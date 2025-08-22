58歲郭富城親民簽名險出事！粉絲手機直插眼球 驚險一刻畫面流出震驚網民
天王郭富城（城城）一向親民，對粉絲有求必應，但日前為新戲《無名指》到大圍宣傳時，與粉絲近距離互動竟發生驚險意外！在與粉絲簽名期間，混亂間有粉絲的手機幾乎直插城城眼睛，他當場痛到皺眉，更一度嚇到向後退開，整個驚險畫面全被拍下並在網上瘋傳，場面極之震撼！究竟城城眼睛有冇大礙？瘋狂粉絲的過火行為再次惹起全城爭議！
郭富城大圍簽名爆混亂 手機直逼眼球驚險畫面曝光
事發在日前郭富城於大圍出席電影《無名指》的宣傳活動，當時城城見到大批粉絲守候，便親切地走近他們，為他們在照片、紙張上簽名。從網上流傳的影片可見，現場人頭湧湧，粉絲們情緒高漲，紛紛舉起手機拍攝。當城城正低頭為粉絲簽名時，突然有一部手機從人群中伸出，以極近距離直逼城城面部，更幾乎撞到他的眼睛。城城即時本能地向後縮開，並立刻用手擦拭眼睛，面上露出痛苦表情，眉頭緊皺，可見撞擊力不輕，情況令人擔憂。
郭富城強忍痛楚急安撫粉絲 口形洩「無事」即匆匆離場
意外發生後，現場工作人員立即上前了解情況並暫停活動，更試圖找出該名粉絲。雖然城城明顯感到不適，但他仍保持專業態度，未有當場發怒。雖然他未有開口說話，但從影片中清晰可見其口形似在說「無事、無事」，似乎是想安撫在場擔心的粉絲及工作人員，避免將事情鬧大。不過，為了安全起見，城城最後還是向粉絲揮手道別，並在工作人員的陪同下急步離開現場，未有再作停留。
網民睇片勁心痛 怒轟瘋狂粉絲：鍾意都唔使咁樣！
影片在網上瘋傳後，不少人對城城的遭遇表示極度心痛及擔心，並一面倒怒轟該名粉絲的行為。網民紛紛留言洗版：「真係好過份，部電話爭啲就拮親隻眼！」、「點解要伸到咁埋？影相啫，唔係攻擊武器！」、「如果電話殼有啲尖嘅配件，後果不堪設想！」、「睇到都覺得痛！」。同時，亦有大批網民大讚城城EQ極高：「城城EQ真係高，咁都冇發脾氣，仲同大家揮手」、「希望佢隻眼冇事，真係好敬業」、「工作人員要保護得好啲先得」，認為粉絲追星亦應保持理智及安全距離。
