郭富城興奮報喜認太太方媛佗B：好願意接受呢份禮物！
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59歲天王郭富城（Aaron）與37歲內地網紅方媛（Moka）於2017年結婚，育有兩女Chantelle（郭詠希）與Charlotte（郭詠萱），一家四口幸福美滿。郭富城於今日出席電影《無名指》的特別場次，並在活動中透露了他即將再次成為父親的喜訊。
郭富城興奮報喜認太太佗B
在九龍圓方舉行的《無名指》神祕優先場中，郭富城與許恩怡一同出席。在父親節這天，他開心地分享了自己再次成為父親的消息。郭富城開心地說：「父親節快樂，又做父親囉！」
他興奮表示：「又再次做daddy，一直都覺得係天賜禮物，我好鍾意屋企熱鬧，就算多一個小朋友，我都好開心接受呢份禮物，衷心多謝上天畀我呢個恩賜。」
對於今次懷孕是否計劃之內，郭富城保持神秘，笑言一切隨緣，順其自然。他透露，家中兩個女兒對於即將迎接新成員感到非常興奮，已經迫不及待想同新手足見面。問到胎兒性別，郭富城選擇賣關子，只表示無論係男定女都一樣開心，充滿期待迎接新生命嘅到來。
方媛感恩母愛偉大
方媛早前在母親節上載照片與感言，表達對母親的孝心與感恩之情。她寫道：「母親節快樂｜母愛真的很偉大，小時候媽媽護我長大，如今她幫我守護我的小世界。謝謝爸媽為我和孩子付出的一切！母親節快樂#母親節 #母愛的力量 #感恩父母」，展現對父母的深厚感情與對母愛的讚頌。
方媛分享與母親的合照，方媽媽面容圓潤，五官精緻，擁有一雙大眼與小巧鼻嘴，笑容慈祥，散發福相。雖然照片使用了濾鏡，但她與方媛的相似度極高，宛如姐妹，令人難以相信年齡差距，網友紛紛讚歎方媽媽保養得宜。
方媛腹部隆起引猜測網民期待好消息
照片中雖未見郭富城身影，但一張兩女親吻方媛面頰的照片中，一隻左手輕撫方媛頭部，疑似郭富城的「隔空示愛」。兩女孝心滿滿，親手製作珠飾並附上母親節快樂卡片送給媽媽。然而，一張方媛雙手捧面的照片顯示其腹部略有隆起，引發網友熱議，質疑她是否懷有第三胎。方媛未有回應或否認，傳言於小紅書迅速蔓延，網民都十分期待有好消息公布！
圖片來源：IG@mokafy資料或影片來源：原文刊於新假期