郭富城結婚9周年禮物被爆僅值$300！被轟「孤寒又老土」 方媛5字親解真相
郭富城方媛高調放閃賀9周年
現年60歲的郭富城與年輕22歲的方媛自2017年結婚後，育有三名可愛女兒，一家五口生活幸福美滿。在4月18日結婚9周年這個大日子，兩人亦唔例外在社交平台高調放閃，方媛感性寫道：「老公，結婚九周年快樂！時光為證，平凡的日子裏，有你便是最好的時光」。城城亦同步出post，更比出「九」字手勢，甜蜜回應：「親愛的老婆 #mokafy 結婚九周年快樂。長長久久、幸福美滿。」字裏行間滿瀉幸福感，閃到大家眼都盲！
水晶禮物被爆僅值三百蚊
在兩人分享的相片中，一對印有結婚相的水晶擺設成為全場焦點。其中一件心型水晶座印有「執子之手 與子偕老」，另一件方形水晶則寫上「願歲月可回首 且以深情共白頭」，仲識發光兼有藍牙功能。點知有商家竟然喺網上「領功」，自爆呢份禮物係出自佢哋手筆，更大爆心型款僅售288人民幣（約330港元），方形款則為388人民幣（約445港元），兩件折扣後總價僅約600人民幣（約688港元），價錢非常親民！
網民狠批禮物老土兼孤寒
天王送禮竟然只係幾百蚊貨仔？消息一出，網民即刻「花生mode」全開！唔少網民忍唔住大肆批評，嘲笑呢份禮物嘅審美非常過時，直指似「90年代精品店爆款」，完全唔符合城城嘅天王身份。有人更狠批：「天王也太精打細算了吧？」、「身家億億聲，送份咁嘅禮物有啲孤寒喎」，認為以城城的財力，送出如此平價的禮物實在令人大跌眼鏡，與天王身份格格不入。
方媛親自解畫平反獲力撐
正當網民為城城嘅「孤寒」行為議論不休之際，事件竟然出現戲劇性反轉！有眼利網民發現，方媛親自喺留言區回覆，原來呢份充滿心思嘅水晶擺設，根本唔係城城送，而係佢送俾老公嘅禮物！真相大白後，風向即刻一百八十度轉變，大批網民轉為力撐，大讚「物輕情義重」、「呢啲先係踏實過日子嘅表現」、「心意最重要，價錢唔係重點」，認為這份禮物雖然唔貴重，但充滿愛意，反而更顯真誠。