郭富城超親民行為勁寵粉 網民爭住分享偶遇經歷：抵佢紅到宜家
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天王郭富城在紅館舉行一共13場的演唱會，社交平台經常被城城的消息洗版。日前，有網民就在社交平台分享郭富城的超親民行為，吸引大批網民留言，仲爭住分享1人1個偶遇郭富城的經歷！
郭富城貼地食M記超親民合照
網民在Facebook群組「90年代回憶（新版）」中分享父親在麥當勞偶遇郭富城的經驗。網民指當時父親經常在麥當勞見到郭富城，有一次向郭富城提出合照時，郭富城一開始以要繼續用餐為由禮貌拒絕合照。不過，郭富城在用餐過後竟然沒有忘記網民爸爸的合照請求，特意走過去同網民爸爸合照，連網民爸爸都大讚郭富城人品好！
不少網民都大讚郭富城夠親民，而且又有手尾，大明星都會在用餐後親自執盤清理；亦有網民驚訝原來身材Fit到漏的郭富城竟然會經常食M記。
網民爭住分享偶遇經歷
該帖文發出不足一日就已經獲得超過5千個Like，其中不少網民都紛紛留言偶遇城城的經歷。網民都大讚城城向來親民、貼地，無論喺餐廳、大街、甚至洗手間到偶遇城城，城城都會禮貌打招呼，對合照要求更幾乎不會托手掙！
網民留言激讚：抵佢紅到宜家
網民都大讚貴為樂壇天王的郭富城竟然毫無架子，值得佢紅足40年；又有網民希望一班後生歌手能夠以郭富城為榜樣：「愛惜fans才是成功之道，唔係個d成日黑口黑面，對住fans個d成日話忙，唔得閒無時間影相概所謂明星，無fans支持，想忙都無得忙」「他真係一個好好的偶像，只要不妨礙佢工作， 佢一定會同你合照」「人哋撈廿幾三十年仲喺呢個圈子， 有一定嘅原因」「佢係演唱會都有講，佢開完演唱會都會做返平民一個買下麵包，佢話仲之方便同唔阻外其他人，佢話係完全歡迎合照」等。
圖片來源：Facebook@90年代回憶（新版）、IG@aaronkwokxx