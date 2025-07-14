郭富城澳門演唱會壓軸篇首演氣勢十足 真情剖白堅持跳唱快歌初衷獲全場掌聲
郭富城閃耀開場 《鐵幕誘惑》掀幻影熱潮
城城甫出場以一身亮白長褸，配以抽象派的白禮帽，聯同舞者們置身在特設的幻影圓柱燈效下，演繹《鐵幕誘惑》，氣勢十足。勁舞之後，隨即亦開始回憶殺，新加經典金曲於歌單上，包括《我想偷偷對你說我愛你》、《傷心的話留到明天再說》、《我為何讓你走》等，也瞬間炒熱全場，掀起全場大合唱。
但說到最近的回憶殺，城城說道：「早前擔任周杰倫演唱會嘉賓，真的很開心，也是一次微妙的回憶殺！」城城表示很感謝周杰倫15年前創作了《永遠愛不完》給他，但城城內心一直很希望能和Jay一起合唱一次《永遠愛不完》，終於在今次擔任嘉賓而成就一次不一樣的回憶殺，真正回憶滿滿，非常開心。所以是夜當響起《永遠愛不完》音樂，城城希望和歌迷延續這份回憶殺，以感謝Jay為他作歌的美意，二人惺惺相惜，可見一斑，而現場歌迷亦大聲和唱，氣氛熱鬧。
黑鑽舞衣壓軸！《著迷》帶全場變夢幻大派對
城城勁歌熱舞一章接一章，唱至《狂野之城》、《唱這歌》再換上全新服飾，一身「狂野翠綠」舞衣帶點森林的味道，和舞者一字排開起舞，感覺清新而又充滿動感。
而今年壓軸篇亦特別新增延伸舞台，在唱出《你是我的一切》及《強》時，歌迷全湧到台前，可算是城城與歌迷拉近距離的新福利，演唱會尾聲時，城城更換上全新「著迷黑鑽舞衣」唱出《著迷》，大派禮物及教全場觀眾跳舞，各人如同置身夢幻大派對。
郭富城真情告白：舞蹈是我的根，絕不偷懶唱慢歌！
城城演唱會上，不時和歌迷互動及分享，當表演完連場勁舞如《失憶諒解備忘錄》及《唱這歌》等曲目後，城城也作真情剖白：「做演唱會是消耗體能的工作，如果我想省力，我可以多唱慢歌，但是，我不會這樣做，仍然希望選擇唱跳難度較高的快歌，因為舞蹈是我的根！我很想多啲同大家分享我的舞蹈。」此語既罷，全場掌聲雷動，觀眾極欣賞城城的初心！心情大好的城城更表示感恩可以擁有音樂及電影兩個舞台，也感謝歌迷一直的支持，順道提到8月即將上映的新片《無名指》，希望大家到時要入戲院支持，因為電影業真的需要有觀眾的支持，才可以有生機，全場歌迷亦大聲回應必定支持，氣氛熾熱又感性。
城城望包廂甜喊女兒超溫馨
一連兩個晚上，城城太太亦帶同兩位鐵粉寶貝女兒專程來為爸爸打氣，城城在現場亦不時望向家人所身處的包廂，和寶貝女兒打招呼，場面溫馨。是次演唱會亦有不少圈中朋友前來支持，包括劉嘉玲及丁子高等，大家亦對城城的演出均讃口不絕，而首周兩場夢幻舞林演唱會亦順利完成。