇嚟郭富城逆齡生長嘅樣貌，愈老愈堅，媲美一眾小鮮肉，仲有一份Man嘅魅力，即睇兩人放閃靚相：
郭富城個人專訪放送（轉載自：Madame Figaro HK ）
郭富城是一個不重複自己的人，他用年月去累積經驗，追求細節 :「工作上我還有很多理想，尋找的寶藏就是我未試過的新事物，好想在音樂及電影上去突破自己， 我相信仍然有很多空間。」很多人以為成功會有一條公式，做一些以為有市場價值的東西，然後大量無限次複製，最後卻弄巧反拙，被所謂的潮流淹沒。Aaron恰恰相反，入行多年來，一直具備探險家的特質，喜歡創新，更坦言自己不是很需要安全感的人，就是擁有這種向難度挑戰的精神，讓他成就無數個亮眼時刻。在圈中，Aaron更是出名身體力行，支持電影行業，特別是扶持新晉導演，更是不遺餘力。對於作為演員，更是一名「演痴」，於每個角色裏不斷磨礪內心，專注用心從未停歇。現階段的Aaron活得隨心自在，不疾不徐，淬鍊心中寶藏。
說易行難，舞台經驗豐富的Aaron，如何做到不重複自己呢 ? 在演藝圈生存，說白一點，更像投入一個尋寶旅程，想得到的寶藏是甚麼?因為可能各有定義，但當你決定了出發，就必須有破釜沉舟的決心，在Aaron心目中，對尋寶精神有這樣看法 :「一定要有歷險、挑戰的膽色，最重要是不可輕言放棄，如你最後想得到那份寶物，一定要付出很大努力，過程中需要多番摸索，或者有很多難關要過渡才能成功，不論怎艱苦，仍然咬緊牙關去堅持，才有機會尋得寶藏。」有說堅持比努力可怕，相信套用在Aaron身上，絕對非常恰切。
人格魅力由心而發
訪問前，筆者會對這位舞台皇者，有很多假設想像，他真人會流露出霸氣嗎 ? 或是對所有人都有極高要求 ? 接觸過後，發現Aaron在現場是個跳脫寶寶，在現場等候的時候，友善率性地做出有趣表情，逗工作人員笑，更會隨心哼起歌來，非常親切，令所有人都感到愉快。加上大自然擁有神奇的力量，當日大夥兒在綠悠悠的草地拍攝，配合溫暖富秋意的陽光及藍天，大家的心情都非常開懷。筆者心底裏更覺得，天王不愧是天王，其人格魅力是由心而發的。Aaron 是個很願意分享感受的藝人，他認為人生經驗是最寶貴的，他亦大方地分享，他坦言：「人生要經過很多努力，很多的失敗、挫折，才可以一步一步達到你心中所盼求。做任何工作也好，最重要有心、要堅持，累積歷煉，用心做好，才有機會打動觀眾，如果最後能得到大眾認同、接受的話，那就要好好珍惜！」
一直相信，際遇是加速人成長的催化劑，如過於順遂，也不一定能攀上頂峰，看到雲海絕景？Aaron也不諱言，人需要從錯誤中成長 :「我覺得成長需要很多磨練，必須累積經驗再學懂修正，沒有人可以幫你，一定要靠自己，每個人的經歷都不一樣，甚至要從失敗中成長，才不會再犯錯，甚或才有機會慢慢面向成功！」這概念亦可套用在演戲上，所謂人貴自知，勇對未知：「當我接到新角色，就要盡力將以往做過的舊角色排走，告訴自己這是另一個挑戰，要憑自己對創作的了解及經驗，再創造一個不一樣的角色，我希望發掘一個連我自己都未曾見過的自己，過程中也許有不少跌跌碰碰，就是這樣，才能到達心中寶藏。」
愈難愈想去挑戰
曾有段時間，Aaron在演戲上遇到樽頸，有揮之不去的偶像包袱，直至2005年憑《三岔口》奪得台灣電影金馬獎最佳男主角，脫胎換骨。他一直很感謝讓他開竅的伯樂恩人，就是著名美術指導張叔平先生，「他幫我放下了偶像包袱，令我開竅，當時我覺得自己歌手的身份是比較重，裝扮造型上都偏向舞台感，不自覺地偏好工整和自我，直至遇上張叔平，他將我在電影中塑造了另一個形象，完全放低了包袱，呈現一個放鬆的狀態，去演繹真真實實的人物，令我很自然地投入角色。其後很多導演也幫助過我，如《父子》導演譚家明，他讓我明白到要從電影中找到細節，透過演出表現出來，這樣角色才有質感。後來拍攝《西遊記》 演孫悟空，是我拍戲過程最辛苦的一部電影，特技化妝之苦，真的不為外人道，簡直是意志極限的挑戰，完成拍攝後，我覺得之後都沒甚麽拍攝可難倒我了。」將自己的內心昇華，像破繭而出，是演戲的重要歷程。
Aaron的演技派實力慢慢奠定，成為票房口碑保證。先憑《三岔口》、《父子》連庒贏得金馬影帝獎譽，再憑翁子光執導的《踏血尋梅》讓他首奪香港電影金像獎最佳男主角獎，演技實力，毋庸置疑。演戲上不斷挑戰不同角色，Aaron覺得自己的性格具備探險家的特質嗎 ?「肯定有， 我喜歡不斷挑戰自己，我不喜歡處於安穩的狀態，也不需要很多安全感的人，我會嘗試很多未接觸過的工作，愈難我愈想去挑戰，無論是音樂或是電影舞台，都盡量不重複以往做過的，可能就是有着探險家精神。」
廣闊的天空從來沒有界限，無邊無際，同樣人類的潛能亦是無限，在Aaron工作上探險的旅程，亦同樣寬大壯濶。如在演唱會的舞台上，Aaron一直不斷挑戰自己的體能極限，曾有不少「賣命演出」，在沒有威也的情況下，在舞台上跳彈床表演歌舞，還有於450° 旋轉舞台傾側跳舞等，今天說來他也佩服自己的勇氣：「回想起都很危險的，但當時就是想去試。」近年大眾都非常關注演唱會的安全問題，經驗豐富的Aaron，也曾試過於表演過程中受傷，但為了追夢，仍然無悔，他淡定自若的說：「有次在外地表演，跳彈床時太心急，想跟回音樂拍子，結果跳下來時，角度偏差，不小心令前十字韌帶撕裂，更讓我明白做任何表演都不可太心急。後來拍戲，更令前十字韌帶完全斷裂，要做手術醫治，幸好也是復原了。這是我為了追求夢想而受過最重的傷，但我沒有後悔，仍然盡力完成演出。但累積了經驗，往後對任何表演的安全排練，會加倍的注意。」出色的探險家就有這種瞻前顧後的特質，會細意檢視，再向前邁進！
對「寶藏」的定義是……
訪問的後半段，我們也談到Aaron的家庭、 太太及兩個可愛女兒，他也不自覺地流露出慈父表情，總是甜笑，他坦言現在的生活很開心和充實，有了家庭後，人也更加沉穩。現階段他最珍惜的「寶藏」又會是家庭嗎？Aaron帶笑而堅定地說：「工作與家庭，同樣重要，不可分開，也是我的選擇。人生到了不同階段，心智成熟了，我選擇組織家庭，有兩個女兒， 一個5歲，一個3歲半。對我來說，人生會比較圓滿，家庭的快樂，沒有其他事情可以代替，照顧家庭要給予很多愛及時間，成為一個丈夫、一個爸爸，是我以往未做過的，現在真真正正在生活中實踐。」Aaron表示，看到兩個女兒開心的一舉一動，彷彿也看到自己童年的成長回憶，很像「餅印」:「我做不到她們擁有的童真，但她們能帶給我天真無邪的感覺，有時辛苦工作過後，她們走過來抱抱我、錫我的面、挨在我身上，那是特別的暖心。 」
近年保護環境成為球大趨勢，一向支持環保的Aaron，對於關心地球、承傳給下一代，也甚有看法：「我一直都很支持環保，我們生活在這地球上，不能這麼自私，要為我們的將來、為地球、為我們的下一代、再下一代着想。如果大家都能積極地出一分力保護環境，這地球一定會更健康一些吧！」Aaron也分享了作為爸爸，身教的責任更是重要：「最主要和小朋友分享，教導他們不要亂拋東西入海，要珍惜食物，而我喜歡喝咖啡，買咖啡時會叫我助手放在環保杯內，杯子可以循環再用，或是外出吃飯，吃不完可拿回家，下一餐可以再吃，還有不要浪費食水，洗菜後可用來淋花，如果沒有人在家便要熄冷氣，行出房外便熄燈，這些都是環保的生活習慣，要慢慢訓練小朋友，讓他們知道環保這回事，大人的環保意識要更強，把這些訊息和小朋友生活過程中，去感染 她們，把信念傳承下去。」Aaron更笑稱當了爸爸要很有耐性，也是訓練自己：「以往工作是工作人員對我很有耐性，現在我回到家，換 上是我要很有耐性，做爸爸應該是這樣。」說時帶着甘之如飴的笑容。
電影靜候映期 樂於和新晉導演合作
這兩年因疫情關係，Aaron看似在幕前少了曝光，其實他一直都沒有停下腳步，疫情期間也拍攝了多部作品，只是延期上映，他笑說唯有養精蓄銳，靜待時機：「例如《風再起時》、 《斷網》，兩套完全不同風格，我也很喜歡， 還有《臨時械劫》首次擔演大賊，飾演卧底探員的《掃毒 3》，也希望陸續排得映期。」電影也講求承傳，Aaron從不抗拒與新導演合作，一直非常樂意提攜後輩，望能擦出新火花：「未來的日子有很多機會和新導演合作，因為他們很有想法，沒有太大包袱，我也沒有包袱，可以大家一同去尋找心中的寶藏，大家同心去發掘電影精妙之處是開心的，過程中能看到他們的創新和思維，透過他們的想法，再用我的經驗去配合他們，協助他們，相信會有不錯的發現。」
疫情對Aaron的影響，原來也有積極意義，讓他多了時間發展新技能：「我近年喜歡寫書法及繪畫，寫書法都有一年多，畫畫是最近才真正開始。因為疫情關係，多了時間在家中，便能靜心地發展興趣，書法像是我另一個藝術舞台，將我思維、情感投放在白紙上，找到很大的快樂。」聽後，更認同Aaron是文武雙全的超級藝人，細聽他的分享，原來跳舞、電影的舞台與書法的世界有點類似，沒有固定的模式，沒有特定字體要去模仿，可以自由創作，找出自己的風格：「創作不能刻意，要放鬆，要隨心，正正像演戲的心態一樣，令我最得著的是，寫書法時，腦海不能想太多，只需將情感簡簡單單地投放出來，自然寫得漂亮，我老師經常鼓勵我。」他的書法老師更說Aaron比同期學習者的進度快5年，這也許與他一直也從事藝術工作有關，藝人肯定是情感豐富之人：「書法是黑白，畫畫則是色彩繽紛，頗能呈現內心的狀況，我仍在學習摸索階段，平時工作已很動態，因此需要另一個靜態的空間去抒發情感，這是有很滿足感的。」
方太愛鑽飾
年尾將至，Aaron今年聖誕節預計會在香港度過。 一向喜歡哄女兒的他，近年更化身聖誕老人，你能想像，世界上有如此靚仔的聖誕老人嗎? 「我很喜歡聖誕節，氣氛很warm，很浪漫，近年我都會扮聖誕老人去哄囡囡開心，戴假髮、裝大肚腩，等她們認不到我，然後派禮物，是一種與小朋友互動的快樂，我還想帶她們去看燈飾，一家人拍些照片。」Aaron臉上說時也掛着甜甜的笑容。問到聖誕節日會為太太準備一些驚喜禮物嗎 ? Aaron也是有備而來答道 :
「都會選鑽石首飾，有時一起逛街，看到她也會在看鑽飾，作為丈夫的都會比較了解太太，加上鑽石也是很保值，女士戴上很優雅，能突顯個性，所以都會買鑽飾給太太。」作為細心的丈夫，選首飾給太太有甚麼原則 ?「我會看場合，不同場合有不同的選擇，比如出席派對穿着晚裝，可以佩戴一條優雅的鑽石項鏈，而平日上街吃飯就可以佩戴一些鑽飾耳環或手鏈，也是適合的。」太太收到禮物，女兒們會不會都嚷着要呢 ? 出名寵女兒的Aaron則認為小朋友不需要太名貴的禮物：「不要讓她們那麽容易得到，於適合時間才去獎勵，雖然現在我有能力給她們安穩的生活，即使她們嚷着要禮物，我也不一定買貴重禮物給她們，我可能用薯條、雪糕來哄她們，或是生日時，才考慮送一些簡單的小首飾。況且她們很乖，我送甚麼給她們都是滿心歡喜，不是追求物質的孩子。」
由歌手、演員、丈夫到爸爸，問到Aaron最享受哪個角色及崗位 ? 他很堅定的說：「演戲時，是飾演另一個人，那不是真正的我，音樂上比較靠近自己，但都是一種工作，當回到家中，放低所有的東西，能陪着小朋友成長、學習，與她們溝通、分享，是其他事情無法代替的，不過工作與家庭，我同樣珍惜！看着孩子成長，最重要是她們健健康康，只要她們快樂，我的快樂也由心而出。」當提起女兒會繪畫送給他，幸福的神情不言而喻。
堅毅、自信、勇於嚐試、敢於冒險、不斷尋求理想的Aaron，是一位真正的人生探險家， 相信更多的寶藏，有待他去發掘和珍藏。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、林宥嘉、方皓玟、Twins、鄭秀文；舞台劇方面更有《大離婚日》！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！