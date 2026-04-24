郭富城結婚9周年禮物被爆僅值$300！被轟「孤寒又老土」 方媛5字親解真相

天王郭富城（城城）與老婆方媛（Moka）的愛情故事一向是全城焦點，兩人日前先慶祝完結婚9周年，甜蜜放閃羨煞旁人。不過，城城送出的紀念禮物竟然被爆出價錢極度「貼地」，與其天王級身家形成強烈反差，瞬間引爆網絡熱議，被網民嘲諷品味「老土」兼太孤寒！正當大家議論紛紛之際，事件竟然出現驚人反轉，真相曝光後令不少人跌破眼鏡！