郭富城澳門演唱會壓軸篇首演氣勢十足 真情剖白堅持跳唱快歌初衷獲全場掌聲

舞台王者郭富城（城城）為新濠影滙尊屬打造的特別版演唱會，首周一連2晚的壓軸篇隆重首演，全場座無虛席，反應熱烈。一向追求創意的城城於每一季都加添新元素，壓軸篇自不例外，特別調整歌單，希望和歌迷一起回憶殺。此外，今次再請來重量級美術大師張叔平打造一系列嶄新舞台服飾予城城和舞蹈團隊，型格亮麗兼融。