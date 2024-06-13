郭富城全家出海狂影靚相 兩女遺傳方媛一優點獲網民勁讚
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郭富城近日宣布其紅館個唱將加開至13場，這是他時隔8年後再次於紅館舉行演唱會，他表示現在身份已有所轉變，成為一位有家室的人。端午節當天，郭富城就同太太方媛（Moka）及兩位囡囡一同出海，享受端午節的時光。
郭富城攜全家出海 方媛著連身裙大騷美腿
方媛在社交平台分享了一系列全家出海的靚相，照片中可以看到，Moka穿著粉紅色連身裙，搭配名牌拖鞋，展示了她的美腿，但她的打扮相當保守，沒有泳裝照。
方媽同行為女兒操刀影靚相
方媛透露，這次端午節全家一起出海，同行的還有她的母親，其中她的多張單人靚相，就是由她母親操刀拍攝，網民都紛紛指：「可見城城與外家相處不錯。」
囡囡獲讚繼承方媛白皙肌膚
網民們對於郭富城的兩個女兒也表達出高度的興趣，認為兩姐妹愈來愈似雙胞胎，令人幾乎分不清誰是姐姐誰是妹妹，網民更勁讚兩位囡囡都遺傳了方媛的白皙皮膚，全家都擁有超高顏值基因。
郭富城努力平衡工作與家庭
郭富城坦言，由於需要籌備即將到來的個唱，這個暑假他無法時常陪伴女兒們，但他已經安排好每星期至少會與她們見面一次，並希望女兒都可以學習到他對待工作的認真態度。
撰文：東方新地圖片來源：IG@aaronkwokxx、微博@方媛Moka