澳門大賽車︱郭富城戰車失控甩尾 撞上對手雙雙退賽

向來熱愛賽車的58歲「天王」郭富城，昨日（18日）以特邀嘉賓車手身份加入殼牌捷凱領克車隊，參加第70屆澳門格蘭披治大賽的「CTCC澳門房車盃」。第一日刷新個人最佳成績的郭富城，來到今日第二場比賽戰車失控甩尾，撞上對手二人雙雙退賽。