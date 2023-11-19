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澳門大賽車︱郭富城戰車失控甩尾 撞上對手雙雙退賽

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Keith
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向來熱愛賽車的58歲「天王」郭富城，昨日（18日）以特邀嘉賓車手身份加入殼牌捷凱領克車隊，參加第70屆澳門格蘭披治大賽的「CTCC澳門房車盃」。第一日刷新個人最佳成績的郭富城，來到今日第二場比賽戰車失控甩尾，撞上對手二人雙雙退賽。

郭富城 郭富城以特邀嘉賓車手身份加入殼牌捷凱領克車隊出賽。
郭富城以特邀嘉賓車手身份加入殼牌捷凱領克車隊出賽。（圖片來源：Facebook@teamworkmotorsport）
郭富城 「天王」郭富城首日成績刷新個人新紀錄。
「天王」郭富城首日成績刷新個人新紀錄。（圖片來源：Facebook@MacauGrandPrix）

郭富城戰車失控甩尾撞上對手

郭富城週日（19日）以第21名起步，一開賽就升上第19位，狀況甚好。可惜到第五圈發生意外，郭富城的戰車疑似稍微失控，導致「甩尾」情況出現，在葡京彎出彎時撞上另一香港車手的戰車，令二人雙雙退賽，郭富城最後更遭大會加罰30秒。雖然被大會加罰，但據知郭富城身體並無大礙。

郭富城 郭富城的戰車在第五圈疑似稍微失控，導致「甩尾」情況出現。
郭富城的戰車在第五圈疑似稍微失控，導致「甩尾」情況出現。（圖片來源：直播截圖）
郭富城 撞上另一香港車手的戰車，二人雙雙出退賽。
撞上另一香港車手的戰車，二人雙雙出退賽。（圖片來源：直播截圖）
郭富城 據知郭富城身體並無大礙。
據知郭富城身體並無大礙。（圖片來源：Facebook@teamworkmotorsport）

首回合刷新個人最快圈速

雖然第二回合撞車導致需要退賽，但其實郭富城第一場比賽表現甚佳。郭富城在昨日賽事中排第21位起步，雖然在第一圈後一度落後到第22位，但在第六圈開始成功追上至18位。到最後以17位完成賽事，刷新個人最快圈速2分41秒，比練習時間快約2秒。

郭富城 昨日成功刷新個人新紀錄。
昨日成功刷新個人新紀錄。（圖片來源：直播截圖）
郭富城 比原本記錄快2秒。
比原本記錄快2秒。（圖片來源：Facebook@teamworkmotorsport）

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圖片來源：Facebook@MacauGrandPrix、Facebook@teamworkmotorsport、直播截圖

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