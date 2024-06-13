郭富城全家出海狂影靚相 兩女遺傳方媛一優點獲網民勁讚

郭富城近日宣布其紅館個唱將加開至13場，這是他時隔8年後再次於紅館舉行演唱會，他表示現在身份已有所轉變，成為一位有家室的人。端午節當天，郭富城就同太太方媛（Moka）及兩位囡囡一同出海，享受端午節的時光。

