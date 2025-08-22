58歲郭富城親民簽名險出事！粉絲手機直插眼球 驚險一刻畫面流出震驚網民

天王郭富城（城城）一向親民，對粉絲有求必應，但日前為新戲《無名指》到大圍宣傳時，與粉絲近距離互動竟發生驚險意外！在與粉絲簽名期間，混亂間有粉絲的手機幾乎直插城城眼睛，他當場痛到皺眉，更一度嚇到向後退開，整個驚險畫面全被拍下並在網上瘋傳，場面極之震撼！究竟城城眼睛有冇大礙？瘋狂粉絲的過火行為再次惹起全城爭議！