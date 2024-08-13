盤點郭富城演唱會頭場7大重點！半億舞台效果超震撼

天王郭富城（城城）今晚在紅館舉行一連13場的《郭富城ICONIC世界巡迴演唱會2024-香港站》。今次城城為了紅館演唱會花半億打造舞台，滿足在場所有粉絲！以下就為大家盤點城城今晚頭場演唱會的7大重點！

