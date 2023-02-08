風再起時｜郭富城被迫摑梁朝偉 狂練新舞步受傷！
35年前曾合作無綫處境喜劇《都市方程式》
《風再起時》是郭富城和梁朝偉首次在電影上合作，郭富城表示其實1988年二人曾合作無綫處境喜劇《都市方程式》，偉仔飾演城城的教練，但偉仔就話冇印象。首次在大銀幕鬥戲，郭富城和梁朝偉互笠高帽，城城形容偉仔是「影帝中的影帝，世間只有一個」，偉仔表示唔敢當，亦大讚對方非常專業。
郭富城怒摑梁朝偉：邊捨得一巴星落去
郭富城在電影中有幕戲怒摑梁朝偉，城城表示：「其實邊捨得一巴星落去吖，拍戲冇辦法，而且嗰一段係一take落長鏡頭，係成個長鏡頭嘅尾段，唔錯得，有啲演舞台劇嘅感覺，我覺得好難忘。」而偉仔被打後的反應，被內地觀眾形容為「教科書式演出」，偉仔謙虛地說：「唔係啩！我冇乜留意，人人都得嫁喎！」
郭富城跳踢躂舞痛到頂硬上
郭富城表示因為其中一幕情節要隨偉仔的琴聲跳踢躂舞，他自言即使有舞蹈底子也被考起，他表示事前搵了一個踢躂舞老師練了幾日，跳一整晚，其實好傷筋骨，之後拍的時候就算幾痛都要頂住上！同時，郭富城亦特地為角色增肥，以演繹磊樂名成利就後暴發戶的感覺，展現角色不同年齡階段的層次。
60歲梁朝偉想演連環殺手
60歲的梁朝偉自嘲此年紀已不能捱夜，所以要開通宵的戲都最難忘。問到二人下次再合作，想演甚麼角色？梁朝偉盼演陰沉複雜的角色，例如連環殺手。郭富城則希望演未演過的角色。
春夏被封殺消失變「特別演出」
有份參演該片的內地女星春夏，疑因曾在網絡留言支持反疫情封控「白紙革命」，被指遭官方封殺，有網民發現春夏在《風》片演出名單中被消失，不過在海報上，春夏的名字出現在「特別演出」一欄。
常見問題
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