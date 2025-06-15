郭富城興奮報喜認太太方媛佗B：好願意接受呢份禮物！

59歲天王郭富城（Aaron）與37歲內地網紅方媛（Moka）於2017年結婚，育有兩女Chantelle（郭詠希）與Charlotte（郭詠萱），一家四口幸福美滿。郭富城於今日出席電影《無名指》的特別場次，並在活動中透露了他即將再次成為父親的喜訊。