郭富城澳門演唱會壓軸篇首演氣勢十足 真情剖白堅持跳唱快歌初衷獲全場掌聲

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舞台王者郭富城（城城）為新濠影滙尊屬打造的特別版演唱會，首周一連2晚的壓軸篇隆重首演，全場座無虛席，反應熱烈。一向追求創意的城城於每一季都加添新元素，壓軸篇自不例外，特別調整歌單，希望和歌迷一起回憶殺。此外，今次再請來重量級美術大師張叔平打造一系列嶄新舞台服飾予城城和舞蹈團隊，型格亮麗兼融。

郭富城閃耀開場 《鐵幕誘惑》掀幻影熱潮

城城甫出場以一身亮白長褸，配以抽象派的白禮帽，聯同舞者們置身在特設的幻影圓柱燈效下，演繹《鐵幕誘惑》，氣勢十足。勁舞之後，隨即亦開始回憶殺，新加經典金曲於歌單上，包括《我想偷偷對你說我愛你》、《傷心的話留到明天再說》、《我為何讓你走》等，也瞬間炒熱全場，掀起全場大合唱。
但說到最近的回憶殺，城城說道：「早前擔任周杰倫演唱會嘉賓，真的很開心，也是一次微妙的回憶殺！」城城表示很感謝周杰倫15年前創作了《永遠愛不完》給他，但城城內心一直很希望能和Jay一起合唱一次《永遠愛不完》，終於在今次擔任嘉賓而成就一次不一樣的回憶殺，真正回憶滿滿，非常開心。所以是夜當響起《永遠愛不完》音樂，城城希望和歌迷延續這份回憶殺，以感謝Jay為他作歌的美意，二人惺惺相惜，可見一斑，而現場歌迷亦大聲和唱，氣氛熱鬧。

郭富城 澳門 （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）

黑鑽舞衣壓軸！《著迷》帶全場變夢幻大派對

城城勁歌熱舞一章接一章，唱至《狂野之城》、《唱這歌》再換上全新服飾，一身「狂野翠綠」舞衣帶點森林的味道，和舞者一字排開起舞，感覺清新而又充滿動感。
而今年壓軸篇亦特別新增延伸舞台，在唱出《你是我的一切》及《強》時，歌迷全湧到台前，可算是城城與歌迷拉近距離的新福利，演唱會尾聲時，城城更換上全新「著迷黑鑽舞衣」唱出《著迷》，大派禮物及教全場觀眾跳舞，各人如同置身夢幻大派對。

郭富城 澳門 （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）
郭富城 澳門 （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）

郭富城真情告白：舞蹈是我的根，絕不偷懶唱慢歌！

城城演唱會上，不時和歌迷互動及分享，當表演完連場勁舞如《失憶諒解備忘錄》及《唱這歌》等曲目後，城城也作真情剖白：「做演唱會是消耗體能的工作，如果我想省力，我可以多唱慢歌，但是，我不會這樣做，仍然希望選擇唱跳難度較高的快歌，因為舞蹈是我的根！我很想多啲同大家分享我的舞蹈。」此語既罷，全場掌聲雷動，觀眾極欣賞城城的初心！心情大好的城城更表示感恩可以擁有音樂及電影兩個舞台，也感謝歌迷一直的支持，順道提到8月即將上映的新片《無名指》，希望大家到時要入戲院支持，因為電影業真的需要有觀眾的支持，才可以有生機，全場歌迷亦大聲回應必定支持，氣氛熾熱又感性。

郭富城 澳門 （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）
郭富城 澳門 （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）

城城望包廂甜喊女兒超溫馨

一連兩個晚上，城城太太亦帶同兩位鐵粉寶貝女兒專程來為爸爸打氣，城城在現場亦不時望向家人所身處的包廂，和寶貝女兒打招呼，場面溫馨。是次演唱會亦有不少圈中朋友前來支持，包括劉嘉玲及丁子高等，大家亦對城城的演出均讃口不絕，而首周兩場夢幻舞林演唱會亦順利完成。

郭富城 澳門 （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）

圖片來源：大會提供資料或影片來源：原文刊於新假期

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